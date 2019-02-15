Где 2,5 миллиарда? Задержан основатель Baring Vostok. LIVE

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Среди шести фигурантов дела о крупном мошенничестве, помимо Калви, Иван Зюзин (Baring Vostok, директор по инвестициям) и Филипп Дельпаль (партнер по индустрии финансового сектора), добавила Царева.
«Следствие просит заключить под стражу Калви и пять других фигурантов, им вменяется статья «Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере», - сказала представитель суда.
О деталях громкого задержания рассказала пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Его задержали вместе еще с пятью партнерами по бизнесу, следует из базы данных Басманного суда Москвы. Следим, как разворачивается эта детективная история.
Здравствуйте, уважаемые читатели! В Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан основатель инвесткомпании Baring Vostok американец Майкл Калви.