Не айс: как травят любителей чая

«Росконтроль» проверил образцы семи чайных брендов, продающихся в России. Образцы были проверены по 50 показателям. Эксперты провели лабораторный анализ, выясняя, соответствует ли чай заявленному вкусу напитка, маркировке, безопасности и количество полезных веществ — кофеина и танина.

Реклама

Для тестирования был закуплен черный чай высшего сорта. По крайней мере, о высшем сорте заявляли сами производители этих напитков.

Один из брендов «по совокупности органолептических показателей», как выяснилось, относится не к заявленному высшему сорту, а ко второму.

Кроме того, у бренда оказался «недостаточно выраженный аромат, чайный лист грубый, недостаточно ровный и скрученный». При этом эксперты уточняют, что действующий сейчас в России ГОСТ не предусматривает классификацию чая по сортам. Но если производитель указал в маркировке «высший сорт», чай должен соответствовать общеизвестным критериям этого сорта.

Один из производителей чай указал на упаковке обозначение сорта «бест», которое может быть воспринято покупателями как указание на высокий сорт. Принято считать, что упоминае «бест» («Best quality») соответствует российскому «Высшему сорту», но в международной маркировке такое обозначение не применяется, уточняет «Роскорнтроль».

«Подобная надпись может вводить потребителя в заблуждение! Будьте внимательны при выборе чая и помните, что использование слов, указывающих на якобы наилучшие характеристики, могут оказаться всего лишь маркетинговым ходом», — добавляют эксперты.

Пустой и тусклый на вид

При проверке другого бренда на предмет наличия полезных веществ (кофеина и танина) выяснилось, что их недостаточно. Его вкус показался экспертам «недостаточно ярким» и довольно-таки «пустым». Этот бренд не был рекомендован к употреблению.

Еще один бренд собрал целый «букет» претензий экспертов «Росконтроля». Он оказался недостаточно ароматным на вкус, с грубым чайным листом, множеством черешков, и, самое главное, не соответствовал ГОСТу.

Крепость чая более или менее выдержана производителями.

Кроме одного бренда, в котором выявлено всего 2,2% кофеина, остальные образцы показали примерно одинаковые результаты, отвечающие ГОСТУ, то есть не менее 3%. В одном из брендов кофеина было 3,5% .

Резюме экспертов по токсичности: во всех проверенных образцах чая металломагнитных и других посторонних примесей не обнаружено, а количество плесеней очень небольшое.

«Зато во всем чае найдены остаточные количества различных пестицидов, в том числе, не разрешенных для использования в Российской Федерации», — отметили эксперты.

Впрочем, содержание пестицидов невелико, «существенно ниже допустимых значений». В итоге из 7 проверенных образцов два не рекомендованы к покупке, а претензии к остальным, хотя и наличествуют, но не являются критическими.

Горох с гербицидами

Ранее эксперты «Росконтроля» провели исследование колотого гороха на полках российских магазинов и обнаружили токсичный продукт, опасный для человека.

Каждый продукт исследовался по более чем 40 параметрам качества и безопасности, провели скрининг на 149 пестицидов. В результате эксперты рекомендовали к покупке всего два образца из пяти.

В одном из брендов был обнаружен гербицид 2,4-Д кислота. Она относится к хлорорганическим соединениям и считается достаточно опасной для человека, поэтому, из множества пестицидов, только для нее техническим регламентом установлен норматив «не допускается», — заявила специалист экспертного центра Союза потребителей Елена Менячихина.

По словам специалиста, хроническое

воздействие этого пестицида на организм человека может привести к заболеваниям нервной и эндокринной системы, почек и печени, а также вероятно развитие бесплодия у мужчин.

Сосиски с антибиотиками

В конце прошлого года «Роскачество» проверило молочные сосиски. В них нет собачьего мяса и туалетной бумаги, зато нередко производители добавляют в такую продукцию мясо птицы и антибиотики. Проверку прошли 40 брендов. В ходе исследования сосиски разных производителей изучали на наличие антибиотиков, сои, крахмала и вредных бактерий. Всего продукты были протестированы по 70 основным показателям. При этом больше трети сосисок нарушения все же имеют.

Так, в ходе проверки было выявлено, что некоторые бренды добавляют в свою продукцию мясо птицы, что является несоответствием ГОСТу. Две торговые марки нарушают микробиологические показатели, что может быть следствием нарушения температуры хранения, в четырех брендах эксперты заметили превышение по количеству антибиотиков в продукте.

Эксперты не обнаружили в сосисках консерванты, хотя их наличие не нормируется действующим законодательством. При этом в 7 из 40 образцов они нашли крахмал, который используется для «склеивания» фарша, а в 8 — каррагинан, влагоудерживающую добавку, которая не допускается государственным стандартом

Из хороших новостей: выяснилось, что сосиски действительно изготавливают из мяса. Специалисты «Роскачества» не нашли в них лишних ингредиентов, таких как бумага, а также примеси посторонних ДНК. Однако в трех случаях было зафиксировано наличие сои в мясном продукте — и лишь в одном из этих случаев производитель на упаковке предупредил покупателя о наличии в составе соевого белка.