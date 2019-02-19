Плата за мусор: с каждого спросят по отходам

На новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) перешли 70 субъектов Федерации. Но при этом новые правила работают во всех населенных пунктах в 57 регионах, а в 13 регионах — в отдельных точках. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на селекторном совещании с губернаторами.

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«Но остальные должны поторопиться. Делать это нужно быстрее. Всякого рода решения, направленные на то, чтобы все это отсрочить, ни к чему хорошему не приведут, даже если это в какой-то момент кажется тому или иному руководителю целесообразным по каким-то причинам», — подчеркнул председатель правительства.

Он попросил глав регионов не сбавлять темп работы и постоянно держать под контролем этот вопрос, указав, что тема чувствительная и сложная.

«Федеральный центр принял меры, которые необходимы для эффективной реализации реформы. Сейчас дело за регионами. На вас, уважаемые руководители субъектов Федерации, лежит большая ответственность, она подкреплена весьма широкими полномочиями в этой сфере. Я просил бы не сбавлять темп работы и постоянно держать этот чувствительный, сложный вопрос в сфере своего пристального внимания», — заметил премьер-министр.

Напомним, что новая система обращения с ТКО должна была быть запущена с 1 января 2019 года по всей России. Она предполагает в том числе работу через региональных операторов, перевод услуги по вывозу мусора в коммунальную услугу, а также переход новую схему расчета платы — по количеству проживающих в помещении. В декабре прошлого года Госдума РФ приняла поправки, которые привели к том, что в ряде регионов тариф рассчитывается исходя из метража или используются обе схемы.

Например, в 10 районах Самарской области плата взимается исходя из площади жилья — 4,54 рубля за один квадратный метр. На остальной территории — исходя из количества жильцов, 97,2 руб. с одного человека в месяц.

Как ранее сообщали пензенские СМИ, в регионе аналогичная ситуация — в четырех выделенных зонах будут рассчитываться по-разному, при этом разброс составляет 2,87-3,64 руб. за кв. м и 79,87-98,5 за человека.

Многие граждане недовольны суммами, которые приходят им в платежках. Но при этом люди не видят каких-то кардинальных изменений, не понимают, за что они платят.

В правительстве знают о проблеме. Премьер-министр отметил в ходе совещания, что региональные власти должны немедленно пересмотреть нормативы накопления твердых коммунальных отходов, чтобы население не переплачивало, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Понятно, что трудно определить, сколько мусора приходится на каждого человека, гражданина. Однако нужно стремиться к тому, чтобы люди не переплачивали — это ключевая задача. Она тоже непростая, требует внимательного отношения ко всем процессам, которые происходят в этой сфере. Для этого региональные и муниципальные власти должны внимательно пересмотреть нормативы накопления отходов. Этим нужно заняться немедленно», — сказал премьер.

Медведев также добавил, что в скором будущем нужно перейти на оплату услуг по сбору и вывозу мусора исходя из его фактического объема.

В настоящее время законодательством такая возможность предусмотрена, пояснил «Газете.Ru» исполнительный директор ассоциации операторов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

«Если регион введет раздельное накопление ТКО нормативным актом (это его полномочие), то граждане смогут рассчитываться по факту. При этом решение должно приниматься комплексно, в том числе по развитию инфраструктуры по утилизации ТКО», — отметил эксперт.

Он добавил, что такая схема может позитивно сказаться на тарифах для населения. А вот в отношении юридических лиц может возникнуть риск, что фактические объемы и платежи за них окажутся больше нормативных.

У юрлиц появится соблазн для снижения своих издержек занижать количество отходов, а эта «дельта» по объёму может вернутся в серые схемы.

Руслан Губайдуллин говорит, что было бы логично ужесточить наказание для «отходообразователей» за нарушение экологического законодательства, за незаключение договора с региональным оператором и за сокрытие объемов отходов.

«Если я правильно понимаю слова Дмитрия Анатольевича, то нужно вернуться к методике расчета норматива накопления, а также нужно посчитать, сколько накапливается мусора в отдельной территории, и учесть такие вещи, как отдельный сбор мусора и другие подходы. Потому что сейчас все это не очень выгодно», — поделилась мнением исполнительный директор «ЖКХ-Контроль» Светлана Разворотнева.

Она отметила, что сейчас стоимость платежа за мусор складывается из стоимости тарифа на перевозку, переработку, но также и из норматива накопления, который высчитывается в каждом отдельном регионе.

«У каждого региона это делается по своей методике, и кто во что горазд. В итоге эти нормативы накопления различаются по регионам в несколько раз. Самый большой — в Омской области, в Краснодарском крае. Конечно, люди возмущаются, что они столько мусора не производят, особенно в сельской местности», — сказала собеседница «Газеты.Ru».

Сейчас чиновники предпринимают ряд мер, чтобы погасить пожар. Отменяют НДС для региональных операторов, приводят в порядок нормативы, предлагают на три года убрать плату на негативное воздействие на окружающую среду и т.д.

«В определенное степени это снизит платежи, все-таки в большинстве регионов норматив безнадежно завышен. Сейчас провожу мониторинг, люди жалуются, что фактически выбрасывают мусор в 2-3 раза меньше»,- - поделился мнением депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

По его словам, конечно, в совокупности, эти все действия, могут привести к существенному снижению платежа в ближайшие несколько месяцев. Проблема в том, что рассчитывать все это надо было до введения реформы в действие. «Но в ответ на это нам твердили, что «платеж вырастет не сильно», — резюмировал эксперт.