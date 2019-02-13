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«Водка и закуска»: с чем Лукашенко приехал в Россию. LIVE

Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи, 13... Константин Завражин/«Российская газета»/пресс-служба президента России/ТАСС
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи, 13 февраля 2019 год
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры успели прокатиться на лыжах. При этом Лукашенко пообещал накормить и напоить россиян качественными продуктами. За ходом переговоров Минска и Москвы следит «Газета.Ru» в онлайн-трансляции.
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Трансляция
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23:15

Но МВФ, если и даст денег, то не так много, сколько уже взял Лукашенко у России. Мало того, МВФ в обязательном порядке выдвинет под кредит ряд условий.

23:09

Теоретически Лукашенко может взять взаймы у МВФ. И ранее он имел дело с фондом. Но этот опыт оказался для белорусов негативным. МВФ может дать денег. Тем более, что Лукашенко давно перестал считаться «последним диктатором Европы» и сделал немало шагов навстречу политическим инициативам ЕС. Например, облегчил визовый режим и посредничает в урегулировании конфликта между РФ и Украиной.

23:01

Тем не менее и Минск и Москва точно знают: это все немалые деньги и у белорусов нет возможности маневрировать без российских субсидий.

22:54

При этом по оценкам российского Минфина, нефтегазовая субсидия белорусам составляет $2 млрд в год. Цифры белорусские, по заведенной традиции, не бьются с расчетами российского Минфина.

22:45

Для Белоруссии это огромные деньги. Хотя Лукашенко не раз заявлял, что заместит выпадающие доходы без особого труда, если Россия все-таки откажет в компенсации.

22:37

В том числе $310 млн в 2019 году (при стоимости барреля в $70). Минск, естественно, настаивает на компенсации.

22:29

В результате налогового маневра лишится этой преференции. Минск оценивает потенциальные потери из-за маневра в $10,8 млрд в течение шести лет.

22:21

В результате такого маневра стоимость российской нефти для республики увеличится, так как сейчас Белоруссия получает эту нефть без пошлин.

22:14

Уточним: налоговый маневр в российской нефтяной отрасли предполагает постепенное обнуление к 2024 году экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

22:05

Но и для Лукашенко издержки российского налогового маневра – вопрос прежде всего политический. Без дотаций и субсидий от России «батькономика» окончательно развалится и президентству Лукашенко может прийти конец.

21:54

До этого между странами-членами Евразийского экономического союза будут действовать «устные договоренности». Лукашенко торопит создание единого евразийского ТЭК, а Москве это не выгодно с политической точки зрения. Теряется механизм воздействия на Минск.

21:45

Проблема налогового маневра в России и его последствия для белорусской экономики, судя по всему, не будет решена до 2025 года, отмечали ранее эксперты, опрошенные «Газетой.Ru». В учредительных документах ЕАЭС записано, что образование общего энергетического рынка должно состоятся именно к 2025 году.

21:36

В нынешнем графике лидеров перерыв между переговорами снова окажется небольшим. Хватит ли этого времени для разгребания всех завалов между странами — ключевой вопрос.

21:29

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, главы двух государств 13 февраля в Сочи «обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве». Это будет первая в новом году встреча президентов, которые в конце прошлого года встречались дважды - 25 и 29 декабря.

21:24

«Большую часть времени президенты имеют в виду общаться вдвоем, привлекая к разговору по мере необходимости профильных кураторов», - добавил Песков. Общение лидеров «планируется фактически на целый день, при этом оно не ограничится одним днем». «Уже запланировано, что так или иначе контакты будут продолжаться между Путиным и Лукашенко завтра и даже послезавтра», - добавил он.

21:18

Песков обозначил 13 февраля в Сочи, как «день российско-белорусских отношений». «Сегодня днем начнется общение глав России и Белоруссии, а также делегаций», - отметил представитель Кремля, добавив, что с российской стороны в состав делегации войдут первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, министр экономического развития Максим Орешкин, посол России в Белоруссии Михаил Бабич, помощник президента РФ Юрий Ушаков.

21:10

При необходимости лидеры будут привлекать к беседе профильных министров и кураторов тех или иных направлений.

21:00

О деталях встречи лидеров в Сочи рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, президенты России и Белоруссии проведут переговоры в Сочи по большей части в формате с глазу на глаз.

