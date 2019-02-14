Залили до краев: в России переизбыток бензина

В России сформировался значительный профицит мощностей по выпуску бензина, сообщили «Ведомости» со ссылкой на презентацию Argus Consulting «Нефтепереработка РФ в 2019 г.: Ожидания и перспективы».

В 2018 году после запуска новых установок на комплексе «Танеко» в Татарстане и Антипинском НПЗ мощности по производству бензина увеличились почти на 2 млн т, указывают эксперты.

Рост производства связан в том числе с модернизацией старых заводов и строительством новых. До 2026 года еще девять НПЗ буду модернизированы, что увеличит производство бензина класса «Евро-5» на 3 млн т.

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В 2011 году государство поставило задачу перед нефтяными компаниями увеличить выпуск светлых нефтепродуктов — бензина, дизтоплива, авиакеросина, надеясь на рост спроса на них. «Тогда рынок бензина регулярно балансировал на грани дефицита: любой незапланированный ремонт или остановка НПЗ, увеличение экспортных поставок приводили к кризису», — сказал старший аналитик Argus Consulting Сергей Агибалов.

Теперь профицит мощностей по выпуску бензина есть, но внутренний спрос на бензин растет медленно, в то время как на экспортных рынках усиливается конкуренция. Производители вынуждены искать эффективные каналы сбыта, отмечают эксперты.

Вместе с тем эксперты не прогнозируют резкий рост производства бензина. «Мы ожидаем умеренный рост выпуска бензина в России, по мере того как компании будут находить рынки сбыта», — указал Агибалов.

По данным Минэнерго, в 2018 году производство бензина выросло на 200 тыс. т, до 39,4 млн т, а экспорт сократился на 100 тыс. т, до 4 млн т в сравнении с 2017 годом.

Избыточные мощности по производству бензина приведут к тому, что на внутреннем рынке будет ужесточаться конкуренция, при этом рост экспорта невозможен.

В северо-западных и южных портах России не хватает перевалочных мощностей для светлых нефтепродуктов. К тому же Казахстан увеличил производство бензина и вытеснил часть российского топлива с рынков Центральной Азии.

Решением для НПЗ может стать переход на выпуск не автомобильного, а прямоперегонного бензина (нафты), который является сырьем для нефтехимических производств, отмечают эксперты. Во время модернизации НПЗ производство бензина будет расти, и профицит может увеличиться, хотя есть риск, что мощности завода будут недозагружены. Некоторым заводам придется сократить выпуск бензина.

По данным Росстата, по итогам 2018 года бензин в России стал дороже на 9,4%. При этом в начале февраля сообщалось, что цены на бензин и дизельное топливо снизились. Рост цен на топливо оказался выше темпов инфляции в 2,2 раза.

Резкий рост цены на нефтепродукты в России начался в апреле-мае прошлого года: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Для решения проблемы правительство с 1 июня снизило ставки акцизов на бензин на 3 тысячи рублей на тонну, на дизельное топливо — на 2 тысячи рублей и не стало повышать их на 700 рублей с 1 июля, как это планировалось ранее (до 11,892 тысячи рублей на тонну и 8,258 тысячи рублей на тонну соответственно).

31 октября 2018 года после резкого роста цен на топливо Минэнерго и ФАС подписали с десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива на срок с 1 ноября по 31 марта 2019 года. Заморозка цен на бензин и дизтопливо предполагает, что нефтяные компании будут поставлять на рынок топливо по оптовым ценам, которые заморожены на уровне июня 2018 года. Несмотря на заморозку цен, правительство не отказалось от повышения акцизов на бензин и дизельное топливо. С 1 января 2019 года они вырастут на 3700 и 2700 рублей за тонну соответственно.

Прогнозировалось, что за 2019 год цены плавно вырастут на 4-4,6%. Розничные цены компании повысили с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля их будут индексировать так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).

Несмотря на заморозку цен, их рост в марте может продолжиться. Новые факторы — возросшая до 20% ставка НДС и рост акциза на бензин пятого класса и дизельное топливо, который увеличился в 1,5 раза.

При этом бензин в России по-прежнему один из самых дешевых в Европе, показало исследования агентства РИА «Рейтинг». Специалисты агентства изучили ситуацию в 33 европейских странах, а также в Казахстане и сравнили цены на 95-й бензин. В абсолютных ценах наиболее низкая стоимость отмечена в Казахстане. В пересчете на российскую валюту литр 95-го стоит там 30,9 рубля. На втором месте — Россия с 45 рублями за литр. Третью строчку заняла Белоруссия — 46,9 рубля.

При этом из-за относительно низких зарплат РФ занимает лишь 20-е место в Европе по литрам бензина, которые россияне могут позволить себе на среднюю заработную плату.