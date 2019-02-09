Подогнать цифры: почему России повысили рейтинг

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня «Baa3». Об этом сообщается в официальном сообщении агентства. Долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга РФ был повышен с «Ba1», а прогноз был изменен с «позитивного» на «стабильный».

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Повышение рейтинга России в агентстве объясняют позитивным влиянием политики последних лет, направленной на укрепление надежных государственных финансов и других внешних показателей страны, а также снижение уязвимости России к внешним шокам, например санкциям.

«Сохраняющаяся уязвимость перед дальнейшим внешним шоковым воздействием, например продолжающейся, хотя и сниженной зависимостью от цены на нефть и по-прежнему высокой геополитической напряженностью, замедлила возвращение к инвестиционному рейтингу», — объяснили в агентстве Moody's.

Российские чиновники уже прокомментировали решение агентства.

Рейтинговое агентство Moody's исчерпало все, даже самые фантастические аргументы против повышения суверенного рейтинга России, заявил журналистам глава министерства экономического развития России Максим Орешкин.

Вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что агентство, повысив рейтинг России, оценило успехи экономической политики Москвы.

Он также добавил, что решение Moody's является справедливым.

По его словам, теперь все три мировых рейтинговых агентства рекомендуют инвестировать в Россию.

Так, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) в январе подтвердило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на нижней ступени инвестиционного уровня «ВВВ-». Прогноз по рейтингу был оставлен «стабильным».

Ранее рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России на инвестиционном уровне «BBB-» с позитивным прогнозом.

Fitch отмечало, что позитивный прогноз отражает «продолжающийся прогресс в укреплении основ экономической политики, основанной на гибком обменном курсе, твердой приверженности к таргетированию инфляции и продуманной бюджетной стратегии».

У агентств действительно есть основания для повышения рейтинга России.

Так, важный для рейтинговых агентств показатель состояния федерального бюджета находится на высоком уровне.

Так, профицит российского бюджета в прошлом году составил около 2,746 триллиона рублей, или 2,7% ВВП, сообщал ранее Минфин. Доходы бюджета достигли 19,455 триллиона рублей, расходы – 16,709 триллиона рублей.

Таким образом, профицит бюджета превысил заложенный в законе показатель в 2,1% ВВП.

Недавно также стало известно о том, что рост экономики России в 2018 году превысил отметку в 2%. Росстат обнародовал данные, согласно которым ВВП России вырос на 2,3% в 2018 году.

Росстат в специальном комментарии к первой оценке ВВП пояснил, что наибольшее влияние на рост индекса оказали отрасли «Добыча полезных ископаемых», «Торговля оптовая и розничная», «Транспортировка и хранение» и «Строительство». Кроме того, экспорт рос темпами, опережающими прирост импорта, — 6,3% против 3,8%.

«Повышение оценки роста экономики объясняется ускоренным ростом в строительном секторе, предполагаемо, в связи с проектом «Ямал СПГ» — это означает, что примерно треть прошлогоднего роста связана с деятельностью сектора добычи полезных ископаемых», — подсчитала главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова.

Впрочем, эксперты скептически отнеслись к новым данным Росстата, в котором недавно сменился глава, и назвали их манипулированием цифрами.

Дело в том, что расхождение со всеми ранее сделанными прогнозами, ни один из которых не превышал 2%, оказалось слишком высоким.

«Экономический рост России выглядит слишком хорошим, чтобы быть правдой», — гласил заголовок материала в Bloomberg.

«Почему 2,3, а не 5% роста ВВП? Я плохо отношусь к этим данным», — говорил, в частности, «Газете.Ru» партнер компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», руководитель института стратегического анализа Игорь Николаев.

Он подчеркивал, что уточненные данные по строительству вызывают больше всего вопросов, поскольку они не корреспондируются с другими показателями.

Так, реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) падают пять лет подряд. В частности, в прошлом году, по оценке Росстата, они снизились на 0,2%.

Также эксперты указывают, что Россия может столкнуться с проблемами в ближайшее время из-за введения санкций. Неизвестно, что будет с рейтингом России, если США введут «драконовские санкции».

Напомним, Америка продолжает угрожать России введением запрета на покупку госдолга на вторичном рынке, а также новыми ограничениями в адрес системно значимых российских банков.

Изначально дополнительный жесткий пакет ограничений из-за предполагаемого вмешательства России в выборы США в 2016 году мог быть введен до 6 ноября прошедшего года. Однако рассмотрение вопроса было отложено.

«Сейчас процесс обсуждения и вынесения конечного решения по соответствующему законопроекту может быть осложнен временными сложностями с финансированием работы правительства США из-за бюджетных споров между администрацией Дональда Трампа и конгрессом США», — говорит Дмитрий Харлампиев, директор по аналитике инвестиционного департамента банка «Открытие».