20:49

Лукашенко, напомним, высоко оценил уровень горнолыжного курорта и назвал Сочи родным домом. Но в родном Минске он, кажется, предпочитает другой вид спорта — хоккей.

20:44

Катание высоких официальных лиц на горных лыжах журналисты уже окрестили «снежной дипломатией». Кстати, Путин рассказал, что не пробовал кататься на сноуборде и считает, что лыжи «благороднее».

20:35

По официальной информации, переговоры лидеров двух стран, начавшиеся в среду, будут в разных форматах продолжаться до пятницы включительно. Как и было сказано, «без суеты», поскольку вопросы важные.

20:27

Итог переговоров: обмен любезностями и реализация прежней договоренности о том, чтобы вместе покататься на лыжах. На самом деле, это не мало, если учесть, что взаимоотношения двух стран в последнее время дошли до отметки, которую показывает градусник на заснеженных склонах Красной Поляны.

20:20

В итоге, во время своего краткого выступления Лукашенко шесть раз произнес перед телекамерами слова благодарности.

20:12

«Думаю, что наши встречи здесь несколько дней – они будут очень полезны для белорусско-российских отношений», — подытожил Лукашенко. Путин в ответ сказал: «Уверен, что так и будет».

20:05

Далее последовала звонкая фраза: «Поэтому какие бы ни были конфликты и скандалы, вы должны помнить, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску. Вы это должны четко понимать».

19:58

Тем не менее Лукашенко заверил Путина, что Белоруссия имеет все возможности для того, чтобы накормить людей качественными продуктами питания.

19:50

Тему поставок качественной сельхозпродукции и продовольствия Лукашенко изложил в выгодном для себя ключе. Он в очередной раз не принял претензий, которые периодически звучат от российских регуляторов отрасли, в частности, от «Россельхознадзора». Он признал, что с одной стороны россияне, как и белорусы имеют некачественную воду, продовольствие. «Три четверти населения страдают и умирают от некачественного продовольствия и воды», — отметил Лукашенко.

19:43

На чем основан оптимизм Лукашенко не известно. Практика последних месяцев вроде бы не дает поводов для этого. Тем не менее Лукашенко заявил на встрече так: «Конечно, всегда вопросы есть и будут, но мы всегда находили развязки этим вопросам. Думаю, не является это большой проблемой для нас».

19:36

Оценивая перспективы разрешения конфликтных ситуаций между странами Лукашенко пошел дальше Путина. Если российский лидер по-философски уклончиво ответил на вопрос, получится ли найти компромисс, то Лукашенко выразил твердую уверенность. Все получится, на этот раз точно договоримся.

19:29

Вот образец политкорректности от Лукашенко: «Поэтому это наша общая экономика, и, поддерживая нас, вы, конечно, поддерживаете те примерно 35–40 миллионов людей вместе с семьями, которые работают на российских предприятиях, которые поставляют в Беларусь продукцию. Поэтому если кто-то в России, Белоруссии не понимает этого, я думаю, поймут», — отметил Лукашенко (цитата по официальному сайту Кремля).

19:24

Во время переговоров с Путиным белорусский президент говорил в максимально корректной форме, даже когда критиковал. Например, тех российских чиновников, которые не понимают всю значимость российско-белорусского сотрудничества, общности двух экономик.

19:15

Он пояснил эту мысль на примере машиностроительной отрасли и нефтеперерабатывающей. «Мы сырье, комплектующие 60–70% по основной машиностроительной продукции, нефтепереработке покупаем в России», — отметил президент РБ.

19:08

Шероховатостей накопилось не мало. Но на этой встрече, по крайней мере, в ее публичной части Лукашенко старался не обострять имеющиеся проблемы в сфере экономики. «Что касается поддержки нашей экономики, я также Вам благодарен. При этом я часто говорю российскому послу, что экономика Белоруссии – это финишное производство российской экономики», — сказал Лукашенко.

19:00

Перед началом переговоров с Лукашенко, напомним, Путин сообщил, что планирует обсудить со своим белорусским коллегой сотрудничество в энергетике, «шероховатости» в сфере торговли сельхозпродукцией, а также предложит «сверить часы» в области интеграции на постсоветском пространстве.

18:55

Тогда же стало известно, как Путин отреагировал на вопрос журналиста «Коммерсанта», когда ему удастся договориться со своим белорусским коллегой? Отвечая на этот вопрос Путин заявил, что решение спорных вопросов с Белоруссией не терпит суеты. «Серьезные решения не терпят суеты», - сказал Путин.

