Назло санкциям: рубль выдержал удар Запада

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И так, на закрытии биржевых торгов, доллар подешевел на 5 копеек до 65,84 руб., евро потерял 34 копейки и опустился к 74,31 руб. Индекс Мосбиржи потерял 1,88%, индекс РТС ушел в минус на 2,03%. Нефть марки Brent подорожала на 1,07% до $63,41 за баррель. В общем, пока рынок держится, паники от новых сообщений о санкциях не случилось. «Газета.Ru» закрывает на этом онлайн-трансляцию, но продолжает следить за развитием событий.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал это заявление Джонатана Коэна. По его словам, эта ситуация выглядит «искусственной», особенно в отношении минских соглашений, поскольку Россия принимала в них участие не как одна из сторон конфликта. «Так что если у господ из Вашингтона есть желание, чтобы эти договоренности исполнялись, то им легче, чем кому-либо, добиться этого, потому что именно у них сегодня находятся ключи от киевской политики», — цитирует RT Новикова. Он также подчеркнул, что, добиваясь возвращения Украине контроля над Крымом, Вашингтон ставит заведомо невыполнимые условия.
Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил, что Вашингтон сохранит санкции против России до получения Киевом «контроля» над Донбассом и Крымом. По его словам, санкции США будут действовать до «полного выполнения» Россией минских договоренностей. Он также добавил, что Вашингтон приветствует приверженность Киева к «выполнению» минских соглашений.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что подготовка новых антироссийских санкций из-за инцидента в Керченском проливе объясняется не стремлением поддержать украинскую сторону, а желанием «насолить» России. «Когда такие вещи поставлены на поток, они становятся уже просто неинтересны для изучения», — цитирует RT Джабарова. Он добавил, что в данным случае повод является «смехотворным», а Киев может сделать вывод о том, что его действия остаются безнаказанными. Джабаров заметил, что солидарность Запада с Украиной является мнимой.
Предварительные консультации накануне нового раунда переговоров США и Китая в Пекине прошли успешно. Об этом в среду заявил министр финансов США Стивен Мнучин. «Пока они продвигаются хорошо», - приводит его слова агентство Reuters.
Президент США и председатель КНР проведут встречу в марте, пишет Reuters со ссылкой на представителя минсельхоза США.
По словам источника, Си Цзиньпин встретится с ними 15 февраля. На переговорах также будет присутствовать китайский вице-премьер Лю Хэ. Такая встреча дает основания рассчитывать, что прогресс в переговорах все же будет достигнут, и нового витка двустороннего повышения пошлин удастся избежать.
Хорошая новость пришла с китайско-американского направления. Председатель КНР Си Цзиньпин собирается лично встретиться с министром финансов США Стивеном Мнучином и американским торговым представителем для переговоров по торговому соглашению. Об этом пишет South China Morning Post.
По словам пресс-секретаря посольства, события в Керченском проливе стали результатом провокации, организованной Киевом. «Участвовавшие в ней украинские корабли сознательно и демонстративно проигнорировали существующую многие десятилетия процедуру прохода через пролив, не реагировали на запросы нашей пограничной службы», - подчеркнул он.
Он отметил, что посольство не удивляет «активная» позиция официального Лондона. «Подобные призывы четко вписываются в антироссийскую линию нынешнего консервативного правительства, предпочитающего нормальному, цивилизованному общению с нашей страной разговор исключительно языком ультиматумов и санкций», - заявил представитель дипмиссии.
Российское посольство ответило на призыв Британии к новым санкциям. «Великобритания, находясь на пороге выхода из Евросоюза, в очередной раз пытается не просто беспочвенно раскрутить санкционную спираль в отношении России, но и вовлечь в свои планы другие европейские государства, дабы максимально осложнить нормализацию российско-еэсовских отношений после Brexit», - цитирует РИА «Новости» пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.
Кроме того, Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска № 26223RMFS с датой погашения 28 февраля 2024 г. Объем размещения составил 38,099 млрд рублей. Спрос - 54,341 млрд рублей. Средневзвешенная доходность – 8,11% годовых.
Так, Минфин РФ разместил на аукционе остатки выпуска ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом серии 26224 с погашением 23 мая 2029 года. Объем размещения составил 3,887 млрд рублей. Спрос на аукционе достиг 30,544 млрд рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,37% годовых.
