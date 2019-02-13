«Водка и закуска»: с чем Лукашенко приехал в Россию. LIVE

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Но МВФ, если и даст денег, то не так много, сколько уже взял Лукашенко у России. Мало того, МВФ в обязательном порядке выдвинет под кредит ряд условий.
Теоретически Лукашенко может взять взаймы у МВФ. И ранее он имел дело с фондом. Но этот опыт оказался для белорусов негативным. МВФ может дать денег. Тем более, что Лукашенко давно перестал считаться «последним диктатором Европы» и сделал немало шагов навстречу политическим инициативам ЕС. Например, облегчил визовый режим и посредничает в урегулировании конфликта между РФ и Украиной.
Тем не менее и Минск и Москва точно знают: это все немалые деньги и у белорусов нет возможности маневрировать без российских субсидий.
При этом по оценкам российского Минфина, нефтегазовая субсидия белорусам составляет $2 млрд в год. Цифры белорусские, по заведенной традиции, не бьются с расчетами российского Минфина.
Для Белоруссии это огромные деньги. Хотя Лукашенко не раз заявлял, что заместит выпадающие доходы без особого труда, если Россия все-таки откажет в компенсации.
В том числе $310 млн в 2019 году (при стоимости барреля в $70). Минск, естественно, настаивает на компенсации.
В результате налогового маневра лишится этой преференции. Минск оценивает потенциальные потери из-за маневра в $10,8 млрд в течение шести лет.
В результате такого маневра стоимость российской нефти для республики увеличится, так как сейчас Белоруссия получает эту нефть без пошлин.
Уточним: налоговый маневр в российской нефтяной отрасли предполагает постепенное обнуление к 2024 году экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Но и для Лукашенко издержки российского налогового маневра – вопрос прежде всего политический. Без дотаций и субсидий от России «батькономика» окончательно развалится и президентству Лукашенко может прийти конец.
До этого между странами-членами Евразийского экономического союза будут действовать «устные договоренности». Лукашенко торопит создание единого евразийского ТЭК, а Москве это не выгодно с политической точки зрения. Теряется механизм воздействия на Минск.
Проблема налогового маневра в России и его последствия для белорусской экономики, судя по всему, не будет решена до 2025 года, отмечали ранее эксперты, опрошенные «Газетой.Ru». В учредительных документах ЕАЭС записано, что образование общего энергетического рынка должно состоятся именно к 2025 году.
В нынешнем графике лидеров перерыв между переговорами снова окажется небольшим. Хватит ли этого времени для разгребания всех завалов между странами — ключевой вопрос.
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, главы двух государств 13 февраля в Сочи «обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве». Это будет первая в новом году встреча президентов, которые в конце прошлого года встречались дважды - 25 и 29 декабря.
«Большую часть времени президенты имеют в виду общаться вдвоем, привлекая к разговору по мере необходимости профильных кураторов», - добавил Песков. Общение лидеров «планируется фактически на целый день, при этом оно не ограничится одним днем». «Уже запланировано, что так или иначе контакты будут продолжаться между Путиным и Лукашенко завтра и даже послезавтра», - добавил он.
Песков обозначил 13 февраля в Сочи, как «день российско-белорусских отношений». «Сегодня днем начнется общение глав России и Белоруссии, а также делегаций», - отметил представитель Кремля, добавив, что с российской стороны в состав делегации войдут первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, министр экономического развития Максим Орешкин, посол России в Белоруссии Михаил Бабич, помощник президента РФ Юрий Ушаков.
При необходимости лидеры будут привлекать к беседе профильных министров и кураторов тех или иных направлений.
О деталях встречи лидеров в Сочи рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, президенты России и Белоруссии проведут переговоры в Сочи по большей части в формате с глазу на глаз.
Лукашенко, напомним, высоко оценил уровень горнолыжного курорта и назвал Сочи родным домом. Но в родном Минске он, кажется, предпочитает другой вид спорта — хоккей.
Катание высоких официальных лиц на горных лыжах журналисты уже окрестили «снежной дипломатией». Кстати, Путин рассказал, что не пробовал кататься на сноуборде и считает, что лыжи «благороднее».
