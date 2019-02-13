Доллар по 75: США бьют в слабое место России

Американские сенаторы подготовили и внесли законопроект, вводящий ограничения против банковского и энергетического сектора России и против российского госдолга.

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По данным агентства Reuters, санкции призваны «наказать Россию за вмешательство в выборы в США и за агрессию на Украине». Авторы документа — уже известные в России сенаторы Боб Менендес и Линдси Грэм, которые в прошлом году уже пытались протащить через конгресс санкционный законопроект против РФ. Внесенный пакет назван сенаторами Актом о защите американской безопасности от кремлевской агрессии (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA).

«Санкции и другие меры, предусмотренные этим проектом, являются одними из самих жестких за всю историю. Они также являются следствием желания Путина подорвать американскую демократию», — заявил сенатор Линдси Грэм.

В частности, как стало известно, законопроект предполагает введение санкций в отношении российских банков, которые «поддерживают усилия по вмешательству в выборы», российских проектов сжиженного природного газа за пределами России, и против киберсектора российской экономики.

Что касается санкций против российского госдолга, то сенаторы хотят ограничить любые новые сделки с суверенным долгом России и лиц, которые «содействуют незаконным операциям и коррупционной деятельности» от лица российского руководства.

Санкции России обещают с прошлого года, но до февраля казалось, что американские конгрессмены и вовсе передумали их вводить. В период затишья рубль даже укрепился. Однако все эксперты отмечали, что затишье это легко обернется бурей, если только санкционная повестка вновь станет актуальной. Так, например, в августе и сентябре — в разгар санкционной риторики — рубль ставил один антирекорд за другим, и курс в итоге пробил отметку в 70 рублей за доллар.

Ранее предполагалось, что очередной пакет санкций вступит в силу в ноябре 2018 года, однако рассмотреть его в прошлом году конгресс США не успел. Из-за внутренних разногласий в конгрессе и последовавшей за этим приостановки работы правительства США (шатдауна) долгое время этот вопрос не поднимался.

Однако на этой неделе сенатор-республиканец от штата Алабама Ричард Шелби рассказал, что представителям демократической и республиканской партий удалось договориться в конгрессе по поводу обеспечения безопасности на границе страны. И теперь США с новыми силами приступили к отложенному ранее вопросу о санкциях против России.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты ранее отмечали, что самый пугающий пункт «адских» санкций – введение запрета на покупку американскими инвесторами новых российских долговых бумаг. Он приведет к распродаже тех облигаций, что уже есть на руках у нерезидентов и, как следствие, к ослаблению рубля. При этом сейчас иностранцы владеют около 24,4% российских гособлигаций.

В среду, 13 февраля, российский фондовый рынок показал выражено негативную динамику вопреки росту нефтяных котировок и преобладанию позитивных настроений на мировых рынках. По итогам торговой сессии индекс МосБиржи потерял 1,9%, уйдя под отметку в 2500 пунктов и растеряв все приобретения начала февраля, отмечали эксперты.

«Продажам российских акций способствовали сообщения западных СМИ о планах обсуждения на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 18 февраля новых антироссийских ограничительных мер за инцидент в Керченском проливе. Новые санкции ЕС, хотя и будут, скорее всего, точечными, могут быть согласованы с США, что возвращает в текущую рыночную повестку санкционный фактор, и, как следствие, опасения развития фазы оттока капитала нерезидентов», — говорит Евгений Локтюхов, аналитик «Промсвязьбанка».

По мнению Анастасии Сосновой, аналитика «Фридом Финанс»,

в случае, если будет введен запрет иностранным инвесторам на покупку российского госдолга, можно ожидать падения рубля до 70-75 рублей за 1$.

На закрытии биржевых торгов 13 февраля доллар подешевел на 5 копеек до 65,84 руб., евро потерял 34 копейки и опустился к 74,31 руб. Но после вечерних торгов, с учетом новостей о широком спектре санкций, рубль закончил этот день не в лучшей форме. Доллар прибавил 63 копейки, подорожав до 66,51 руб. Евро укрепился на 25 копеек и стоит 74,9 руб.

Падение рубля разгонит инфляцию и создаст проблемы для бизнеса, говорят эксперты.

К тому же санкции на российский госдолг приведут к росту доходности по российским бумагам. В таком случае непонятно, сможет ли Минфин РФ в случае введения санкций, занимать столько, сколько ему нужно. А нужно будет все больше, поскольку правительство приняло решение финансировать инфраструктурные проекты за счет долга.

Как раз 13 февраля Минфин сумел привлечь рекордный объем заемных ресурсов на одном аукционе — 38 млрд рублей, «предоставив лишь умеренную премию к рыночным уровням доходности» (цитата по ТАСС).

В среду министерство разместило два выпуска ОФЗ на 38 млрд рублей под 8,11% годовых и на 3,88 млрд рублей под 8,37% годовых.

При этом в конгрессе обсуждаются не только санкции на российский госдолг, банковский и энергетический сектора. Санкции могут распространить также и на судостроительный сектор в связи с инцидентом в Керченском проливе, сообщил комитет США по международным делам. В Штатах предупредили, что если Россия продолжит «нарушать» принципы свободы судоходства в Керченском проливе, то Вашингтон намерен ввести санкции против российского судостроительного сектора.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США и ЕС согласовали новые антироссийские санкции в связи с инцидентом в Азовском море. Позднее в Британии подтвердили разработку новых санкций против России.

Напомним, 5 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. Суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.

Как сообщается, также ограничения США могут затронуть 24 сотрудника ФСБ России, якобы причастных к инциденту в Керченском проливе.