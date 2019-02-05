Войти в пятерку: что Путин требует от бизнеса. LIVE

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11:10
Мероприятие проходит в среду в Московском международном Доме музыки. Официально заявленная тема форума - «Роль бизнеса в достижении национальных целей развития».
11:00
Доброе утро, уважаемые читатели. Сегодня президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании 11-го форума «Деловой России». «Газета.Ru» будет вести онлайн-трансляцию с мероприятия.