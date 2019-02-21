Не обеспечили прорыв: как Назарбаев разогнал правительство

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал в четверг, 21 февраля, указ об отставке правительства республики. Об этом говорится в тексте документа, опубликованном на сайте президента.

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В тексте указа сообщается, что члены правительства республики будут продолжать исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина. «Указ вводится в действие со дня подписания», — отмечено в документе.

Отставка кабмина стала довольно неожиданной. Хотя ранее Назарбаев и критиковал правительство.

Он отмечал, что экономика страны растет. Но рост ВВП в основном обеспечивается «за счет сырьевых ресурсов», заявил глава государства.

Не обеспечили прорыв

Правительство совместно с Национальным банком так и не смогло в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного экономического роста, возмущался Назарбаев.

Рост ВВП Казахстана в январе 2019 года составил 2,9%. В прошлом году экономика республики росла на 4,1%.

По его словам, госпрограммы реализуются, «но без конкретных результатов». Главная претензия президента Казахстана – социальное развитие республики. Как отметил Назарбаев,

«реальные доходы населения не увеличиваются. Растет доля расходов на продукты питания в бюджете семей».

Назарбаев и ранее призывал членов кабмина покинуть свои посты, если они не смогут обеспечить рост благосостояния граждан. «Социально-экономическая ситуация в предыдущие годы была стабильной. Это – безусловно, положительный момент. Однако этого недостаточно для настоящего времени...Во многих секторах экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, положительные изменения так и не произошли», — негодовал президент.

Все это усугубляется неумением членов правительства, министров, акимов, «работать с населением, выслушивать проблемы людей, разъяснять им проводимую работу и политику», — пояснил свою позицию президент.

Впервые в истории Казахстана президент страны не принял отставку правительства, а стал инициатором этого процесса.

Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Аскар Мамин. Он занял пост первого вице-премьера Казахстана в сентябре 2016 года.

Бывший мэр и полковник запаса

До сегодняшнего указа должность премьер-министра занимал Бакытжан Сагинтаев, Мамин был его заместителем. Ранее новый исполняющий обязанности главы кабмина занимал также посты министра транспорта и коммуникаций Казахстана.

Мамин родился в октябре 1965 года в Целинограде. Закончил известный Целиноградский инженерно-строительный институт, проработал инженером-строителем, а позже окончил Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. Работал экономистом, является кандидатом технических наук.

Врио Мамин служил в органах внутренних дел Целиноградского облисполкома (1988-1991). Был главой города Астана. Он — представитель Республики Казахстан в Совете Евразийской экономической комиссии. Полковник запаса.

Новое правительство должно будет выработать шаги по повышению уровня жизни и развитию экономики.

Стало известно, что 27 февраля состоится съезд партии «Нур Отан», где президент представит новые меры по усилению социальной поддержки.

Макроиндикаторы говорят о том, что экономика страны замедляется, отмечает Александр Разуваев, директор информационно-аналитического центра Альпари.

«Мы не ожидаем сильной реакции тенге на эту новость. Доллар в ближайшие дни может умеренно подорожать, но вряд ли уйдет выше 380 тенге», — отмечает он.

Вместе с тем стоит сказать, что экономика Казахстана в значительной степени зависит от российской, прежде всего, через внешнюю торговлю. Стагнация российской экономики, вызванная санкциями, ее слабый спрос – серьезный негатив для экономики Казахстана.

Президент Казахстана анонсировал ряд мер «по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей». Однако он не сказал, что конкретно имеется в виду. Но известно, что на эти цели планируется выделить значительные средства из бюджета и Национального фонда, отмечает Разуваев.

Казахские СМИ, анализируя отставку правительства РК, сообщают, что она может быть связана не только с проблемами во внутренней политике, но и с недостаточными усилиями в области интеграции страны в Евразийский экономический союз.

Некоторые СМИ проводят параллели с действиями президента Казахстана и посланием президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. В послании тоже звучали жесткие заявления в адрес правительственных чиновников, не обеспечивших прорыва и халатно относящихся к своим функциональным обязанностям. Разница в том, что Путин дал правительству шанс исправиться и поднять уровень жизни россиян, чьи реальные доходы сокращаются шестой год подряд. А Назарбаев разогнал свой кабмин.