18:50

Стало известно, что лидеры сделали перерыв в переговорах и отправились на один из сочинских горнолыжных склонов, чтобы покататься на лыжах.

18:42

Не забыл Лукашенко заверить Путина и в том, что в международных делах Белоруссия всегда подставит плечо. «Вы должны знать, что международные отношения – и в контексте этих международных отношений отношения Белоруссии и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил. Да и не надо Вас в этом убеждать, по крайней мере мы с Вами это хорошо знаем», — заявил белорусский президент.

18:35

Всероссийский центр по работе с талантливыми детьми «Сириус» создан по инициативе Владимира Путина на базе объектов олимпийской инфраструктуры в марте 2013 года. Лидеры посещали этот центр в 2015 году. Лукашенко тогда попросил, чтобы в «Сириусе» проходили обучение юные таланты из Белоруссии. Путин согласился с таким предложением.

18:27

Лукашенко предложил не замыкаться только на проблемах Союзного государства, а обсудить ситуацию шире. «Мы с Вами, честно говоря, редко говорим только в рамках Союзного государства, но на уровне двух президентов пригласим министров в «Сириус», — сказал Лукашенко.

18:20

Лукашенко сказал, что в этот раз у лидеров есть возможность поговорить по вопросам не только экономики, но и по гуманитарным вопросам.

18:13

«Сегодня это совсем другой курорт, совсем другая территория!», — восхищался Лукашенко. «Рад, что в свое время белорусы построили здесь свой дом, у нас тут две гостиницы, особняки, которые сегодня заполнены туристами, и работаем не в убыток», — сказал Лукашенко, еще раз поблагодарив за приглашение «и за ту программу, которая российскими товарищами начертана».

18:05

Лукашенко назвал Сочи родным домом. И вспомнил, насколько опасной была дорога от Красной Поляны до резиденции РБ на берегу моря. «Для меня это родной дом. Я ехал по новой дороге вчера вечером, уже поздно вечером, к ночи, и вспоминал ту тяжелую, страшную советскую трассу, по которой мы перемещались, страшно было смотреть вниз», — признался Лукашенко.

17:59

Путин так прокомментировал потом отказ Лукашенко: «Александру Григорьевичу я предлагал, кстати. Я ему сказал, что мы сегодня играем, предложил ему остаться. Понять его можно. Скоро Новый год. Он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, текущих дел. Перед Новым годом их всегда очень много». При этом, как отмечал тогда Путин, политики договорились, что «увидятся и поиграют вместе, и на лыжах покатаются». Вот Лукашенко и покатался. Пока без Путина, но с некими коллегами.

17:53

В декабре, когда Лукашенко в очередной раз встречался с Путиным, белорусский лидер фактически демонстративно проигнорировал предложение сыграть в хоккей на Красной площади в товарищеском матче «Ночной лиги». Тогда батьке было не до спортивных развлечений. Переговоры шли 3,5 часа и результата не дали. Как пояснял тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вопросы большей интеграции России и Белоруссии и финансовых потерь Минска от налогового маневра нефтяной отрасли РФ обсуждались независимо друг от друга. В итоге денег Минску опять не дали. Лидеры обменялись дежурными улыбками и поздравлениями с наступающим Новым годом.

17:45

Он имел в виду горнолыжную прогулку. «Спасибо за те трассы, которые подготовлены, и сопровождающие лица, которые вместе со мной поехали, очень довольны. Так что мы уже прокатились по сочинским трассам», — еще раз поблагодарил Лукашенко, не указав, кто сопровождал его на склонах Красной Поляны.

17:39

Лукашенко с удовольствием подхватил неформальный тон встречи. «Вы правильно сказали, что можно час-другой найти для того, чтобы передохнуть. Я этим воспользовался с утра», — поблагодарил Лукашенко.

17:32

Так или иначе, но «добро пожаловать» в Россию, в Сочи — эта фраза прозвучала от российского лидера и Лукашенко ответил словами благодарности.

17:25

Завершая выступление Путин сказал, что готов сверить часы с президентом Белоруссии и по вопросам интеграции на постсоветском пространстве. С этим тоже не все гладко. Лукашенко не во всем поддерживает Кремль, когда речь заходит о ситуации на Украине, на Евразийском экономическом пространстве или санкциях Запада.

