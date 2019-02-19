Российское вино: какое можно пить

Роскачество, Минпромторг и Минсельхоз исследовали 320 наименований вин, широко представленных в розничной торговле. Стоимость вин была от 200 до 1000 рублей, при этом большая часть из них в сегменте от 350 до 500 рублей.

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«Пятьсот рублей — принципиально важная ценовая граница для вин на полках магазинов. Большая часть продаж, особенно за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, приходится именно на недорогие вина. На категорию «от 500 рублей» в региональных торговых сетях приходятся фактически единичные продажи», — отмечает член Союза сомелье и экспертов России, руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

Исследовались только вина из российского винограда категорий ЗГУ (Защищенного географического указания) и ЗНМП (Защищенного наименования места происхождения).

Все вина были разделены на пять групп: вина игристые и жемчужные, вина виноградные красные, вина виноградные белые, вина виноградные розовые, вина ликерные.

Их оценивали на внешний вид (прозрачность и качество цвета), аромат (чистота, интенсивность, качество аромата), вкус (чистота, интенсивность, качество, а также послевкусие). Кроме того, при оценке игристых вин дегустатор оценивал еще «игру» напитка. Наконец, еще одним критерием было общее впечатление, которое еще называют гармоничностью образца.

Стабильностью и уровнем качества отличились разве что красные сухие, а также игристые вина разных категорий и ликерные.

Самой проблемной категорией с точки зрения качества оказались полусладкие красные вина.

По данным исследования, внимания заслуживают менее трети марок.

Гораздо больше сложностей в категории белых и розовых вин с разным содержанием сахара

(только 54 и 45% вин получили оценку выше 78 баллов).

У белых вин есть определенные особенности производства, которые могут повлиять на качество конечного продукта, отмечают в Роскачестве.

«Главные враги любого вина – это кислород и повышенная температура при транспортировке винограда, брожении, хранении. К избытку кислорода чувствительны все категории вин, но на белые сорта он влияет особенно пагубно», — говорится в исследовании.

Окисленное вино легко отличить по избыточной желтизне (насыщенному янтарному оттенку) в цвете, явному тону моченого яблока в аромате. Случаются с белыми винами и другие неприятности. Они могут быть связаны с нарушениями гигиены производства.

Нарушения температуры брожения вин могут привести к недостаткам в аромате. «На современных винодельнях температурные режимы тщательно контролируются системами холода, но есть еще в России винзаводы, работающие без современного оборудования, и это сразу чувствуется в винах», — предупреждают эксперты.

Бывают у виноделов сложности и в связи с погодными условиями. Например, в жаркий 2018-й год виноград быстро накапливает сахар и при этом стремительно теряет уровень естественных органических кислот, важных для вкусовых качеств вина. В результате сухое вино может получиться «пустым», без характера и структуры вкуса.

Российское розовое вино оказалось также весьма средним по качеству. Из 19 исследованных образцов только 9 были рекомендованы к употреблению.

А 10% отечественного розе и вовсе не дотягивают до нижней границы ГОСТа

(71 балл по 100-балльной шкале ГОСТ 32051-2013 «Продукция винодельческая. Методы органолептического исследования»).

«Розовое вино хорошего качества произвести совсем не просто. Очень важно точно поймать момент, когда виноградное сусло необходимо отделить от мезги. Это влияет и на цвет вина, и на его вкус и аромат», — отмечает руководитель рабочей группы «Винного гида России» Артур Саркисян.

Он дает совет, как отличить технологически правильно изготовленные вина: розовые вина должны быть чистыми и свежими во вкусе и аромате, с преобладанием ягодных тонов — как правило, это красные садовые ягоды с приятной освежающей кислинкой во вкусе.

Окисленные из-за технических ошибок винодела розовые вина легко узнать по желтоватому оттенку в бокале, оттенкам моченого яблока, перекрывающим ягодные ароматы, типичные для вин данного стиля.

Также снижалась оценка вину за излишнюю резкую кислотность, вызывающую чувство жжения при глотке, или, напротив, за отсутствие свежести, «бесхарактерность», когда вино по вкусу больше похоже на сладковатый компот.