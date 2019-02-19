Все ради бизнеса: россиянам объяснили рост цен

Рост цен на продукты неизбежен.

Цены на продукты должны расти, иначе производители не смогут получать адекватную прибыль и вкладываться в развитие производства. При низких ценах развитие невозможно, считают в Федеральной антимонопольной службе.

«Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх, — это нормальное явление для рыночной экономики», — сказал в интервью РИА «Новости» замглавы ФАС Андрей Цыганов.

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А вот когда цены держатся на одном и том же уровне — стоит задуматься о картельном сговоре. Хорошая новость в том, что впоследствии при наращивании оборотов цена может снизиться.

В качестве примера чиновник рассмотрел ситуацию с ростом стоимости птицы и яиц. По данным Росстата, эти продукты стали одними из самых быстро дорожающих в минувшем году. Так, яйца прибавили в цене 25,9%, мясо и птица подорожали на 9,7%. Это, по словам Цыганова, вызвано активным развитием данного сектора животноводства, которое наблюдалось последние 10 лет.

Благодаря этому страна смогла обеспечить себя мясом птицы и яйцом более чем на сто процентов. В результате в какой-то момент цены на яйцо и курицу пошли вниз. Однако «эта ситуация продолжаться бесконечно не может», продолжил Цыганов. «Понятно, что эти компании должны отдавать долги, кредиты, которые они взяли на развитие производства. Вообще в убыток себе никто работать не собирается», — подытожил он.

Эксперты к утверждению ФАС относятся весьма скептически.

На самом деле, для получения прибыли основным условием является наличие положительной маржи, а как бизнес ее формирует — это уже другой вопрос, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Другое дело, что

если при стагнации экономики и потребительского спроса для такого бизнеса из года в год увеличивают обязательные отчисления в виде роста тарифов, акцизов, НДС и прочих отчислений, то, конечно, ему не остается много вариантом, помимо как двигать ценники вверх,

добавляет эксперт.

Яйца и курица — не единственные продукты, цены на которые растут. Согласно данным Росстата, уровень инфляции по итогам 2018 года составил 4,3%.

Хотя, по прогнозам ЦБ, она не должна была превысить 4,2%. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что инфляция установится на уровне 4-4,1%.

В этом году ситуация будет еще плачевнее. Только официальную инфляцию по году Минэкономразвития закладывает в районе 5%

В январе она составила 1%. Это самый высокий месячный показатель с января 2016 года. Подскочили в цене фрукты и овощи, а также валидол и удостоверение завещания. Существенное удорожание отмечалось на большинство плодоовощной продукции: помидоры стали дороже на 17,2%, капуста белокочанная — на 14,1%, огурцы — на 13,4%, виноград — на 12,1%, картофель, лук репчатый и морковь — на 6,4-7,5%.

В целом, продукты питания подорожали на 1,3% к декабрю и на 5,5% к январю 2018 года. Непродовольственные товары выросли в цене на 0,6% и 4,5%, а услуги поднялись в цене на 1,1% и 5% соответственно.

Чиновники и эксперты ранее отмечали, что пик инфляции в этом году в РФ придется на март. Официально она закладывается на уровне 5,5-5,7% по году, однако, судя по январским данным, реальные показатели могут быть больше.

При этом сами россияне беднеют уже пять лет подряд. Реальные располагаемые доходы граждан РФ в 2018 году, по официальной статистике, снизились на 0,2%. Речь идет о доходах, скорректированных на инфляцию и обязательные платежи.

В 2017 году речь шла снижении на 1,2%, в 2016 году показатель упал на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, а в 2014 году — на 0,7%. Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.

Уровень бедности в РФ, по данным того же Росстата, за 9 месяцев 2018 года составил 13,3%.

Министр экономического развития Максим Орешкин, комментируя ситуацию с ростом реальных доходов населения в эфире телеканала «Россия-1», отмечал, что

нормальному росту доходов населения мешают «проблемы, например, с процентными платежами по потребительским кредитам, которые очень резко растут — это один из факторов, который вычитает из доходов населения».

По данным Объединенного кредитного бюро, в 2018 году количество выданных банками россиянам кредитов выросло на 18%, при этом объемы кредитования увеличились на 46%.

В Финансовом университете при правительстве прогнозируют, что реальные располагаемые доходы населения в 2019 году и в начале 2020 года будут стагнировать возле нулевой отметки и колебаться в интервале от минус 1,5% до плюс 1,5% в годовом исчислении.