Несмотря на анонс новых санкций, Минфин достаточно успешно провел 13 февраля аукционы по доразмещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ).
Рубль остается в «зеленой зоне». Доллар на Московской бирже стоит 65,74 руб., евро - 74,25 руб.
Амплитуда колебаний в моменты объявления каких-либо геополитических новостей может возрастать, но в общем и целом usd/rub скорее всего может остаться в пределах 67,5-68, снизу ключевая поддержка около 65-65,5, ниже которой мы также вряд ли опустимся в ближайшее недели. Кроме того, поддержку рублю может оказать и приближающийся налоговый период, добавляет Карпунин.
Вероятнее всего, считает он, реакция российского рубля будет чисто локальной и эмоциональной, в действительности к какому-либо сильному движению эти меры вряд ли приведут. Поэтому до конца февраля в целом нейтральный взгляд на рубль.
«Санкции, которые будут обсуждаться 18 февраля, касаются инцидента в Керченском проливе. Вероятнее всего, данные ограничительные меры, если хоть какие-либо из них будут введены, никаким образом не коснутся финансового рынка, российских компаний и, что ранее обсуждалось, госбанков», - комментирует Василий Карпунин, начальник отдела экспертов по фондовому рынку БКС Брокер.
Нефть уверенно торгуется выше $63 за баррель. Фюьчерс барреля Brent на поставку в мае стоит на Лондонской бирже 63,17 долл.
София Кирсанова напоминает, что стоимость барреля Brent вчера подскочила на 1,4% и сегодня прибавляет еще 1,1%, уже превышая $63, на фоне заявлений Саудовской Аравии о готовности сократить выпуск нефти еще на 500 тыс. баррелей в сутки от уровней, закрепленных последним соглашением ОПЕК+. По данным за январь, участники сделки снизили добычу нефти в январе на 800 тыс. б/с, до 30,8 млн б/с, что пока еще чуть выше планируемого уровня.
Рубль продолжает держать оборону. Доллар подешевел до 65,74 руб., евро - до 74,25. В то же время фондовый рынок в красной зоне: индекс МосБиржи опустился до 2489 пунктов, РТС опустился до 1191 пункта.
«Даже дорожающая нефть сегодня не оказывает поддержки котировкам акций отечественных нефтегазовых компаний, так как оттоки главным образом влияют на «голубые фишки», а нефтянка составляет большую их часть», - пишет Кирсанова в своем обзоре.
Аналитик считает, что судя по динамике российских активов в прошлом году, санкционные риски оказывают очень сильное влияние на инвестиционный кейс России в глазах глобальных инвесторов, и только заметные положительные перемены во внешнем новостном фоне могут подвигнуть участников рынка на покупки российских активов.
Вероятно, угроза введения новых санкций со стороны ЕС и США продолжит оказывать негативное влияние на настроения инвесторов вплоть до момента озвучивания самих мер, а это может затянуться до марта, поскольку обсуждение возможных мер начнется лишь в понедельник, 18 февраля, полагает она.
София Кирсанова, старший аналитик УК «Райффайзен Капитал», отмечает, что опасения новых антироссийских санкций за инцидент в Керченском заливе перевесили оптимизм инвесторов от миролюбивых заявлений президента США Дональда Трампа касательно дедлайна торговых переговоров с Китаем. Это привело сегодня к фиксации прибыли в отечественных активах.
Однако опять же пока не ожидается, что они выйдут за рамки ограничений против физических лиц и их активов, рассуждает она. Тем не менее несмотря на относительную мягкость планируемых к введению санкций, санкционное давление и перспективы его усиления заставят инвесторов по возможности избегать российских акций. Думаю, что теперь индексу Мосбиржи будет крайне тяжело вернуться к 2550 п. и обновить максимумы текущего года.
Соснова напоминает, что во вторник законопроект о санкциях против России, Сирии и Ирана был одобрен Сенатом Конгресса США. Документ еще должен пройти процедуру одобрения в Палате представителей США, и лишь потом попадет на стол к президенту США. Ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в США ряда лиц. Кроме того, стало известно о согласовании представителями США и ЕС 18 февраля санкций против России в ответ на инцидент в Керченском проливе с тем, чтобы ввести их в течение двух месяцев.
