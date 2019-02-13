«Водка и закуска»: с чем Лукашенко приехал в Россию. LIVE

Путин так прокомментировал потом отказ Лукашенко: «Александру Григорьевичу я предлагал, кстати. Я ему сказал, что мы сегодня играем, предложил ему остаться. Понять его можно. Скоро Новый год. Он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, текущих дел. Перед Новым годом их всегда очень много». При этом, как отмечал тогда Путин, политики договорились, что «увидятся и поиграют вместе, и на лыжах покатаются». Вот Лукашенко и покатался. Пока без Путина, но с некими коллегами.