По официальной информации, переговоры лидеров двух стран, начавшиеся в среду, будут в разных форматах продолжаться до пятницы включительно. Как и было сказано, «без суеты», поскольку вопросы важные.
Итог переговоров: обмен любезностями и реализация прежней договоренности о том, чтобы вместе покататься на лыжах. На самом деле, это не мало, если учесть, что взаимоотношения двух стран в последнее время дошли до отметки, которую показывает градусник на заснеженных склонах Красной Поляны.
В итоге, во время своего краткого выступления Лукашенко шесть раз произнес перед телекамерами слова благодарности.
«Думаю, что наши встречи здесь несколько дней – они будут очень полезны для белорусско-российских отношений», — подытожил Лукашенко. Путин в ответ сказал: «Уверен, что так и будет».
Далее последовала звонкая фраза: «Поэтому какие бы ни были конфликты и скандалы, вы должны помнить, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску. Вы это должны четко понимать».
Тем не менее Лукашенко заверил Путина, что Белоруссия имеет все возможности для того, чтобы накормить людей качественными продуктами питания.
Тему поставок качественной сельхозпродукции и продовольствия Лукашенко изложил в выгодном для себя ключе. Он в очередной раз не принял претензий, которые периодически звучат от российских регуляторов отрасли, в частности, от «Россельхознадзора». Он признал, что с одной стороны россияне, как и белорусы имеют некачественную воду, продовольствие. «Три четверти населения страдают и умирают от некачественного продовольствия и воды», — отметил Лукашенко.
На чем основан оптимизм Лукашенко не известно. Практика последних месяцев вроде бы не дает поводов для этого. Тем не менее Лукашенко заявил на встрече так: «Конечно, всегда вопросы есть и будут, но мы всегда находили развязки этим вопросам. Думаю, не является это большой проблемой для нас».
Оценивая перспективы разрешения конфликтных ситуаций между странами Лукашенко пошел дальше Путина. Если российский лидер по-философски уклончиво ответил на вопрос, получится ли найти компромисс, то Лукашенко выразил твердую уверенность. Все получится, на этот раз точно договоримся.
Вот образец политкорректности от Лукашенко: «Поэтому это наша общая экономика, и, поддерживая нас, вы, конечно, поддерживаете те примерно 35–40 миллионов людей вместе с семьями, которые работают на российских предприятиях, которые поставляют в Беларусь продукцию. Поэтому если кто-то в России, Белоруссии не понимает этого, я думаю, поймут», — отметил Лукашенко (цитата по официальному сайту Кремля).
Во время переговоров с Путиным белорусский президент говорил в максимально корректной форме, даже когда критиковал. Например, тех российских чиновников, которые не понимают всю значимость российско-белорусского сотрудничества, общности двух экономик.
Он пояснил эту мысль на примере машиностроительной отрасли и нефтеперерабатывающей. «Мы сырье, комплектующие 60–70% по основной машиностроительной продукции, нефтепереработке покупаем в России», — отметил президент РБ.
Шероховатостей накопилось не мало. Но на этой встрече, по крайней мере, в ее публичной части Лукашенко старался не обострять имеющиеся проблемы в сфере экономики. «Что касается поддержки нашей экономики, я также Вам благодарен. При этом я часто говорю российскому послу, что экономика Белоруссии – это финишное производство российской экономики», — сказал Лукашенко.
Перед началом переговоров с Лукашенко, напомним, Путин сообщил, что планирует обсудить со своим белорусским коллегой сотрудничество в энергетике, «шероховатости» в сфере торговли сельхозпродукцией, а также предложит «сверить часы» в области интеграции на постсоветском пространстве.
Тогда же стало известно, как Путин отреагировал на вопрос журналиста «Коммерсанта», когда ему удастся договориться со своим белорусским коллегой? Отвечая на этот вопрос Путин заявил, что решение спорных вопросов с Белоруссией не терпит суеты. «Серьезные решения не терпят суеты», - сказал Путин.
Стало известно, что лидеры сделали перерыв в переговорах и отправились на один из сочинских горнолыжных склонов, чтобы покататься на лыжах.
