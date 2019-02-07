Покажите ваши деньги: что власти хотят от пенсионеров

Самозанятым оставят пенсии

Как выяснила «Газета.Ru», пенсионерам не стоит беспокоиться, что размер их пенсии снизится, если они зарегистрируются как самозанятые.

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С 1 января 2019 года в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан – проводится эксперимент. По нему в качестве самозанятых могут зарегистрироваться граждане, которые получают годовой доход до 2,4 млн рублей. Для таких граждан предусмотрена налоговая ставка для сделок с физлицами – в 4% от дохода, с компаниями — 6%. Этот режим хотят расширить на всю страну с 2020 года.

Напомним, что в отличие от работающих пенсионеров, тем, кто вышел на заслуженный отдых по старости, пенсии ежегодно индексируются. С 1 января 2019 года размер выплаты в среднем увеличился для них на 1000 рублей до 15,4 тысячи рублей. Работающим пенсионерам пенсии не индексируются. Когда такой пенсионер заканчивает работать, то его пенсия увеличивается на все пропущенные индексации, ранее пояснил глава ПФР Антон Дроздов в интервью «Газете.Ru».

Опрошенные «Газетой.Ru» чиновники пояснили, что пенсии россиян не пострадают, если зарегистрироваться самозанятым. Как уточнили «Газете.Ru» в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, самозанятые пенсионеры не переходят в категорию работающих, так как россияне, которые платят налог на профессиональный доход, исключены из числа застрахованных лиц.

Эту информацию подтвердили «Газете.Ru» в ПФР.

Если пенсионер решит стать самозанятым, то его пенсия продолжит индексироваться. То есть он не будет считаться работающим пенсионером и будет получать пенсию как неработающий пенсионер.

В частности, если говорить о столице, то московские доплаты тоже сохранятся, отметили в ПФР. Индексация пенсии такого пенсионера может остановиться, только если самозанятый пенсионер решит сам платить взносы на ОПС (обязательное пенсионное страхование).

Плата за аренду — в карман

В стране зарегистрировано 26 тысяч граждан в качестве самозанятых, приводил ранее данные глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. По данным первого вице-премьера Антона Силуанова, речь идет о 30 тыс. зарегистрированных самозанятых. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил уже о 38 тыс. зарегистрированных самозанятых. Как бы то ни было, планы у чиновников огромные. Предполагается, что за 6 лет налоговым режимом воспользуются 3,2 млн человек.

Надежды чиновников связаны, в том числе, с обелением рынка недвижимости.

Зарегистрироваться в качестве самозанятых могут и владельцы недвижимости, которые будут при сдаче ее в аренду физлицам платить налог в 4%.

Сегодня большинство арендодателей предпочитает сдавать квартиру «в черную» и вообще не платить налоги.

Как рассказали «Газете.Ru» в Федеральной налоговой службе (ФНС), за 7 месяцев 2018 года о доходах от сдачи в 2017 году имущества в аренду налоговые декларации представили 141 060 человек. Сколько из этого количества лиц пенсионеров, в отчетности не детализируется.

При этом, судя по объявлениям на открытых интернет-площадках по сдаче квартир в аренду, сдающих в аренду недвижимость гораздо больше. Сколько точно, оценить почти невозможно. Ранее эксперты говорили о том, что только 5% рынка сдается в белую.

Сервис domofond.ru насчитывает около 167 000 предложений на сдачу квартир в аренду и около 37 000 — комнат.

«На данный момент на платформе «Авито Недвижимость» размещено 253 тыс. объявлений об аренде квартир и около 37 тыс. объявлений об аренде комнат», — рассказали «Газете.Ru» в Avito.

По информации ЦИАН, сейчас на сайте около 70 тыс. уникальных предложений. Средняя ставка в целом по России составляет 24 тысяч рублей в месяц. Получается самозанятый будет тратить на уплату налога 960 рублей в месяц.

Эксперты сомневаются, что инициатива по самозанятым поможет полностью обелить рынок аренды.

«Инициатива имеет шансы на частичный успех. Пенсионеры как раз та категория арендодателей, которая захочет выйти из тени, учитывая, что старшее поколение стремится к спокойному существованию, а не искать способы в очередной раз скрыть свой нелегальный доход от сдачи в аренду», — полагает гендиректор «Мани Фанни» Александр Шустов.

Впрочем, по словам аналитика «Алор Брокер» Алексея Антонова, вряд ли основная масса россиян, зарабатывающих на тайной сдаче квартиры в аренду, поспешит пойти делиться доходами с государством. Тем более на фоне того, что реальные доходы россиян падают шестой год подряд.