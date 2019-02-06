Газовая ОПГ растет: подельников Арашукова объявили в розыск

Следственный комитет объявил в федеральный розыск двух подозреваемых по делу о хищении природного газа у «Газпрома» на 31 млрд рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

В розыск объявлены исполняющий обязанности исполнительного директора компании «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умар Калмыков.

По данным следствия, разыскиваемые входили в организованную преступную группу, которой руководил советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. 30 января его сына 32-летнего Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, давление на свидетеля, а также убийство двух человек. Речь идет об убийствах одного из лидеров черкесского молодежного движения Аслана Жукова и кандидата на пост премьера республики Фраля Шебзухова.

Реклама

Генпрокурор России Юрий Чайка лично зачитал представление о лишении Арашукова статуса неприкосновенности, которое единогласно поддержали сенаторы. В зале в это время присутствовали глава СКР Александр Бастрыкин и его заместитель, курирующий уголовное дело сенатора. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что Арашуков пытался удалиться из зала заседания во время задержания, но она остановила его и предоставила возможность сделать заявление. По ее словам, сенатор отказался взять слово и дать пояснения.

По делу арестован также двоюродный брат Рауфа Руслан Арашуков, руководивший газовыми структурами в Астрахани, и еще четверо сообщников, которые подозреваются в мошенничестве. Все они останутся под арестом до 30 марта.

По данным следствия, Арашуков-старший, «используя связи, способствовал назначению своих родственников и знакомых» на посты в структурах топливно-энергетического комплекса СКФО. Хашукаев, Романов, Травинов и Руслан Арашуков, по версии следователей, являлись соучастниками преступлений. В СК считают, что с 2002 года они завышали объемы необходимого региону газа, похищали его излишки и затем продавали их компаниям и физлицам за наличные.

«Соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет. Ими создавались условия для хищения газа, поставленного несуществующим потребителям», — рассказали в СКР.

Предполагаемый глава ОПГ свою причастность к преступлениям отрицает. «Я преступником никогда не был.

Все, что говорили прокурор и следователь — для меня это все ново. Я вчера сидел на работе, приехали следователи, провели обыск», — рассказал Арашуков-старший в суде. По словам адвокатов обвиняемого, на него оказывают давление и требуют признаться в руководстве преступной группой.

По словам защиты, хищения газа на 31 млрд рублей — это не хищения, а непогашенная дебиторская задолженность, которую просто не взыскали.

Арестованный сенатор также отрицает свою вину по всем предъявленным ему статьям. Он считает, что заведенное против него дело — «политический заказ», а позиция следствия по всем пунктам обвинения не обоснована.

По делу о хищении природного газа ПАО «Газпром», по которому проходит сенатор, следователи России совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД уже провели в 11 городах более 40 обысков, сообщили в СК.

В ходе обысков в домах сенаторы правоохранительные органы изъяли коллекции оружия (сабли, кинжалы), золотые слитки и крупную сумму наличных денег. По данным некоторым СМИ, при обысках нашли также люксовые автомобили. В декларации за 2017 год Арашуков указал, что его доход составил 4,9 млн руб., а его жены — 96 тыс. руб.

Рауф Арашуков стал сенатором 18 сентября 2016 года. Он стал самым молодым членом верхней палаты российского парламента — на тот момент ему было 30 лет.

Арашуков стал членом Совета Федерации по решению главы республики Рашида Темрезова.

Сын крупного предпринимателя в газовой отрасли с 2002 по 2004 года работал на разных должностях в ООО «Ставропольрегионгаз», а с 2004 года по 2008 год состоял в городской думе Ставрополя, куда в 18 лет был избран как самовыдвиженец. 2 апреля 2008 года был назначен министром труда и социального развития Карачаево-Черкесской республики. В 2010 избран депутатом Народного собрания республики. В 2011 году назначен первым заместителем председателя правительства Карачаево-Черкессии. В последующие годы занимал разные чиновничьи посты на уровне республики вплоть до назначения в Совет Федерации.