Демарш Франции: Макрон против Меркель и «Северного потока – 2»

Франция поддержит пересмотр Газовой директивы Евросоюза, которая затронет строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил на брифинге представитель французского МИДа.

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«Работы с партнерами, в частности с Германией, по изменениям, которые могут быть внесены в текст, продолжаются», — цитирует дипломата РИА «Новости».

Пересмотр газовой директивы имеет целью применить положения третьего энергопакета ко всем газопроводам третьих стран, заходящим на европейскую территорию. Обновленный нормативный акт затронет «Северный поток — 2», уточнила пресс-служба ведомства.

Еврокомиссия предложила распространить действие энергетического законодательства ЕС на морские газопроводы. В частности, речь идет о регулировании тарифов на прокачку газа, а также обязывают резервировать транспортные объемы для третьих лиц. Это ударило бы экономике «Северного потока – 2», поскольку единственный возможный поставщик газа в эту трубу – «Газпром». 8 февраля должно состояться голосование по вопросам ужесточения норм Газовой директивы ЕС.

Ранее Еврокомиссия выразила обеспокоенность строительством газопровода «Северный поток — 2» и предложила ужесточить законодательство, уравняв в правах наземные и подводные трубопроводы — так Евросоюз сможет контролировать те, что проходят в нейтральных водах.

«Наша цель — создать набор правил, который уравняет в правах наземные и подводные газопроводы. Теперь мы в ситуации, когда не видим никаких препятствий, чтобы достичь этого решения», — заявил на брифинге замглавы ЕК по делам энергетического союза Марош Шефчович.

Вместе с тем в четверг, 7 февраля послы США в Германии, Дании и в ЕС Ричард Гренелл, Карла Сэндс и Гордон Сондлэнд призвали принять указанные поправки к Газовой директиве ЕС. С таким заявлением они выступили в статье, опубликованной Deutsche Welle.

По их мнению, усиление зависимости ЕС от природного газа из РФ создает риски для Европы и в целом для Запада. Прежде всего газопровод поставит под угрозу суверенитет и стабильность Украины, считают послы.

«Северный поток – 2» сделал бы более уязвимой Европу для российского шантажа в энергетической области… Это нечто большее, нежели только поставки российского газа. Власть и влияние России достигнут через Балтийское море Европы», — пишут дипломаты.

Эти действия еврочиновников, а теперь и Франции, являются частью кампании по противодействию «Северному потоку – 2», которую ведут США и их европейские союзники и сателлиты – Украина, Польша, страны Балтии. Киев при этом не хочет терять примерно $3 млрд в год от транзита российского газа.

Власти Франции намерены выступить против инициативы Германии освободить газопровод «Северный поток — 2» от ограничений ЕС в этой отрасли, сообщила ранее газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источник в правительственных кругах Франции.

«Мы не хотим увеличивать зависимость от России и тем самым вредить интересам таких стран ЕС, как Польша и Словакия», — сказал источник.

Против вмешательства в проект выступает Германия, которая является конечной точкой подводной части газопровода. Берлин планировал заблокировать на обсуждении в Брюсселе эту инициативу, но не в одиночку, а выступив вместе с Францией, Нидерландами, Бельгией, Австрией, Грецией и Кипром.

Германия «ни при каких обстоятельствах не будет зависеть от одной лишь России» в вопросе поставок газа, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с главами стран Вишеградской группы в Братиславе, сообщает газета Die Welt. По ее мнению, этого не произойдет потому, что страна занимается диверсификацией поставщиков энергоресурсов.

До сих пор президент Франции Эммануэль Макрон соглашался с канцлером Германии Ангелой Меркель в этом вопросе. Но смена позиции французских властей ставит планы ФРГ под угрозу.

Президент Франции Эммануэль Макрон решил отказаться от совместного выступления с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Мюнхене. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники. По данным издания, Макрон не намерен присутствовать на конференции по безопасности в Мюнхене.

Как отмечается, решение Макрона является «символическим сигналом». При этом, по словам источников, в настоящее время в отношения Парижа и Берлина наблюдается признаки «затяжного отчуждения».

Через «Северный поток — 2» газ будет поставляться из России в Германию через Балтийское море. Его протяженность составит 1,2 тыс. км, а мощность двух ниток газопровода — 55 млрд куб. м в год.

Строительство первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершится в ноябре, второй — в декабре этого года, сообщил ранее финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран, выступая на Европейской газовой конференции.

Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд. Оператором газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром». Европейские энергетические концерны — Wintershall, Uniper, OMV, Engie и Royal Dutch Shell должны профинансировать 50% от общей стоимости проекта. По последней информации, уложено уже около 600 км газопровода.