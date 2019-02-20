«Горы хлама»: кто проконтролирует мусорную реформу

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию коснулся проблемы утилизации мусора в стране.

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«Полигоны превратились в настоящие горы хлама рядом с жилыми кварталами. Как вы помните, эти вопросы поднимались на моей «Прямой линии». Как давали разрешение на создание таких полигонов? Нужно было думать об этом. Никто не думал. Теперь нужно решать этот вопрос.

До 2024 года необходимо рекультивировать все проблемные свалки», — сказал глава государства.

Он обратился к представителям власти на всех уровнях, заявив, что недопустимо делать вид, что ничего не происходит, и такие трудные вопросы надо решать.

Напомним, что днем ранее тема реализации «мусорной реформы» была поднята на селекторном совещании с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Он попросил регионы ускорить переход на новую систему утилизации отходов и немедленно пересмотреть мусорные тарифы, чтобы население не переплачивало. Премьер уточнил, что

в скором будущем нужно перейти на оплату услуг по сбору и вывозу отходов исходя из их фактического объема.

Новая система обращения с ТКО запущена с 1 января 2019 года по всей России, но не все регионы успели перейти на новые правила, которые предполагают в том числе работу через региональных операторов, перевод услуги по вывозу мусора в коммунальную услугу, а также переход новую схему расчета платы — по количеству проживающих в помещении. Поэтому в конце декабря Госдума РФ в срочном порядке приняла поправки, которые привели к тому, что в ряде регионов тариф рассчитывается исходя из метража или используются обе схемы.

Сейчас на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) перешли 70 субъектов Федерации. Но при этом новые правила работают повсеместно в 57 регионах, а в 13 регионах — в отдельных населенных пунктах, уточнил Медведев.

«Но остальные должны поторопиться. Делать это нужно быстрее. Всякого рода решения, направленные на то, чтобы все это отсрочить, ни к чему хорошему не приведут, даже если это в какой-то момент кажется тому или иному руководителю целесообразным по каким-то причинам», — сказал ранее председатель правительства.

В своем послании Владимир Путин отметил, что если переход к новой системе ограничится увеличением платы за вывоз мусора, то это «профанация».

По его словам, нужно сформировать цивилизованную систему переработки отходов. «В прошлом году мне лично приходилось вмешиваться в эти процессы, потому что иначе ничего не делалось.

Многие мутные конторы наживаются на этом и прикрывают свой бизнес», — сказал глава государства.

Рост платежа и правда возмущает граждан. Ранее вице-премьер Виталий Мутко так прокомментировал ситуацию. «В некоторых регионах (рост) очень серьезный. Страшно сказать», — отметил он.

Кроме того, во время Российского инвестиционного форума в Сочи глава Министерства природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин заявил о турбулентности в реализации реформы обращения с твердым коммунальных отходами. По его словам, более 80% регионов вошли в реформу. «Наблюдаем небольшую турбулентность», — сказал министр, добавив, что сегодня почти в каждом субъекте есть проблемы по данной реформе.

Владимир Путин попросил ОНФ обеспечить действенный гражданский контроль, опираясь на общественность.

«Мы уже вплотную занимаемся «мусорной реформой», мы подключились к этой теме, когда только начали поступать первые жалобы людей из регионов. Наши эксперты и активисты проводят рейды по регионам, разбираются в ситуации, общаются с регоператорами», — прокомментировал руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

По словам Развожаева, через неделю ОНФ представит общественный доклад о ходе «мусорной реформы» и передаст его президенту, в правительство, чиновникам, ответственным за реформу.

Надо повысить долю утилизации мусора с 8-9 до 60 процентов, призвал президент. Необходимо переводить на более чистые экологические решения производство.

«Позитивный эффект от перехода промышленности на строгие природоохранные стандарты должен вывести промышленные города и регионы из ситуации экологического бедствия. Необходимо установить строгую ответственность и зафиксировать все это в законе. Знаю, что влиятельные лоббисты стараются притормозить этот процесс. Но так не может продолжаться бесконечно», — сказал глава государства.

«Прошу принять закон в весеннюю сессию. Мы должны передать будущим поколениям экологически благополучную страну », — резюмировал Путин.

Он также поручил Минприроды ревизию заповедных территорий, которые должны быть поставлены на кадастровый учет. На территории заповедников должен быть разрешен только экологический туризм, без какого-либо изъятия земель, уточнил президент.