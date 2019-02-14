На грани провала: что губит нацпроекты

Нацпроекты, которые должны вывести Россию в топ-5 экономик мира до 2024 года, вызывают у регионов массу вопросов. Чтобы профинансировать расходы регионов на нацпроекты, федеральный центр должен выделить необходимые трансферты, считают местные власти.

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15 февраля — последний день, когда регионы должны заключить соглашения на предоставление субсидий, заявил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров на сессии «Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути».

На 12 февраля заключено было только 69,5% соглашений. «У нас даже сегодня еще есть соглашения, которые в системе не сформированы», — отметил он. А если их не заключить до дедлайна, то субсидии переведут в резервный фонд правительства.

«Спорить с вице-премьером — дело неблагоприятное, но я все думаю, куда деньги денутся», — обратился в связи с этой ситуацией Макаров к первому вице-премьеру Антону Силуанову.

Соглашения, по словам Силуанова, — это «технический момент». Деньги из резервного фонда все равно потом пойдут на нацпроекты, хотя и по более сложным процедурам, отметил министр финансов. По его словам, сумма незаключенных соглашений по состоянию на 13 февраля составила 100 млрд руб., и к дедлайну она должна сократиться, говорит Силуанов.

В целом в последние годы взаимоотношения Минфина и регионов были непростыми. В частности, не было возможности увеличивать траты на инвестиции и «социалку».

«Мы все были связаны одной задачей — не допустить дефолта регионов», — отметил первый вице-премьер. Сейчас же, по его словам, долги регионов сокращаются.

Да и вообще федеральный центр несет 98% бюджетных расходов на нацпроекты, а регионы — лишь 2–3%, заключил Силуанов.

Однако Андрея Макарова эти объяснения явно не удовлетворили. «Камера смотрит на вас, а я смотрю на лица», — отметил он. По его словам, у регионов есть большие вопросы к целям, которые они должны добиться.

Так, по словам тульского губернатора Алексея Дюмина, регион подписал 40 соглашений, но не понимает, «по каким методикам будут рассчитаны показатели»: «они еще не спущены». При получении субсидий регионы подписываются под выполнением определенных KPI по нацпроектам.

При этом, по его словам, центр зачастую не учитывает особенности региона. Например, как Тула может нарастить авиаперевозки за границу, если у нас нет аэропорта, спросил Дюмин.

Также, по его словам, с регионов никто не снимал задачи по выполнению майских указов от 2012 года. Может случиться коллапс, предупреждает губернатор.

Вызывают вопросы и меры по демографии.

Здравомыслящие женщины стараются рожать в любых условиях, первый ребенок появляется без помыканий властей, стимулировать нужно рождение третьего, полагает губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

«Президент принял решения о том, чтобы многодетным семья предоставить бесплатные земельные участки. Участки мы предоставляем, а инфраструктуры там нет, и денег у муниципалитетов нет и никогда не будет на то, чтобы эту инфраструктуру создать», — добавил он, отметив, что важно обеспечить инфраструктурой земельные участки многодетным семьям и гарантированное предоставление жилья.

Хоть «убейся, но их (целей по демографии) не выполнишь»,

отметил Дюмин.

Похоже, что в выполнимости целей по нацпроектам начали сомневаться и вице-премьеры.

Согласно указу президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года, бедность в России должна снизиться в два раза, продолжительность жизни — увеличиться до 78 лет, жилищные условия смогут улучшать не менее 5 млн семей ежегодно.

Параметры нацпроекта «Жилье и городская среда» могут быть скорректированы, заявил вице-премьер Виталий Мутко.

«Естественно, мы доводили цифры о достигнутых результатах в субъектах, подходя к 5 млн (семей). Но сейчас нам придется с каждым субъектом садиться и смотреть потребности, исходя из их стратегий пространственного развития. Потому что мы видим, что старт этого проекта очень сложный, что есть снижение объемов ввода жилья. Параллельно мы должны защитить людей, перейти на новую модель финансирования (жилищного строительства)», — добавил зампред правительства.

Между тем, по словам вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой, численность россиян, находящихся за чертой бедности, с 2012 по 2017 год выросла на 3,9 млн человек.

Данных за 2018 год еще нет.

«В 1999 году абсолютный показатель числа россиян, находящихся за чертой бедности, составлял 41,6 млн (28,4%). Более или менее ситуация изменилась к 2007 году, когда количество граждан, находящихся за чертой бедности, составило 18,8 млн человек. И самый успешный для РФ в новейшей истории был 2012 год, когда число бедных было 15,4 млн человек, это 10,7% от общей численности. Сейчас базовый уровень бедности, с которого мы стартуем, двигаясь в направлении реализации национальной цели, это 19,3 млн человек, или 13,2%, это данные 2017 года», — сказала она.

При этом самый бедный регион России — это Тыва. Уровень бедности здесь 41,5% населения. Причем Тыва страдает в том числе «детской бедностью», потому что около 35% живущих за гранью бедности — это дети. По словам Голиковой, в республике нет работы, а большинство семей выживают на пособие.

По мнению вице-премьера, регионам в целом нужно давать больше свободы в решении вопросов по достижению национальных целей развития и нацпроектов.

«Иногда даже административные полномочия, которые должны быть едины по всей стране, мы подменяем финансовыми. Это очень опасная штука. Мы не даем развиваться регионам и не даем возможности в том числе им в отдельных случаях принимать свои решения, которые в том числе будут нацелены на обеспечение показателей национальных проектов, национальных целей, потому что мы считаем, что такого рода решения могут повлечь у них дополнительные расходы и потом у них (регионов) будет общая несбалансированность, — заявила она.