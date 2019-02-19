Цена санкций: сколько потеряла Россия

Санкции, торговые пошлины и прочие ограничения обошлись российскому рынку в $6,3 млрд ущерба, сообщило Минэкономразвития.

Реклама

Специалисты подсчитали, что всего в отношении российских товаров было введено 159 ограничений 62 странами. В основном страны вводили антидемпинговые и специальные защитные пошлины, лицензирование, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры, а также санкции.

Причем первое место по размеру ущерба экономике РФ нанесли меры со стороны Евросоюза: здесь общий ущерб оценивается в $2,4 млрд.

Второе место у США — санкции и пошлины со стороны Вашингтона нанесли удар по российскому экспорту на $1,1 млрд. Третье место в этом антирейтинге заняла Украина — из-за противостояния с Киевом отечественная экономика потеряла $775 млн.

Далее следуют Турция ($713 млн), Индия ($377 млн), Иран ($320 млн) и Китай ($174 млн).

Из секторов экономики больше всего от ограничений пострадала российская металлургия — отрасль понесла ущерб на $4 млрд, сельское хозяйство — на $1 млрд, химическая промышленность — на $0,6 млрд.

Серьезное санкционное давление на Россию началось в 2013 году из-за смерти российского аудитора Сергея Магнитского. На Западе смерть Магнитского связывают с разоблачением коррупционных схем по возврату налогов, а в рамках так называемого Закона Магнитского были введены ограничительные меры в отношении тех, кто мог быть причастен к гибели аудитора. Позднее в этот список стали вносить всех ответственных за нарушение прав человека.

Наиболее сильное экономическое давление на Москву началось в 2014 году на фоне событий на востоке Украины и присоединения Крыма к России. После этих событий отношения между Москвой и Киевом ухудшились, а экономические связи нарушились: стороны отказались от ряда совместных разработок, из Украины стали вытесняться российские компании и банки.

США, помимо санкционных ограничений по «закону Магнитского» и украинских событий, наказывали Россию за кибератаки и якобы имевшее место вмешательство Москвы в американские выборы. Кроме того, на Россию накладывали ограничения за оказание поддержки правительству Сирии и сделки с властями КНДР, были приняты меры из-за «дела Скрипалей». Так, к примеру, был запрещен экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по соображениям национальной безопасности. В перечень вошли подводные аппараты, некоторые газовые турбины. Список санкционных мер в отношении России все время расширяется.

В правительстве РФ и экспертном сообществе связывают усиление санкционного давления с тем, что принимаемые ограничения не дают желаемого эффекта, а российская экономика быстро адаптируется к изменению условий.

И США, и ЕС готовы в ближайшее время ввести новые ограничения в отношении РФ. Так, например, согласно подготовленному сенаторами США законопроекту «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), предусматривается блокировка активов и операций российских фининститутов, которые способствовали «вмешательству правительства РФ в демократический процесс или выборы» в других странах. Кроме банковской сферы, новый санкционный законопроект DASKA 2019 ограничивает российский энергетический сектор и инвестиции в российский госдолг. Возможны и санкции против судостроительного сектора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции «рэкетирскими нападками США» и «попыткой нечестными мерами, нечестной конкуренцией вытеснить конкурентные российские компании с рынка и расчистить таким образом место там для американского бизнеса и американской продукции».

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что готовящиеся антироссийские санкции существенно затруднят развитие страны, однако сильно ей не навредят.

Новые меры готовит и Евросоюз.

Между тем за последние годы Москва научилась противостоять чужому протекционизму не только за счет импортозамещения и переориентации на другие рынки. Так, Минэкономразвития отмечает, что за это время ему удалось устранить барьеры на сумму около $330 млн.

«В 2018 году Минэкономразвития удалось устранить и либерализовать 32 торговых ограничения (в том числе угрозы их введения), оказывающих негативное влияние на доступ российских товаров на внешние рынки. По экспертным оценкам, ущерб от их действия превышал 330 млн долл. в год», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сама Россия также вводит ответные меры в ответ на давление Запада. По данным Global Trade Alert, в 2018 году было введено семь таких мер. Всего же за последние 10 лет Россия ввела 536 подобных ограничений.