Аналитик полагает, что основная причина, по которой акции РФ будут смотреться хуже акций на остальных фондовых рынках, заключается не столько в перекупленности, сколько в новом витке усиления санкционной риторики. Несмотря на сильные макропоказатели РФ, всеобщий позитив, связанный с прогрессом в переговорах между США и Китаем, теперь будет в малой степени распространяться на российский фондовый рынок именно из-за санкционных рисков.
Индекс Мосбиржи может не вернуться к 2550 пунктов, считает Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс». Российский рынок акций по итогам 2018 года, действительно, сильно вырос и показал второе место по темпам роста среди 36 национальных индексов. Индекс Мосбиржи за прошлый год поднялся почти на 13%, тогда как только бразильский бенчмарк смог опередить его, прибавив в периоде 15%.
Рубль сохраняет позиции к доллару на уровне 65,75 руб., к евро - 74,34 руб. Индекс Мосбиржи падает на 1,53%, индекс РТС - снижается на 1,64%.
Правда, это пока России не отключили SWIFT, добавляет он.
Российский рубль, так же, как и ранее, ведёт себя в текущем моменте спокойно, и больше напоминает вековой дуб – укрепившейся своими корнями в мировую и российскую экономику, говорит Блинов. И ни что не властно над ним, ни ЦБ РФ, ни ФРС США, и уж тем более политики с их санкциями. Он молчаливо ждёт и созерцает за происходящим, находясь над схваткой политиков и экономистов. Он находится там же, где и был вчера, на уровне в 65,7 рублей ха один американский доллар США.
Очень интересно, пройдут или эту отметку участники торгов, после того как на прошлой неделе глобальные международные инвесторы преодолели все мыслимые и не мыслимые уровни объёмов инвестиций в российские активы. Ведь инвестиционной привлекательности им добавили со стороны международных рейтинговых агентств приподняв уровень кредитного рейтинга аж на инвестиционный уровень своими рекомендациями и пересмотром рейтинга нашей страны, подчеркивает эксперт.
Естественно на фоне этих новостей, российский фондовый рынок упал. Значение Индекса Московской Биржи, в течении сегодняшнего дня, будет бороться с уровнем поддержки, на отметке в 2 500,0 пунктов, считает Блинов.
Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра», отмечает, что сегодня на российском фондовом рынке с утренних часов происходит вполне ожидаемая коррекция и основанием для неё стали новости о том, что в последние дни США и Евросоюз согласовали между собой новый раунд обсуждения давно обещанных санкций против России, которые нам обещали от лица Запада за инцидент в Керченском проливе в конце ноября.
«Наши биржи скорее смотрят на динамику американских индексов. А те по-прежнему неустойчивы и ждут, как завершатся торговые переговоры США с Китаем, конгресса и Трампа по строительству стены или приостановке опять работы правительства. В зависимости от исхода, и европейские, и наши биржи будут повторять американские движения и тренды», - резюмирует аналитик ГК TeleTrade.
Между тем индекс РТС отошел от своих предыдущих рекордов, когда он уходил выше 1200 пунктов. Сейчас он составляет 1196 пунктов. «Индекс РТС находится и так на уровнях, выше которых он с 2015 года поднимался только раз, прошлой зимой при более высоких ценах на нефть и до апрельских санкций против компаний Олега Дерипаски и Вексельберга. То есть выше в текущих условиях нашим биржам непросто подняться, они могут снижаться опять до 1150 по индексу РТС и без всяких дополнительных санкционных поводов», - полагает Пушкарев.
Информация, распространенная Sky News и Financial Times, свидетельствует о том, что санкции будут персональными против физлиц и компаний, которые якобы имели отношение к инциденту в Керченском проливе. «Речь не идет о жестком сценарии, как санкции против госдолга России или банков с госучастием. А на все остальное российский рынок реагирует спокойно. «Газпром» спокойно разместил только что в Лондоне еврооблигации на 1,25 млрд долларов, и половина покупателей - американские инвесторы, еще около трети - европейцы», - комментирует Пушкарев.
«Никаких особых изменений с курсом рубля из-за открытия очередного «сезона» слухов о возможных санкциях я бы не ждал. Собственно, таких изменений и не происходит: пара доллар/рубль быстро, но слегка подскочила вверх вчера под вечер до 66 руб 15 копеек, но осталась абсолютно в том же узком коридоре, который большинство инвесторов обозначили для себя ещё в начале недели как наиболее вероятный диапазон для колебаний курса: от 65 до 66,5 руб.», - комментирует шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев.
