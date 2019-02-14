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На свои цели: кому достанутся 26 триллионов. LIVE

Медведев выступает на инвестиционном форуме в Сочи

Чтобы вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира, правительство собирается потратить на нацпроекты почти 26 трлн рублей. Однако ускоренного развития стране это не даст, считают эксперты. Инвесторы неохотно вкладываются в Россию, а США и Европа готовят новые санкции против Москвы. Что с этим намерено делать правительство, расскажет его глава Дмитрий Медведев на форуме «Сочи-2019».
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11:27

Традиционно, скорее всего, на пленарной сессии форума будут обсуждаться проблемы бизнеса.

11:21

Впрочем, скорее всего, на пленарном заседании будут говорить о национальных проектах. На них потратят почти 26 трлн рублей, сообщили недавно в правительстве. Они должны помочь вывести Россию в топ-5 экономик мира.

11:15

По плану пленарное заседание с участием главы правительства начнется в 12 часов. Заявленная тема – «Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции».

11:07

Мы ведем сегодня онлайн-трансляцию с пленарного заседания форума, в котором традиционно принимает участие глава правительства Дмитрий Медведев.

11:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Сегодня в Сочи отличная погода: +11, и периодически выходит солнце. В главном медиацентре Олимпийского парка проходит второй день работы ежегодного инвестиционного форума.