Не забыл Лукашенко заверить Путина и в том, что в международных делах Белоруссия всегда подставит плечо. «Вы должны знать, что международные отношения – и в контексте этих международных отношений отношения Белоруссии и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил. Да и не надо Вас в этом убеждать, по крайней мере мы с Вами это хорошо знаем», — заявил белорусский президент.
Всероссийский центр по работе с талантливыми детьми «Сириус» создан по инициативе Владимира Путина на базе объектов олимпийской инфраструктуры в марте 2013 года. Лидеры посещали этот центр в 2015 году. Лукашенко тогда попросил, чтобы в «Сириусе» проходили обучение юные таланты из Белоруссии. Путин согласился с таким предложением.
Лукашенко предложил не замыкаться только на проблемах Союзного государства, а обсудить ситуацию шире. «Мы с Вами, честно говоря, редко говорим только в рамках Союзного государства, но на уровне двух президентов пригласим министров в «Сириус», — сказал Лукашенко.
Лукашенко сказал, что в этот раз у лидеров есть возможность поговорить по вопросам не только экономики, но и по гуманитарным вопросам.
«Сегодня это совсем другой курорт, совсем другая территория!», — восхищался Лукашенко. «Рад, что в свое время белорусы построили здесь свой дом, у нас тут две гостиницы, особняки, которые сегодня заполнены туристами, и работаем не в убыток», — сказал Лукашенко, еще раз поблагодарив за приглашение «и за ту программу, которая российскими товарищами начертана».
Лукашенко назвал Сочи родным домом. И вспомнил, насколько опасной была дорога от Красной Поляны до резиденции РБ на берегу моря. «Для меня это родной дом. Я ехал по новой дороге вчера вечером, уже поздно вечером, к ночи, и вспоминал ту тяжелую, страшную советскую трассу, по которой мы перемещались, страшно было смотреть вниз», — признался Лукашенко.
Путин так прокомментировал потом отказ Лукашенко: «Александру Григорьевичу я предлагал, кстати. Я ему сказал, что мы сегодня играем, предложил ему остаться. Понять его можно. Скоро Новый год. Он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, текущих дел. Перед Новым годом их всегда очень много». При этом, как отмечал тогда Путин, политики договорились, что «увидятся и поиграют вместе, и на лыжах покатаются». Вот Лукашенко и покатался. Пока без Путина, но с некими коллегами.
В декабре, когда Лукашенко в очередной раз встречался с Путиным, белорусский лидер фактически демонстративно проигнорировал предложение сыграть в хоккей на Красной площади в товарищеском матче «Ночной лиги». Тогда батьке было не до спортивных развлечений. Переговоры шли 3,5 часа и результата не дали. Как пояснял тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вопросы большей интеграции России и Белоруссии и финансовых потерь Минска от налогового маневра нефтяной отрасли РФ обсуждались независимо друг от друга. В итоге денег Минску опять не дали. Лидеры обменялись дежурными улыбками и поздравлениями с наступающим Новым годом.
Он имел в виду горнолыжную прогулку. «Спасибо за те трассы, которые подготовлены, и сопровождающие лица, которые вместе со мной поехали, очень довольны. Так что мы уже прокатились по сочинским трассам», — еще раз поблагодарил Лукашенко, не указав, кто сопровождал его на склонах Красной Поляны.
Лукашенко с удовольствием подхватил неформальный тон встречи. «Вы правильно сказали, что можно час-другой найти для того, чтобы передохнуть. Я этим воспользовался с утра», — поблагодарил Лукашенко.
Так или иначе, но «добро пожаловать» в Россию, в Сочи — эта фраза прозвучала от российского лидера и Лукашенко ответил словами благодарности.
Завершая выступление Путин сказал, что готов сверить часы с президентом Белоруссии и по вопросам интеграции на постсоветском пространстве. С этим тоже не все гладко. Лукашенко не во всем поддерживает Кремль, когда речь заходит о ситуации на Украине, на Евразийском экономическом пространстве или санкциях Запада.