17:18

Сферу энергетики Путин назвал одной из важнейших во взаимоотношениях. Объемы поставок углеводородов – и нефти, и газа – сохраняются на том уровне, о котором ранее договаривались, отметил Путин. Ситуация с поставками под контролем. «Знаю, что наши коллеги, с нашей стороны – вице-премьер Дмитрий Николаевич Козак, со своим белорусским коллегой встречаются регулярно, последняя встреча была в конце прошлого года. Идет согласование позиций, которые требуют этого согласования», — сказал Путин.

17:13

Разумеется, Путин затронул на встрече с Лукашенко самую болезненную для белорусов тему — энергоресурсов. Россия в 2018 году увеличила поставки газа в Белоруссию до 20,33 млрд кубометров газа против 19 млрд кубометров в 2017 году. Таким образом, годовой рост объема поставок газа составил 7%. Такие данные содержатся в материалах ко встрече президентов двух стран.

17:05

Наличие проблем Путин тоже не обошел стороной. Сказал, что между Москвой и Минском «бывают и шероховатости, бывают и проблемы». Но, как это и положено между друзьями, эти проблемы решались и будут решаться.

16:59

Правда, в отличие от Путина у российского премьера Дмитрия Медведева несколько иное мнение о белорусской торговле. Он считает, что белорусы нередко демпингуют в ущерб российским товарам. Глава правительства 5 февраля посетил Щербинский лифтостроительный завод, главным конкурентом которого является Могилевский завод лифтового машиностроения и высказался в адрес белорусов: «Что касается белорусов, с одной стороны, конкуренция — это вообще-то неплохо, но если она не совсем добросовестна, иными словами, объем дотаций на уровне демпинга, то это повод для того, чтобы разбираться», — сказал Медведев.

16:54

Между Россией и Белоруссией хорошо развиваются и отношения «чисто торгового характера», включая и сельхозпроизводство: из общего объема поставок Белоруссии в Россию это более 34%, добавил Путин.

16:49

Ранее президент Владимир Путин пошутил, что Россия строит АЭС в Белоруссии себе в ущерб. «Себе в ущерб делаем. Вместо того чтобы газ поставлять, атомную электростанцию вам строим», — сказал с улыбкой Путин, выступая на Пятом форуме регионов России и Белоруссии. Между тем он отметил преимущества сооружения столь крупного проекта. «Но это, безусловно, улучшит ситуацию с электроснабжением, с экономикой республики, создаст и дополнительные экспортные возможности», — заявил российский лидер.

16:44

Напомним, первый энергоблок Белорусской АЭС, в соответствии с графиком, запустят в конце 2019 года, а вся станция будет введена в эксплуатацию в 2020-м.

16:39

В этой же связи Путин отметил, что Белоруссия «очень дисциплинированно в финансовом смысле исполняет свои обязательства». Это позволяет двум странам работать по крупным проектам, например, это строительство атомной электростанции, которая находится в завершающей стадии.

16:36

Финансовые отношения тоже развиваются. За последние годы Белоруссия получила большой объем государственных кредитов – 58 миллиардов рублей, еще по линии Фонда ЕврАзЭС шесть траншей общим объемом $1,6 млрд.

16:28

Путин уточнил, как развиваются экономические связи двух стран. Вполне успешно, растут и крепнут. Россия остается крупнейшим торгово-экономическим партнером Белоруссии, напомнил он. «49 с лишним процентов приходится на долю России в товарообороте республики», — отметил президент РФ.

16:22

Путин давал понять, что встреча носит именно не протокольный характер. Хотя Лукашенко накануне отъезда говорил, что едет в Россию в командировку. «Надеюсь, у Вас будет время, чтобы хоть немножко отдохнуть, хотя бы несколько часов. У нас большая программа», — настаивал Путин.

16:16

«Как и договаривались, мы пообщаемся в неформальной обстановке. У нас будет возможность встретиться, поговорить и сегодня, и завтра, и послезавтра», — предложил Владимир Путин.

16:10

Тема обсуждения лидеров — ключевые вопросы двусторонней повестки дня и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве. Беседа состоялась с участием членов делегаций.

16:00

Добрый день, уважаемые читатели. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи, чтобы договориться с российским президентом Владимиром Путиным о компенсации по налоговому маневру. «Газета.Ru» следит за переговорами в режиме онлайн.