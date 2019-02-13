Назло санкциям: рубль выдержал удар Запада

«Так что если у господ из Вашингтона есть желание, чтобы эти договоренности исполнялись, то им легче, чем кому-либо, добиться этого, потому что именно у них сегодня находятся ключи от киевской политики», — сказал Новиков.

Новиков также подчеркнул, что добиваясь возвращение Украине контроля над Крымом, Вашингтон ставит заведомо невыполнимые условия.