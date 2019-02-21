Пенсии пересчитают по-новому: что будет с социальными выплатами

Минтруд изменит порядок социальных доплат для перерасчета пенсий в регионах.

Речь идет о том, чтобы сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

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Это позволит добиться того, что материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ежемесячной выплаты в текущем году.

«В результате, эти граждане должны получить прибавку», — пояснили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

В соответствии с действующим законодательством социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания.

«Размер социальной доплаты пересматривается в сторону уменьшения в случае роста пенсий, социальных доплат и мер социальной поддержки. Если в результате индексации общая сумма материального обеспечения превышает региональный ПМП, то гражданин перестает получать социальную доплату», — сообщает агентство.

В Пенсионном фонде России уточнили, что дополнительная потребность в средствах на соцдоплату к пенсии в 2019-2024 годы составляет 120 млрд рублей. При этом увеличение социальных доплат к пенсии в РФ коснется 4 млн человек.

В среду 20 февраля президент России Владимир Путин заявил, что индексация пенсий и ежегодных денежных выплат должна быть проведена сверх прожиточного минимума. Об этом глава государства сказал в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.

По его словам, государство сначала должно довести пенсию до уровня прожиточного минимума, а уже затем проводить индексацию.

Выплаты за первый месяц 2019 года надо пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили, распорядился президент.

Многим пенсионерам не проиндексировали пенсию, так как их доход немного превышал прожиточный минимум. В результате люди почувствовали себя обманутыми, и возникшую несправедливость необходимо устранить, отметил Владимир Путин.

«Нужно было учитывать нюансы», — сказал президент.

Правительство начало индексацию пенсий на 7,05% с 1 января 2019 года. В зависимости от получаемой выплаты для каждого пенсионера размер доплат устанавливался индивидуально. Если пенсия оказывалась ниже прожиточного минимума, то разница компенсируется, однако если после индексации пенсия превышает прожиточный минимум, социальная доплата не выплачивается или снижается.

В целом же, по словам Путина, сейчас около 19 миллионов россиян сейчас находятся за чертой бедности, и это слишком много:

бедность «придавливает» человека.

«Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности. Напомню, в 2000 году за ее чертой находилось более 40 миллионов человек. Сейчас — около 19 миллионов. Но и это слишком много», — сказал Путин.

Серьезные материальные проблемы испытывают гораздо больше людей, чем по статистике, отметил президент.

Чаще всего бедные — это «многодетные, неполные семьи, семьи с инвалидами, одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу, потому что ее нет или им не хватает квалификации».

О проблеме бедности ранее говорил и глава правительства Дмитрий Медведев, выступая на инвестиционном форуме в Сочи. Премьер предлагал изменить подход к оценке ее уровня. «Нужно подумать о пересмотре наших взглядов на то, как мы относим людей к категории бедных, и исходить здесь в большей степени из расходов человека, как это стараются делать во всем мире, а не просто отталкиваться от доходов», — сказал премьер на встрече с главами субъектов РФ.

Напомним, что к 2024 года уровень бедности в России должен быть снижен вдвое. Меры по снижению бедности власти обсуждают на фоне неутешительной статистики Росстата, согласно которой реальные располагаемые доходы россиян (сумма доходов после вычета обязательных платежей с учетом инфляции — «Газета.Ru») в январе 2019 года снизились на 1,3% в годовом выражении. Реальные доходы россиян падают шестой год подряд.