Сферу энергетики Путин назвал одной из важнейших во взаимоотношениях. Объемы поставок углеводородов – и нефти, и газа – сохраняются на том уровне, о котором ранее договаривались, отметил Путин. Ситуация с поставками под контролем. «Знаю, что наши коллеги, с нашей стороны – вице-премьер Дмитрий Николаевич Козак, со своим белорусским коллегой встречаются регулярно, последняя встреча была в конце прошлого года. Идет согласование позиций, которые требуют этого согласования», — сказал Путин.
Разумеется, Путин затронул на встрече с Лукашенко самую болезненную для белорусов тему — энергоресурсов. Россия в 2018 году увеличила поставки газа в Белоруссию до 20,33 млрд кубометров газа против 19 млрд кубометров в 2017 году. Таким образом, годовой рост объема поставок газа составил 7%. Такие данные содержатся в материалах ко встрече президентов двух стран.
Наличие проблем Путин тоже не обошел стороной. Сказал, что между Москвой и Минском «бывают и шероховатости, бывают и проблемы». Но, как это и положено между друзьями, эти проблемы решались и будут решаться.
Правда, в отличие от Путина у российского премьера Дмитрия Медведева несколько иное мнение о белорусской торговле. Он считает, что белорусы нередко демпингуют в ущерб российским товарам. Глава правительства 5 февраля посетил Щербинский лифтостроительный завод, главным конкурентом которого является Могилевский завод лифтового машиностроения и высказался в адрес белорусов: «Что касается белорусов, с одной стороны, конкуренция — это вообще-то неплохо, но если она не совсем добросовестна, иными словами, объем дотаций на уровне демпинга, то это повод для того, чтобы разбираться», — сказал Медведев.
Между Россией и Белоруссией хорошо развиваются и отношения «чисто торгового характера», включая и сельхозпроизводство: из общего объема поставок Белоруссии в Россию это более 34%, добавил Путин.
Ранее президент Владимир Путин пошутил, что Россия строит АЭС в Белоруссии себе в ущерб. «Себе в ущерб делаем. Вместо того чтобы газ поставлять, атомную электростанцию вам строим», — сказал с улыбкой Путин, выступая на Пятом форуме регионов России и Белоруссии. Между тем он отметил преимущества сооружения столь крупного проекта. «Но это, безусловно, улучшит ситуацию с электроснабжением, с экономикой республики, создаст и дополнительные экспортные возможности», — заявил российский лидер.
Напомним, первый энергоблок Белорусской АЭС, в соответствии с графиком, запустят в конце 2019 года, а вся станция будет введена в эксплуатацию в 2020-м.
В этой же связи Путин отметил, что Белоруссия «очень дисциплинированно в финансовом смысле исполняет свои обязательства». Это позволяет двум странам работать по крупным проектам, например, это строительство атомной электростанции, которая находится в завершающей стадии.
Финансовые отношения тоже развиваются. За последние годы Белоруссия получила большой объем государственных кредитов – 58 миллиардов рублей, еще по линии Фонда ЕврАзЭС шесть траншей общим объемом $1,6 млрд.
Путин уточнил, как развиваются экономические связи двух стран. Вполне успешно, растут и крепнут. Россия остается крупнейшим торгово-экономическим партнером Белоруссии, напомнил он. «49 с лишним процентов приходится на долю России в товарообороте республики», — отметил президент РФ.
Путин давал понять, что встреча носит именно не протокольный характер. Хотя Лукашенко накануне отъезда говорил, что едет в Россию в командировку. «Надеюсь, у Вас будет время, чтобы хоть немножко отдохнуть, хотя бы несколько часов. У нас большая программа», — настаивал Путин.
«Как и договаривались, мы пообщаемся в неформальной обстановке. У нас будет возможность встретиться, поговорить и сегодня, и завтра, и послезавтра», — предложил Владимир Путин.
Тема обсуждения лидеров — ключевые вопросы двусторонней повестки дня и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве. Беседа состоялась с участием членов делегаций.
Добрый день, уважаемые читатели. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи, чтобы договориться с российским президентом Владимиром Путиным о компенсации по налоговому маневру. «Газета.Ru» следит за переговорами в режиме онлайн.