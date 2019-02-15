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Где 2,5 миллиарда? Задержан основатель Baring Vostok. LIVE

Сотрудников Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей

По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан основатель инвесткомпании Baring Vostok американец Майкл Калви. Его фонд с 1994 года вложил в Россию $2,8 млрд и владеет контрольным пакетом акций банка «Восточный», долей во «Вкусвилл» и другими активами. По делу задержаны еще пятеро партнеров Калви. Мошенничество, возможно, связано с долгом «Первого коллекторского бюро». «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
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15:13

Среди шести фигурантов дела о крупном мошенничестве, помимо Калви, Иван Зюзин (Baring Vostok, директор по инвестициям) и Филипп Дельпаль (партнер по индустрии финансового сектора), добавила Царева.

15:07

«Следствие просит заключить под стражу Калви и пять других фигурантов, им вменяется статья «Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере», - сказала представитель суда.

15:00

О деталях громкого задержания рассказала пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

14:55

Его задержали вместе еще с пятью партнерами по бизнесу, следует из базы данных Басманного суда Москвы. Следим, как разворачивается эта детективная история.

14:50

Здравствуйте, уважаемые читатели! В Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан основатель инвесткомпании Baring Vostok американец Майкл Калви.