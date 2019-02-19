Газ в обход: украинской монополии предрекли конец

Конец «украинской монополии» в сфере транзита газа в Европу уже близок. Точку в этом вопросе поставит запуск «Северного потока — 2». Об этом заявил глава австрийского концерна OMV, участвующего в реализации проекта, Райнер Зеле в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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По его словам,

после запуска газопровода страны Восточной Европы потеряют возможность устанавливать слишком высокие цен за транзит. Это, несомненно, позитивный момент для Европы.

«Северный поток — 2» — прямой маршрут для поставок газа из России в Германию по дну Балтийского моря в обход традиционных транзитеров, в первую очередь Украины. Мощность новой трубы при выходе на максимум составит 55 млрд куб м газа в год, а завершить ее строительство планируется уже к концу этого года.

Киев активно выступает против «Северного потока — 2», опасаясь потерять доходы от транзита российского топлива, который сейчас составляют значимую часть бюджета страны. В стане противников проекта Польша, Латвия и Литва, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

По мнению экспертов, позиция Зеле не должна восприниматься как прямой прогноз снижения стоимости газа на европейском рынке.

В ближайшей перспективе стоимость газа не может дешеветь по причине неоднозначной ситуации вокруг «Северного потока — 2», который, скорее всего, попадет под газовую директиву ЕС, поправки к которой фактически уже согласованы властями, констатирует управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

В частности, газопровод, если Германия не добьется для него исключений, будет заполнен лишь на половину, а вторая часть вакантных мощностей должна по правилам быть отдана участникам энергорынка ЕС, поясняет эксперт. На деле газопровод будет функционировать вполсилы, так же как его предшественник Opal.

Впрочем,

украинскому транзиту угрожает сегодня не только новая труба. Дело в том, что действующий между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» договор на транзит российского газа в ЕС истекает в конце этого года. Без пролонгации действующего или заключения нового контракта использовать ГТС Украины для поставок будет невозможно.

Попытки договориться о взаимодействии после 2020 года между Киевом и Москвой к весомым результатам пока не привели. Каждая из сторон настаивает на своих условиях.

Так, в частности, РФ предлагает продлить существующий контракт с внесением в документ оговорок и уточнений. Это опция «Нафтогаз» не устраивает

Текущий транзитный контракт между «Нафтогазом» и «Газпром» не отвечает требованиям украинского и европейского законодательства, поэтому он не может быть «продлен», заявил ранее исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«Газпром» и РФ также настаивают на нулевом варианте судебных споров. Напомним, что в прошлом году Стокгольмский арбитраж принял решение взыскать с Украины $2 млрд в качестве оплаты за газ, но отменил правило «бери или плати», при этом подтвердил обязательства «Газпрома» по транзиту и присудил $4,56 млрд в пользу «Нафтогаза». Российский газовый концерн не стал платить итоговые $2,56 млрд и подал апелляцию. «Нафтогаз» пытается арестовать имущество «Газпрома» в третьих странах, чтобы взыскать долг.

Кроме того, украинская сторона подала еще один иск по транзиту примерно на $12 млрд.

«Нафтогаз» же «не собирается отказываться от выигрыша 4,6 млрд долл по транзитным делам, не говоря уже о выигрыше около 2 млрд долл от пересмотра цены на газ и об отмене арбитражем обязательств «Нафтогаза» перед «Газпромом» на сумму около 80 млрд долл по положению «бери-или-плати» контракта на поставку газа», говорил Витренко.

Ситуация усугубляется тем, что ни «Северный поток — 2», ни другой альтернативный газовый маршрут «Турецкий поток» моментально стать заменой украинскому транзиту не смогут: для их вывода на полную мощность потребуется минимум два-три года, а на фоне роста спроса на газ в Европе и этих мощностей может не хватить.

В Киеве понимают это и делают упор на то, что «Газпрому» все равно придется договариваться, а значит, его можно «продавить». Российская сторона, в свою очередь, понимает, что Украине транзитные доходы нужны не меньше, чем Европе газ, а портить отношения с европейскими кредиторами Киеву совсем не выгодно.

Европейские власти вынуждены занимать место Третейского судьи в этом споре: даже защищая «Северный поток — 2», и канцлер Германии Ангела Меркель, и представители германских энергокомпаний отмечают, что все заинтересованы в сохранении украинского транзита.

Газовые переговоры между Киевом, Москвой и Еврокомиссией прошли в Брюсселе 21 января.

«Транзитный контракт будет обсуждаться, но базовым условием является его коммерческая привлекательность. То есть создание таких экономических условий, которые были бы конкурентоспособны по отношению к другим направлениям — тому же «Северному потоку», «Турецкому потоку», — заявил по итогам министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Вице-президента Еврокомиссии Марош Шефчович также отметил, что новый контракт между сторонами «должен соответствовать нормам ЕС, он должен быть долгосрочным — более 10 лет».

«Что касается объемов, то это должны быть коммерчески состоятельные объемы, которые позволят нам привлечь инвесторов к модернизации ГТС Украины»,

— добавил Шевчович.

Новый этап переговоров намечен на май 2019 года — тогда в Украине может смениться не только президент, но и руководство самого «Нафтогаза» — контракт у действующего главы Андрей Коболева истекает в марте. К этому времени, по словам Новака, эксперты могут проработать параметры будущего контракта.