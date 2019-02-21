Урожайный год: в России нашли вторую миллиардершу

В этом году интернет-магазин Wildberries занял четвертую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes, получив оценку стоимости в $1,2 млрд, что делает ее единственного владельца Татьяну Бакальчук миллиардером, пишет издание.

Таким образом, она становится второй женщиной-миллиардером в России после Елены Батуриной.

Год назад Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием $600 млн.

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Forbes отмечает, что поскольку компания Wildberries не является публичной, ее стоимость оценивалась на основании данных об объеме продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов. В 2018 выручка компании составила $1,7 млрд. По оценкам Forbes, она выросла на 72% по сравнению с предыдущим годом.

Бакальчук окончила Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, по образованию — преподаватель английского языка. Является матерью четверых детей.

Предпринимательница основала бизнес вместе с мужем Владиславом в 2004 году. Он начинался с продажи одежды по немецким каталогам Otto и Quelle. За 2007–2008 годы Wildberries удалось договориться со многими крупными поставщиками, существенно расширив ассортимент. Сейчас в интернет-магазине Wildberries представлена не только одежда, но и игрушки, спортивное и детское питание, электроника, книги и т.д.

Владислав Бакальчук владеет курьерской компанией «Атолл», сотрудничающей с Wildberries, а также долей в «Юнионтеле» (интернет-провайдер iFlat в Москве и Московской области).

21 февраля Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих интернет-компаний России.

На первом месте — «Яндекс», стоимость которого оценивается в $10,72 млрд. Крупнейшим событием 2018 года стало закрытие сделки по объединению «Яндекс.Такси» и Uber в России и пяти соседних странах. Доля «Яндекса» в новой компании стоимостью более $3,8 млрд составила 59,3%.

На втором месте рейтинга расположился холдинг Mail.ru Group ($5,36 млрд), на третьем — Avito ($3,85 млрд). Пятерку лидеров замкнул интернет-ретейлер Ozon Group ($694 млн).

В октябре 2018 года журнал Forbes сообщил, что

жена бывшего мэра Москвы Елена Батурина в шестой раз подряд оказалась самой богатой женщиной в России.

Состояние в $1,2 млрд позволило ей занять первую строчку в рейтинге 25 богатейших россиянок.

Сейчас Батурина развивает гостиничный бизнес в России, Австрии, Чехии и Ирландии, инвестирует в недвижимость и альтернативную энергетику в Европе. Она также владела компанией «Интеко», которая занималась девелопментом и строительством (компания продана в 2011 году).

Состояние Бакальчук на тот момент еще оценивалось в $600 млн, она заняла второе место.

Замкнула тройку лидеров частный инвестор Елена Рыболовлева, попавшая в список благодаря бракоразводному процессу с Дмитрием Рыболовлевым — у нее тоже $600 млн. В результате семилетней тяжбы ей также досталось два дома в Швейцарии. Ее бывший муж является председателем футбольного клуба «Монако», занимая 18-ю строчку рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России в 2018 году» с состоянием $6,8 млрд. Ранее он продал свой пакет акций в компании «Уралкалий» структурам сенатора Сулейману Керимову за $5 млрд.

На четвертой строчке расположилась основной владелец авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» (входят в группу компаний S7) Наталия Филева также с состоянием, оцененным в $600 млн. В марте 2016 года муж предпринимательницы и совладелец авиакомпаний Владислав Филев объявил о создании на Кипре европейского авиаперевозчика Charlie Airlines.

Член совета директоров «Прогресс Капитала» и бывший акционер завода производителя соков «Лебедянский» Ольга Белявцева с $500 млн находится на пятой строчке. «Прогресс» производит детское питание, предпринимательнице принадлежит 35% акций.

В топ-10 также вошли бывшая жена основателя «Группы Черкизово» Игоря Бабаева Лидия Михайлова ($500 млн), дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия Ротенберг (около $500 млн), член правления и директор юридического департамента «Новатэк» Татьяна Кузнецова ($450 млн), супруга крупнейшего акционера группы «ФосАгро» Андрея Гурьева Евгения ($360 млн) и совладелица группы «Содружество» Наталья Луценко ($350 млн).