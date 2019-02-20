Голая Россия: «черные лесорубы» срубили миллиарды

Рослесхоз ответил на запрос «Газеты.Ru» о том, как ведомство противодействует незаконной вырубке леса. «Благодаря принятым мерам в 2018 году достигнуто снижение объема незаконной рубки лесных насаждений на 37%», — ответили чиновники Рослесхоза.

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В кубометрах это выглядит так: в 2017 году незаконная вырубка составила 1,7 млн куб. м, а в 2018-м – 1,1 млн куб. м. Вообще-то, если грамотно воспользоваться калькулятором, снижение получается не на 37%, а на 35,3%.

Но самое интересное обнаружилось, когда Рослесхоз, просьбе «Газеты.Ru», подсчитал ущерб от незаконной вырубки.

В 2017 году ущерб составил 11,5 млрд руб. А в 2018-м он вырос до 11,6 млрд руб, отметили в Рослесхозе.

В Рослесхозе на вопрос о расхождении данных по вырубке и по ущербу, пояснили, что такая статистика поступает из регионов. Сейчас она собрана, а через две недели начнется ее проверка на корректность.

Буку и ясень приписывают патологии

Вопрос о достоверности официальных сведений по лесному хозяйству возникает не впервые. Еще в августе 2018 года вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил представителям лесопромышленного комплекса выдвинуть предложения по противодействию незаконной вырубке и усилению контроля за оборотом древесины.

Уже в то время было установлено, что достоверной информации о незаконных вырубках в России нет. Представитель Гордеева позднее комментировал его слова следующим образом: «Вице-премьер указал на имеющуюся противоречивость экспертных данных о незаконной деятельности «черных лесорубов» — цифры разнятся от 0,8% до 40% от общего объема древесины». На данный момент ситуация, очевидно, сильно не изменилась.

В ноябре 2018 года министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и глава Рослесхоза Валентик отчитывались на «правительственном часе» в Совете Федерации. Отчет не устроил сенаторов. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко потребовала в жесткой форме разобраться с недостоверной отчетностью и коррупцией в лесном хозяйстве.

По ее словам, «эта сфера такой коррупциогенной и криминализованной стала, что эта ржавчина уже разъела всех».

Матвиенко потребовала решительных действий и даже «поставила на счетчик» чиновников, ответственных за решение этой проблемы. «Давайте мы дадим вам шесть месяцев, чтобы вы разобрались, у Валентика уже счетчик пошел, ему меньше осталось», — резюмировала Матвиенко.

Проблему недостаточно корректной информации Иван Валентик, признает. В январе этого года он отмечал, что сейчас «отсутствует достоверная система государственной статистической отчетности товарной лесопродукции».

В частности, проблема в том, что Росстат не учитывает продукцию, произведенную малым и средним бизнесом. Государственная система учета и контроля за оборотом древесины — ЛесЕГАИС — позволяет «объективно фиксировать оборот древесины», но ее данные также не учитываются Росстатом, уточнял он.

На достоверность информации негативно влияет недостаточная штатная численность государственных лесных инспекторов. Они физически не могут проконтролировать те лесные массивы, которые им отведены для контроля, но вынуждены сочинять рапорты об успехах.

В Рослесхозе намерены увеличить численность инспекторов до 40 тысяч человек до 2020 года. Но пока до этой цифры еще очень далеко. В прошлом году на расширение штата гослесинспекторов было выделено 1 млрд рублей, а их число выросло на 1443 человека, но лишь до 23,3 тысяч человек.

Зачипируют каждое бревно

В ЛесЕГАИС сейчас содержатся сведения о правах на заготовку древесины и сделках с ней, включая экспортные. На всех этапах фиксируются только объем и масса заготовленного леса, а маркировка каждого бревна применяется лишь для ценных пород леса (дуб, бук и ясень).

«Такая система оставляет место для мошеннических действий: под документами, полученным легальным путем, может проходить другая, более качественная и дорогая древесина, добытая на ином участке, на который не выдавалось разрешения»,

— говорят эксперты Института актуальной экономики.

Например, по официальным документам может проходить лес, вырубленный «черными лесорубами», которые не только не занимаются восстановлением леса (с 2019 года необходимо высаживать столько же молодняка, сколько вырублено), но и не убирают за собой опилки и прочие сухие отходы, которые становятся причиной обширных лесных пожаров.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с членами Совфеда 12 февраля этого года предложил ставить электронное клеймо на каждое бревно, чтобы отслеживать маршрут вывоза леса. «Тогда мы будем понимать, кто чего и куда возит», — сказал он.

Чипирование каждого бревна хотя и позволяет отслеживать все его перемещения, связано с финансовой нагрузкой. Стоимость одного чипа оценивается в $0,5-$5. Стоимость среднего бревна объемом 0,25 м3 с доставкой на 250 км при стоимости 1м3 в 3000 руб. выходит в 750 рублей, подсчитали в Институте актуальной экономики.

В итоге чипирование бревна стоимостью 750 рублей выходит экономически нецелесообразным и это означает, что эксперимент с чипами, вероятно, не получит распространение.

В свою очередь, Валентина Матвиенко предложила ввести временное эмбарго на экспорт леса из России. «Пока мы просто не разберемся, не примем государственные меры, может быть, остановить на какое-то время вывоз леса за границу?» — заявила она.

Спикер Совфеда добавила, что необходимо вести мониторинг лесных территорий при помощи систем спутниковой навигации, обеспечить функционирование ЛесЕГАИС. По мнению Матвиенко, эта система учета «сейчас не работает», незаконные вырубки продолжаются. «Под видом санитарной защиты ведутся массовые вырубки леса», — отметила она в качестве примера.

Причину сложившейся ситуации Матвиенко видит, в том числе, в недостатках законодательного регулирования сферы. В связи с этим она обратилась к Медведеву с предложением незамедлительно подготовить проекты законов, направленных против незаконной вырубки леса и его незаконного вывоза из России.

Штраф за липовую патологию

Некоторые шаги власть уже делает. В частности, по борьбе с псевдосанитарной вырубкой. Депутаты недавно приняли законопроект о повышении штрафов за такие действия.

Госдума 14 февраля этого года приняла в первом чтении поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях — «в части установления административной ответственности за сокрытие сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов или включение недостоверных сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов в акт лесопатологического обследования».

Сейчас размер штрафа в соответствии со статьей 8.5 КоАП составляет 3-6 тыс. руб. В поправках предлагается поднять ответственность для должностных лиц до 40 тыс. руб.

Эти меры направлены на борьбу с вырубкой здорового леса под видом зараженного вредными организмами или имеющего иную патологию. Более того, под «санитарную» часто вырубку отводятся делянки с ценными породами деревьев, таких, как дуб, бук, ясень.

Насколько сильным будет эффект от ужесточения административного наказания, неизвестно. Власти планируют масштабный пересмотр всего законодательства, регулирующего работу отрасли.

Дмитрий Медведев надеется, что новый Лесной кодекс позволит разрубить «гордиев узел, накопившийся в лесном хозяйстве». Пока документ находится в стадии разработки.