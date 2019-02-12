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«Остановить экспорт леса»: власти признали масштаб катастрофы

Матвиенко просит ввести эмбарго на экспорт российского леса

Ввести эмбарго на экспорт леса из России предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она считает, что у леса сейчас нет хозяина и нужно проверить законность всех участков аренды лесных участков. Между тем, в России до сих пор нет даже достоверной информации о масштабах вырубки, которую ведут «черные лесорубы».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести временное эмбарго на экспорт леса из России. «Пока мы просто не разберемся, не примем государственные меры, может быть, остановить на какое-то время вывоз леса за границу?» — заявила она во вторник на встрече с премьером Дмитрием Медведевым.

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Матвиенко напомнила, что ранее были внесены поправки в Лесной кодекс и они «были пролоббированы определенными группами людей».

«Мы потеряли хозяина в лесу, в разы уменьшилось количество лесников, мы потеряли финансирование, потом все это передали регионам, не обеспечивая их деньгами... там появились коррупционные схемы», — возмущалась глава Совфеда.

Она добавила, что необходимо вести мониторинг лесных территорий при помощи систем спутниковой навигации, обеспечить функционирование системы учета древесины — «Лес-ЕГАИС». По мнению Матвиенко, эта система учета «сейчас не работает», незаконные вырубки продолжаются. «Под видом санитарной защиты ведутся массовые вырубки леса», — отметила она в качестве примера.

Сенатор добавила, что сегодня продажа леса находится «абсолютно в теневом секторе».

По словам Матвиенко, арендаторы лесов не несут никакой ответственности. Она попросила главу кабмина провести проверку всех договоров аренды лесных участков в стране. «Просим провести проверку всех договоров аренды на предмет законности их заключения и проверить, за сколько их сдали в аренду», — сказала спикер, обращаясь к Медведеву. Также необходимо выяснить, как арендаторы выполняют свои обязательства по восстановлению леса, подчеркнула Матвиенко.

Причину сложившейся ситуации спикер СФ видит, в том числе, в недостатках законодательного регулирования сферы. В связи с этим она обратилась к Медведеву с предложением незамедлительно подготовить проекты законов, направленных против незаконной вырубки леса и его незаконного вывоза из России.

«Ржавчина разъела»

Совет Федерации не впервые пытается решить проблему незаконных вырубок в России. В ноябре прошлого года сенаторы обсуждали эту проблему на «правительственном часе» в Совфеде. Уже тогда прозвучала идея временного ограничения экспорта древесины. Об этом заявлял министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

«Если мы в ближайшее время не наведем порядок, в том числе со стороны Китая, мы закроем экспорт древесины в Китай полностью. <...> Я не говорю, что это нужно сделать, но, наверное, так придется поступить на какой-то период времени», — сказал Кобылкин, отвечая спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко на вопрос о том, когда в России будет решена проблема с незаконными вырубками.

Китай сейчас является основным импортером российской древесины. Кобылкин сообщил, что уже предупредил министра КНР о возможной приостановке экспорта.

При этом, по его словам, проблему может решить за счет строительства семеноводческих комплексов на территории России за счет Китая. «Я китайским коллегам сказал — давайте построим 10-20 семеноводческих комплексов на территории России за ваши деньги. Вам нужен лес — восстанавливайте нам лес», — добавил министр.

Однако такой отчет не устроил сенаторов. «Ответ не принимается», — заявила тогда Матвиенко.

«Мы ждем жестких, серьезных мер, ждем программу, межведомственную, какую угодно. Поверьте, ни КНР, никто нам не поможет, если мы внутри не наведем порядок», — подчеркнула спикер Совета Федерации.

По ее словам, «эта сфера такой коррупциогенной и криминализованной стала, что эта ржавчина уже разъела всех».

Матвиенко потребовала решительных действий и даже «поставила на счетчик» чиновников, ответственных за решение этой проблемы. «Давайте мы дадим вам шесть месяцев, чтобы вы разобрались, у Валентика (Иван Валентик, замминистра природных ресурсов РФ, глава Рослесхоза — «Газета.Ru») уже счетчик пошел, ему меньше осталось», — резюмировала Матвиенко.

Источник «Газеты.Ru» в посольстве Китая в России так прокомментировал ситуацию с вырубкой российского леса и отправкой его в Китай:

«Такое впечатление, что китайцы под покровом ночи пробираются через российскую границу и рубят лес тайно. И ночью его вывозят.

Не лучше ли сначала разобраться, кто и как продает лес с российской стороны, насколько законны действия российских владельцев лесных участков?»

Россия не может решить проблему «черных вырубок», восстановления лесов и экспорта необработанной древесины на протяжении многих десятилетий. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев еще в августе прошлого года поручил представителям лесопромышленного бизнеса выдвинуть предложения по противодействию незаконной вырубке и усилению контроля за оборотом древесины. Достоверной информации о незаконных вырубках в России сейчас нет.

«Вице-премьер указал на имеющуюся противоречивость экспертных данных о незаконной деятельности «черных лесорубов» — цифры разнятся от 0,8% до 40% от общего объема древесины», — комментировал летом представитель вице-премьера.

Незаконная вырубка угрожает в России бывшим колхозным лесам с неопределенным правовым статусом площадью около 40 млн гектаров, что превышает площадь Германии, подсчитал руководитель лесного отдела Greenpeace России Алексей Ярошенко.

«Рубка часто ведется на бывших землях колхозов и совхозов, которым еще в 1960-е годы предоставляли леса в пользование как лесной фонд. Теперь это в целом бесхозные территории, поэтому деревья рубят кто хочет и как хочет. Это 40 млн гектаров по стране, где можно заниматься криминалом, к примеру под видом расчистки под сельхозугодья», — сказал Ярошенко.