На свои цели: кому достанутся 26 триллионов. LIVE

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Традиционно, скорее всего, на пленарной сессии форума будут обсуждаться проблемы бизнеса.
Впрочем, скорее всего, на пленарном заседании будут говорить о национальных проектах. На них потратят почти 26 трлн рублей, сообщили недавно в правительстве. Они должны помочь вывести Россию в топ-5 экономик мира.
По плану пленарное заседание с участием главы правительства начнется в 12 часов. Заявленная тема – «Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции».
Мы ведем сегодня онлайн-трансляцию с пленарного заседания форума, в котором традиционно принимает участие глава правительства Дмитрий Медведев.
Доброе утро, уважаемые читатели! Сегодня в Сочи отличная погода: +11, и периодически выходит солнце. В главном медиацентре Олимпийского парка проходит второй день работы ежегодного инвестиционного форума.