Туристический тигр: кто будет руководить Ростуризмом

Место главы Ростуризма недолго оставалось вакантным. В четверг премьер-министр Дмитрий Медведев назначил руководителем агентства Зарину Догузову, которая работает начальником департамента управления президента РФ по общественным связям.

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Ранее вице-премьер России Ольга Голодец, которая курирует туристическую отрасль в правительстве, говорила, что нового главу Ростуризма назначат в ближайшее время. В ее комментарии, который есть у «Газеты.Ru», отмечается, что сейчас в агентство приходит молодая и энергичная команда. Она должна придать новый импульс развитию туротрасли в России.

На необходимость кадрового обновления в Ростуризме указывал и Дмитрий Медведев во вторник в ходе совещания с вице-премьерами.

«Все это нужно делать (развивать туристическую отрасль), уделять этому внимание, правильно расставлять приоритеты и деньгами эффективно управлять.

Мы в этом контексте приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени Министерство экономического развития, поэтому сам орган по управлению был туда передан. Нужно повысить эффективность работы», – сказал глава правительства.

Председатель правительства Дмитрий Медведев 5 февраля 2018 года снял с должности главу Ростуризма Олега Сафонова, к которому накопилось немало претензий. Также премьер-министр дал поручение аппарату правительства подготовить предложения по кадровому усилению работы на этом направлении.

Тогда же источник «Газеты.Ru» в правительстве отмечал, что кандидат, который может возглавить Ростуризм, уже есть.

Однако этот человек не находится в списке обсуждаемых в прессе кандидатур, заверял он. В частности, ранее, в качестве возможного нового главы Ростуризма называли гендиректора крымского детского центра «Артек» Алексея Каспржака. Кроме него, в претенденты на этот пост записывали экс-главу комитета по туризму Санкт-Петербурга Андрея Мушкарева, губернатора Мурманской области Марину Ковтун и бывшего главу департамента культуры Москвы Сергея Капкова.

«Планируется назначить на эту должность более энергичного руководителя», — заверял источник «Газеты.Ru». Собственно говоря, так и произошло. Сафонова, финансиста по образованию, сменила журналистка.

Зарина Догузова сделала стремительную карьеру.

Она родилась в 1985 году, в 2008 году окончила факультет международной журналистики МГИМО. После этого работала в департаменте пресс-службы и информации правительства, с 2012 года — в управлении президента России по общественным связям и коммуникациям. Она имеет классный чин действительного государственного советника второго класса. В ее активе – информсопровождение Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Источник «Газеты.Ru» говорит, что Догузова курировала еще и пиар-сопровождение Крымского моста. Кампанией занималась также младшая сестра главного редактора «России сегодня» Маргариты Симоньян – Алиса.

Новый руководитель Ростуризма также является членом наблюдательного совета центра «Амурский тигр». Эта организация создана Русским географическим обществом по инициативе президента России Владимира Путина. Как говорится на сайте центра, свою деятельность он осуществляет без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц.

Ранее была информация о том, что руководителем Ростуризма будет назначен человек из команды министра экономического развития Максима Орешкина – его заместитель Сергей Галкин. При этом, как предполагало издание РБК, он сохранит пост замминистра. Но в итоге должность ушла к сотруднику администрации президента. Впрочем, Зарине Догузовой придется часто контактировать с Орешкиным.

Еще в прошлом году Ростуризм передали от Министерства культуры в введение Минэкономразвития. При этом источник «Газеты.Ru» в правительстве отмечал, что инициатива по курированию этой отрасли была проявлена лично министром.

Переподчинение Ростуризма произошло после претензий Счетной палаты (СП) к Минкульту как куратору туристической отрасли. Бюджетную отчетность Ростуризма за 2017 год признали недостоверной.

В частности, после проверки СП выяснилось, что в ходе исполнения федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)» 12 регионами были нарушены обязательства по срокам проектирования и строительства объектов, предусмотренных ФЦП. Из-за слабого контроля со стороны Ростуризма из 30 туробъектов было введено в эксплуатацию только 22. Из 108 объектов туристской инфраструктуры, запланированных к созданию за счет средств частных инвесторов, не было создано 52 объекта.

Также активная критика в адрес Ростуризма проходила на фоне беспрецедентных банкротств туроператоров и испорченного отдыха тысяч российских туристов, в том числе за рубежом. Не удалось ведомству запустить и нормальную работу системы электронной путевки.