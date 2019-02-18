Тува и остальные: названы худшие российские регионы

В 2018 году первые три первых места по качеству жизни среди российских регионов заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Такую информацию содержит рейтинг качества жизни регионов обнародовало в понедельник РИА «Новости».

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Сводный рейтинговый балл у этих регионов превышает значение 70 (возможный минимум – 1, возможный максимум – 100). Эта тройка регионов возглавляет рейтинг в течение уже многих лет, и, по мнению авторов исследования, в ближайшие годы данная ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики, социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга.

За ними следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая и Калининградская области. Здесь тоже живется сравнительно хорошо.

На регионы первой десятки рейтинга по качеству жизни приходится около половины суммарного ВРП регионов, 40% оборота розничной торговли страны и около 40% инвестиций в основной капитал.

Состав первой десятки регионов-лидеров остался прежним.

Замыкающие и отстающие

Про худшие регионы для жизни тоже давно известно. Состав замыкающей рейтинг десятки по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Последние места занимают Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тува.

В предыдущем рейтинге большинство этих регионов также были аутсайдерами.

Исключением является только Кабардино-Балкария, которая ранее занимала 75-е место, а в текущем рейтинге опустилась на одну позицию.

Покинул последнюю десятку Чукотский автономный округ, который сейчас занимает 70-е место.

Практически у всех регионов из последней десятки, за исключением Бурятии, значение рейтингового балла повысилось, что свидетельствует об улучшении большинства показателей качества жизни. Семь регионов улучшили свои позиции в рейтинге более чем на пять мест по сравнению с прошлым годом. Магаданская область, например, переместилась с 44-е на 35-е место, Амурская - с 61-го на 53-е, Оренбургская - с 41-го на 33-е.

Тем не менее, до среднего по стране уровня этим регионам довольно далеко, отмечают РИА «Новости».

В следующем году, предполагают эксперты, позиции регионов в рейтинге не претерпят существенных изменений, в особенности в группах лидеров и аутсайдеров. Что касается середины списка, то здесь возможные некоторые движения мест, связанные с неравномерностью территориального развития.

Более благоприятные предпосылки развития будут иметь регионы, ориентированные на экспорт сырьевых товаров, поскольку с высокой долей вероятности можно ожидать сохранения текущей конъюнктуры.

Низкий уровень жизни регионов даже ставит под угрозу реализацию нацпроектов, обозначенных Путиным. Эту проблему бизнес, власти и эксперты обсуждали на инвестфоруме в Сочи, состоявшемся на прошедшей неделе.

Нацпроекты, которые должны вывести Россию в топ-5 экономик мира до 2024 года, вызывают у регионов массу вопросов. Чтобы профинансировать расходы регионов на нацпроекты, федеральный центр должен выделить необходимые трансферты, считают местные власти.

В последние годы взаимоотношения Минфина и регионов были непростыми. В частности, не было возможности увеличивать траты на инвестиции и «социалку».

Но по расчетам правительства ситуация иная: федеральный центр несет 98% бюджетных расходов на нацпроекты, а регионы — лишь 2–3%. Об этом говорил на инвестфоруме первый вице-премьер Антон Силуанов.

Однако эти объяснения явно не удовлетворили губернаторов. Так, по словам тульского губернатора Алексея Дюмина, регион подписал 40 соглашений с федеральным центром на финансовую поддержку, но не понимает, «по каким методикам будут рассчитаны показатели»: «они еще не спущены». При получении субсидий регионы подписываются под выполнением определенных KPI по нацпроектам.

При этом, по его словам, центр зачастую не учитывает особенности региона. Например, как Тула может нарастить авиаперевозки за границу, если у нас нет аэропорта, спросил Дюмин.

Также, по его словам, с регионов никто не снимал задачи по выполнению майских указов от 2012 года. Может случиться коллапс, предупреждает губернатор.

По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, регионам в целом нужно давать больше свободы в решении вопросов по достижению национальных целей развития и нацпроектов.

«Иногда даже административные полномочия, которые должны быть едины по всей стране, мы подменяем финансовыми. Это очень опасная штука. Мы не даем развиваться регионам и не даем возможности в том числе им в отдельных случаях принимать свои решения, которые в том числе будут нацелены на обеспечение показателей национальных проектов, национальных целей, потому что мы считаем, что такого рода решения могут повлечь у них дополнительные расходы и потом у них (регионов) будет общая несбалансированность, — предупреждает Голикова.

По словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, в Москве сосредоточена основная масса бизнеса в стране. «И даже если речь идет не о столичной корпорации, а о региональной компании, добывающей нефть или газ где-нибудь в Сибири, офис этой компании, равно, как и руководство и их семьи, будут жить в Москве. Соответственно, львиная доля миллиардеров и долларовых миллионеров также проживает в столице», - говорит эксперт.

Так, по данным Мосгорстата, средняя зарплата трудящегося в Москве была 80800 рублей в 2018 году, когда средняя оплата в России за прошедший год 48500 рублей, отмечает Михаил Захаров, инвестиционный консультант БКС Брокер.

Столица концентрирует на себя основные ресурсы государства, уточняет Елена Веревочкина управляющая Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах Банка. «Москвичи размещают на вкладах чуть меньше половины всего депозитного портфеля страны, и это следствие централизованной структуры экономики страны, при которой большая часть средств «стекается» в столицу. Ключевые институты, а также основные экономические, социальные и политические ресурсы сконцентрированы сегодня в основном в столице», - заключает эксперт.