Между тем, рубль продолжает укрепление. К открытию торгов доллар подешевел до 65,7 руб., евро - до 74,39 руб.
По словам Шустова, нефть готовится вырасти до $65 за баррель. Так, Саудовская Аравия накануне продемонстрировала успехи в снижении объемов добычи, и рынок пока предпочитает обращать внимание на этот факт, а не на то, что США на этом фоне добычу наращивают, пользуясь ситуацией. Американские санкции ограничивают поставки нефти из Венесуэлы, и этот фактор пока тоже заставляет цены расти, добавляет он.
Санкции ЕС и США в связи с ситуацией в Керченском проливе не пугают российский фондовый рынок и рубль, потому что будут носить скорее персональный, а не глобальный характер, говорит и генеральный директор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов. «Тем временем в США удалось достичь договоренности по поводу выделения денег на строительство стены на границе с Мексикой, а это значит, что вероятность повторения шатдауна минимальна, и S&P500 устремился вверх, а за ним начнут расти все рынки, в том числе и российский. У индекса Мосбиржи в ближайшие 2 дня есть хороший шанс подобраться к максимуму в 2550 пунктов на позитивном внешнем новостном фоне, а у рубля — ненадолго вернуться на отметку 65 к доллару США», - отмечает эксперт.
Мировые рейтинговые агентства смирились с ростом отечественной экономики и признали ее фундаментальный рост, повысив рейтинги на одну ступень, что стало дополнительным сигналом к покупке активов в России, напоминает эксперт. Конечно, это спекулятивный рост, который сменится коррекцией после фиксации прибыли иностранными хедж-фондами, но в ближайшее время потенциал роста остается, считает он. «Да, есть возможность введения новых санкций, но каждый новый виток теперь бьет больше по самим санкционерам, поэтому США и ЕС будут вводить точечные ограничения, а Россия изменять финансовые потоки по новым направлениям, т.е. масштаб влияния на экономику с каждым разом снижается все больше. Рубль на приток валюты в российскую экономику реагирует положительно и его сдерживает больше возобновление аукционов и закупок от Минфина и ЦБ РФ. Удержание выручки экспортеров за рубежом давит на его ослабление, но общий итог остается позитивным. Коридор изменений остается довольно широким, в границах 64,5 – 66 рублей за доллар, на этой неделе». - резюмирует эксперт.
Впрочем, многие эксперты считают, что несмотря на возможность введения санкций против России, в ближайшее время рубль все равно будет укрепляться. «На ближайшую неделю рубль продолжит слабое укрепление до 65 за доллар. Отличный профицит торгового баланса, рекордный приток средств от иностранных инвесторов в российский фондовый рынок и ОФЗ, а также слабые изменения в нефтяной отрасли остаются основными факторами поддержки отечественной валюты. Можно отметить, что фондовый рынок «раздут» сверх своих исторических максимумов, но продолжение поступления валюты на российский рынок в ценные бумаги финансового сектора и государственные облигации, толкает его вверх до 2 600 пунктов», - говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.
«Так что если у господ из Вашингтона есть желание, чтобы эти договоренности исполнялись, то им легче, чем кому-либо, добиться этого, потому что именно у них сегодня находятся ключи от киевской политики», — сказал Новиков.
Новиков также подчеркнул, что добиваясь возвращение Украине контроля над Крымом, Вашингтон ставит заведомо невыполнимые условия.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков между тем прокомментировал слова заместителя постоянного представителя США при ООН Джонатана Коэна о том, что Вашингтон сохранит санкции против России до получения Киевом «контроля» над Донбассом и Крымом. Об этом сообщает RT. По его словам, эта ситуация выглядит «искусственной», особенно в отношении Минских соглашений, поскольку Россия принимала в них участие не как одна из сторон конфликта.
По данным официальных торгов ЦБ курс доллара расчетами на завтра, то есть на 14 февраля, упал до 65,68 рублей за американскую валюту.
