Гравитация Медведева: премьер рассказал, что ждет россиян

Премьер Дмитрий Медведев опубликовал авторскую колонку на РИА «Новости» о стратегических целях развития страны. Цель самая благородная: «Наша задача в том, чтобы по всей стране люди могли сказать: «Мне нравится та жизнь, которой я живу».

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Премьер-министр уверен, что для достижения этой цели есть все возможности. Это 12 национальных проектов. «Их цена вместе с инфраструктурным планом — 25,7 триллиона рублей. Такая же колоссальная, как и их значение для настоящего и будущего России», — отметил Медведев.

Он уверен, что сейчас самое время начать «ускоренное развитие» по ключевым направлениям экономики и социальной сферы. Таких направлений, как минимум, четыре.

Первое: «дать возможность людям заниматься любимым делом за хорошую зарплату. А главное — жить дольше и получать удовольствие от жизни».

Для этого он пообещал, что правительство будет улучшать систему здравоохранения. В ближайших планах правительства — строительство и ремонт детских поликлиник, борьба с раком, сердечно-сосудистыми и другими тяжелыми заболеваниями, повышение качества и доступности лекарств. Будет развиваться в том числе «санитарная авиация и дистанционные форматы лечения».

Прыжок, еще прыжок

Но рецепт успеха не только в хорошем здоровье, но и в качественном образовании. И здесь тоже многое зависит от государства, отмечает премьер. И в этой сфере нужен рывок.

«Мы должны совершить серьезный, я бы даже сказал — опережающий рывок. Чтобы из потребителей научно-технологических новаций превратиться в их создателей», — считает глава правительства.

Для этого надо внедрять новейшие программы и методики, развивать дополнительное образование, поддерживать вузы как «инновационные лаборатории».

Второе направление достижения успехов в труде и личной жизни россиян – повышение качества инвестиций в основной капитал. Объем инвестиций нужно довести до 25% ВВП. Для достижения этого объема правительство начнет интенсивнее развивать транспортную, цифровую и энергетическую инфраструктуры.

«Направим триллионы рублей на строительство новых заводов, дорог, электростанций. На развитие и внедрение передовых технологий», — пообещал премьер.

Гильолтина должна заржаветь

В-третьих, Медведев предлагает пересмотреть контрольно-надзорные нормы, отсечь избыточные требования к бизнесу. «Те, что не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу. Это так называемая регуляторная гильотина», — отметил премьер.

Наконец, четвертый фактор развития — это «вовлеченность России в глобальную экономику». Стоит задача значительно увеличить экспорт товаров и услуг. Медведев считает, что у России есть что предложить глобальным партнерам. Это продукты и лекарства, образование, инновационные технологии.

Заканчивается статься призывами не поддаваться давлению Запада. «Россию пытаются и будут пытаться остановить. Мы постоянно находимся под давлением отдельных государств, которые играют роль то «мировых жандармов», то «лежачих полицейских», мешающих разогнаться», — предупреждает Медведев и отмечает, что россияне научились «жить и развиваться в условиях тотального прессинга».

«Всего три-четыре года назад цены на нефть предопределяли состояние всех экономических условий в стране (курс рубля, инфляцию, процентные ставки, рост экономики и благосостояния людей). А сейчас внутренние параметры почти не реагируют на подвижность нефтяных котировок», — записал премьер в свой актив состояние макроэкономических параметров.

Премьер даже уверен в том, что за последние несколько лет «мы создали здоровую макроэкономическую систему, у которой сильный иммунитет к внешним шокам».

И все это благодаря «аккуратной политике в бюджетной и денежно-кредитной сферах». Россия восстановилась после кризиса и теперь способна начать работу над новыми задачами — национальными проектами. Эти проекты «должны усилить Россию. Всех нас».

Медведев поделился мечтой о реализации всех нацпроектов: надо «чтобы в 2024 году, оглядываясь назад, мы были вправе сказать: мы сделали все, что планировали».

По мнению главы правительства, через шесть лет у России будет мощная «гравитация». «Сможет притягивать лучшие умы и идеи — как внутри страны, так и из-за рубежа», — отметил Медведев.

Статья была обнародована в среду на портале РИА «Новости» и станет первой в череде публикаций под рубрикой «Правительство онлайн». Впоследствии министры, руководители ведомств и их заместители также примут участие в этом проекте.

Cчастье в отдельно взятой стране

Фактически в этой статье премьер сделал краткое, но эмоциональное изложение нацпроектов, сформулированных Кремлем к новому президентскому сроку Владимира Путина.

Разъяснение стратегических задач правительства – часть работы властей, такая практика принята во всем мире, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя колонку Дмитрия Медведева. «Безусловно, потому что работа со средствами массовой информации, с общественностью, разъяснение основных целей работы правительства, разъяснение того, как правительство или как руководство страны будет работать над реализацией стратегических задач — это составная часть работы. Поэтому это абсолютно нормальная, принятая во всем мире практика», — цитируют Пескова РИА «Новости».

Благие намерения правительства обнародованы на фоне, когда даже правительственные эксперты ждут снижения темпов экономического роста в текущем году. Минэкономразвития во вторник подтвердило свой предыдущий прогноз и полагает, что ВВП в 2019 году увеличится всего на 1,3% против 2,3% в прошлом году.

Но даже и тот экономический рост, который имеется и без которого не возможен прорыв в социальной сфере, является не устойчивым, отмечает Минэкономразвития. «Ускорение темпов роста ВВП во многом обусловлено разовыми факторами и не является устойчивым. В текущем году ожидается замедление экономического роста до 1,3 %», — говорится в обзоре «Картина экономики», который Минэк выпустил 12 февраля.

Непросто будет реализовать и такой пункт прорыва по-Медведеву, как вовлеченность России в глобальную экономику. Сейчас в ЕС как раз определились с газовой директивой, которая осложнит поставки российского газа европейским странам.

А США в очередной раз подтвердили условия снятия санкций с России. Вашингтон сохранит санкции против России до получения Киевом «контроля» над Донбассом и Крымом. Для России эти условия не приемлемы. Более того, сейчас придется ждать новой порции санкций из-за инцидента в Керченском проливе, пакет «адских санкций» и так называемые химические санкции.

В итоге, ковать свое счастье россиянам придется в условиях международной изоляции, но при поддержке правительства РФ. По крайней мере, премьер Медведев обещал реализовать все нацпроекты так, чтобы не было стыдно.