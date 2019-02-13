Российское вино: можно ли пить наше розе

Сегмент розовых вин в России пока не самый востребованный. Но пользуется спросом накануне праздников 14 февраля и 8 Марта. По этому поводу эксперты «Роскачества» закупили в магазинах 21 образец тихих розовых вин из российского винограда и провели лабораторный анализ их качества.

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Результаты оказались не самыми впечатляющими.

Всего протестировали 19 торговых марок розового вина и розовых игристых вин. Вина были произведены в крупнейших винодельческих регионах России – в Крыму (Севастополь) и на Кубани (Таманский полуостров, Крымск).

Перед группой экспертов были поставлены вопросы: есть ли в России качественные розовые вина? Правда ли, что эта категория вин представлена лишь очень дорогими, недоступными обычному покупателю образцами? И как, наконец, получается у виноделов такой цвет вина?

По результатам исследования 10% розовых вин российского производства не дотягивают до нижней границы ГОСТа

(71 балл по 100-балльной шкале ГОСТ 32051-2013 «Продукция винодельческая. Методы органолептического исследования»).

В целом из 19 исследованных образцов только 9 брендов отвечают повышенному стандарту «Роскачества» (78 баллов по 100-балльной шкале). Из этих вин 7 – сухие, 2 – полусухие.

Пять вин были произведены из одних сортов винограда, и сорта эти в основном красные. «Такова специфика производства качественных розовых вин. Виноделы предпочитают европейские сорта «каберне-совиньон», «каберне-фран», российский сорт «красностоп анапский».

Лучшее сухое вино рейтинга произведено из австрийского сорта «цвайгельт», — отметили эксперты.

Одно моносортовое вино было произведено из винограда «траминер розовый». Еще три образца были произведены из нескольких красных сортов винограда.

Высший балл в исследовании получило вино, набравшее 83,16 балла по 100-балльной шкале ГОСТ. Самое малотиражное было выпущено в количестве около 30 тыс. бутылок, а самое распространенное было произведено тиражом 451 550 бутылок.

Закупочная стоимость образцов составила от 203 до 500 рублей за бутылку.

Как моченое яблоко или компот

Один из потребительских мифов заключается в том, что розовые вина производят только путем смешивания белого и красного вина, отмечают эксперты.

«Так действительно могут производить недорогие розовые вина (это допускается национальным стандартом), но лишь одно из девяти лучших вин в исследовании было произведено из красного сорта «каберне-совиньон» и белого «алиготе», — говорят эксперты.

Дело в том, что сок большинства красных сортов винограда – бледно-розового, почти прозрачного цвета. Для того чтобы получить насыщенный красный цвет, виноделы настаивают сусло красных сортов винограда на мезге (кожице и косточках). Если виноградный сок снять с мезги сразу путем прессования или непродолжительное время задержать в емкости вместе с кожицей и косточками, можно получить как раз вино розового цвета.

«Розовое вино хорошего качества произвести совсем не просто. Очень важно точно поймать момент, когда виноградное сусло необходимо отделить от мезги. Это влияет и на цвет вина, и на его вкус и аромат», — отмечает руководитель рабочей группы «Винного гида России» Артур Саркисян.

Он дает совет, как отличить технологически правильно изготовленные вина: розовые вина должны быть чистыми и свежими во вкусе и аромате, с преобладанием ягодных тонов – как правило, это красные садовые ягоды с приятной освежающей кислинкой во вкусе.

Окисленные из-за технических ошибок винодела розовые вина легко узнать по желтоватому оттенку в бокале, оттенкам моченого яблока, перекрывающим ягодные ароматы, типичные для вин данного стиля.

Также снижалась оценка вину за излишнюю резкую кислотность, вызывающую чувство жжения при глотке, или, напротив, за отсутствие свежести, «бесхарактерность», когда вино по вкусу больше похоже на сладковатый компот.

Ранее «Роскачество» оценило отечественное шампанское. На удивление, его качество оказалось выше, чем ожидали эксперты. Более 76% от исследованных игристых вин получили оценку дегустационной комиссии выше среднего. При этом даже напитки средней ценовой категории оказались пригодными к употреблению.

Было протестировано игристое вино 50 торговых марок. 37 из них (76%) получили высокую оценку — 78 баллов и больше по стобалльной системе. Согласно ГОСТу, хорошее шампанское должно набрать не менее 71 балла, но Роскачество установило дополнительные требования к напиткам и более высокую планку.

Еще 10 отечественных брендов набрали от 71 до 78 баллов. И только три торговые марки не добрали до 71.

«В этом исследовании от недорогих образцов мы не ждали особенной сложности букета, благородных тонов выдержки во вкусе», — отмечает куратор дегустационной комиссии, директор Школы сомелье Wine People Юлиана Григорьева. Однако, по словам экспертов, и недорогое «повседневное» вино может быть достаточно качественным. В первую очередь важны чистота в аромате и вкусе, отсутствие пороков, посторонних тонов, оттенков окисления, жгучих тонов в послевкусии из-за превышения порога летучих кислот.

«Могу сказать, что откровенно плохих образцов было меньше, чем мы ожидали», – отметила Григорьева.