Поскольку с большой долей вероятности новые ограничения будут направлены в отношении отдельных физлиц и компаний, непосредственно связанных с инцидентом в Керчи, в базовом сценарии какого-либо значительного влияния на финансовые активы реализация подобных ограничительных мер не должна оказывать, говорит эксперт. Диапазон в 2500-2550 пунктов по индексу Мосбиржи пока сохраняет актуальность, и при сохранении риск-аппетита на глобальных рынках есть шансы на попытку закрепления индекса в верхней половине диапазона, считает Михаил Поддубский.
За вчерашний торговый день инвесторы получили такой объем новостных драйверов, который в обычные дни может не накопиться и за несколько недель, отмечает Михаил Поддубский, главный аналитик Промсвязьбанка. «Для российских инвесторов вчерашний день также был отмечен новостным фоном относительно санкционной истории. В первой половине дня стало известно, что слушания в Палате Представителей США по вопросам санкционного режима в отношении РФ, Ирана, КНДР и Венесуэлы перенесены на неопределенный срок. Однако уже после закрытия основной торговой сессии Мосбиржи газета FT заявила, что «США и ЕС близки к введению новых санкций в отношении РФ за инцидент в Керченском проливе», что способствовало резкому ослаблению российской валюты (в рамках 70 копеек) и оказало умеренное давление на фьючерсы на индекс Мосбиржи», - говорит он.
Долго на фондовом рынке проходят в красной зоне. Индекс Мосбиржи снижается на 0,6%. Курс доллара США снижается на 0,18%.
Эксперты считают, что Минфин осознает некоторую нервозность рынка вокруг нового режима аукциона, - и не будет вести себя слишком резко на аукционах в среду.
Напомним, в среду, 13 февраля, Минфин проведет первые аукционы ОФЗ, не ограничивая предложение бумаг. Минфин разместить пятилетние и десятилетние бумаги. Минфин РФ, в частности, предложит ОФЗ 26223 с погашением в феврале 2024 года и ОФЗ 26224 с погашением в мае 2029 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
При этом, по словам экспертов Росбанка, рынок ОФЗ подходит к сегодняшним первичным аукционам в нейтральном режиме. Позитива вчера добавила констатация ЦБ, что в январе по биржевым данным нерезиденты докупили ОФЗ на 55 млрд руб. (что соответствует росту доли рынка с 24.4% до 25.0%). В качестве «ложки дегтя» рынок воспринял сообщение Минфина о том, что объем предложения на первичных аукционах сегодня все-таки не будет ограничен, отмечают аналитики.
Уже к концу недели поддержка для рубля вернется со стороны налоговых выплат, ожидают они. Таким образом, мы не ожидаем, что USD/RUB имеет шансы закрепиться выше отметки 66 в краткосрочной перспективе.
«Российский рубль продолжает диапазонную торговлю в интервале 65.4-65.9 против доллара и 74.0-74.8 против евро с начала недели. Относительное спокойствие на валютном рынке вчера было прервано новыми сообщениями о санкциях. Согласно представленному изданию, новые санкции будут направлены против лиц, связанных с инцидентом в Керченском проливе, что автоматически ограничивает их масштаб», — пишут аналитики «Росбанка» в обзоре.
Впрочем, российский рубль, наоборот, укрепляется. Доллар США на московской бирже падает. Так, доллар США упал на 0,18% до 65,7 рублей за американский доллар.
Индекс московской биржи сегодня открывается в минусе. К 10.16 мск индекс упал на 0,13%.
Заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил, что Вашингтон сохранит санкции против России до получения Киевом «контроля» над Донбассом и Крымом. По его словам, санкции США будут действовать до «полного выполнения» Россией минских договоренностей.
Между тем официальные лица высказываются по поводу санкций. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона не беспокоится по поводу угрозы новых санкций со стороны США. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Москва привыкла к угрозам Вашингтона и не обращает внимания. Он также подчеркнул, что Россия проходит через это «уже четыре года».
Теперь тренд может резко измениться, и иностранцы опять, как это было в прошлом году, начнут выводить деньги из России.
Кроме рынка гособлигаций, иностранцы вернулись в январе и на фондовую биржу. Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 6,4%, обновив исторический максимум, а долларовый индекс MSCI Russia вырос на 13,2%, вернувшись к уровню апреля прошлого года, сообщает Банк России.
Около половины этого объема было приобретено на аукционах, остальное – на вторичном рынке. Приток средств нерезидентов на вторичном рынке также наблюдался впервые с января 2018 года, отмечает ЦБ. Кроме нерезидентов, активно покупали ОФЗ системно-значимые банки (38,6 млрд рублей).
«По биржевым данным, нерезиденты нарастили свои вложения на 55 млрд рублей. Это рекордный объем с января 2018 года», - говорится в комментарии Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».
Возвращение санкционной тематики – плохая новость для российских рынков, ведь в январе, когда в этом вопросе была взята пауза, иностранные инвесторы вернулись в Россию.
Поддержку российскому рынку может оказать и тот факт, что американские площадки накануне закрылись в зеленой зоне. Все три ведущих индекса – Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq закрылись в плюсе.
Как сегодня поведут себя игроки, сказать сложно. С учетом того, что критических последствий для России от новых санкций не ожидается, а нефть накануне подорожала на 2,4% до $62,7 за баррель Brent, велика вероятность, что инвесторы проигнорируют негативные новости. Впрочем, часть из них может воспользоваться ситуацией и зафиксировать прибыль. В этом случае нас ждут падение индексов и рубля.
Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,9%, индекс РТС вырос на 1,2%.
Во вторник сообщения о подготовки новых санкций появились уже около девяти вечера по московскому времени, когда биржи уже не работали. Но на внебиржевых торгах рубль сделал прыжок вниз к отметкам 66,26 руб. за доллар и 74,93 руб. за евро, но потом несколько отыграл позиции. К 00:00 американская валюта котировалась по 65,89 руб. (плюс 4 копейки к уровню предыдущего закрытия), евро подорожал на 43 копейки до 74,65 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.
Впрочем, иностранные дипломаты и политики отмечали, что сейчас проблем с судоходством в Азовском море нет. Но они требуют отпустить украинских моряков. Россия на это, естественно, не соглашается. В итоге, США и их союзники и анонсировали новые санкции.
«Мы имеем сейчас угрозу другого характера, мы также ее прогнозировали — после этих событий судовладельцы неохотно предоставляют во фрахт свои суда, поскольку понимают риск убытков в случае возможного простоя судна. Поэтому им гораздо проще работать в акватории Черного моря с другими портами, чем с азовскими», — сказал также министр.
«Это огромная сумма, цифра приближается к отметке 10 млрд гривен, если брать в совокупности и государственные предприятия, и «Администрацию морских портов Украины», и влияние на регион. Мы всегда к этому серьезно относились, начиная со строительства Керченского моста. Предупреждали, что это будет политический инструмент Путина закрыть Керченский пролив и, соответственно, акваторию Азовского моря», — сказал министр в интервью УНИАН в феврале этого года.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что страна потеряла 10 миллиардов гривен (около $357 млн) из-за «незаконной блокады» Россией судоходства в Азовском море в конце прошлого года.
Украинские власти уверяют, что Россия препятствует свободному судоходству в Азовском море, а прошлогодние свои убытки из-за перекрытия Керченского пролива и досмотра судов российскими пограничниками, оценила в миллиарды гривен.
Напомним, что 25 ноября 2018 года три украинских военных судна (два катера и буксир) попытались пройти через Керченский пролив без разрешения РФ. В итоге они были остановлены с применением оружия, 24 моряка были арестованы. Сейчас они находятся в СИЗО в Москве.
Новые санкции должны затронуть тех, кто причастен к инциденту в Керченском проливе. «Будут еще имена, заморозки активов», - цитирует телеканал источник в дипломатических кругах. Другой чиновник подтвердил FT, что санкции будут направлены в отношении физических и юридических лиц, причастных к задержанию украинских судов.
Что касается непосредственно ограничительных мер, то, вероятнее всего, ничего сверх обычного инструментария предложено не будет. Например, не обсуждается запрет на заход российских судов в порты ЕС.
По информации телеканала, Великобритания и ее европейские союзники призывают к тому, чтобы ограничительные меры в отношении Москвы были приняты в предстоящие недели. В то же время газета Financial Times пишет о том, что санкции могут быть введены в течение двух месяцев, до конца марта.
Напомним, что британские телеканал Sky News и газета Financial Times, а затем и МИД страны, сообщили о подготовке новых ограничительных мер.
Доброе утро, уважаемые читатели. «Газета.Ru» начинает следить за реакцией рынков на анонсированные вчера новые санкции против РФ за инцидент в Керченском проливе.