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Войти в пятерку: что Путин требует от бизнеса. LIVE

Путин принимает участие в форуме «Деловой России»

В среду президент России Владимир Путин встречается с бизнесменами. Ключевой вопрос форума «Деловой России» — помощь бизнеса в выполнении «майских указов» президента. Согласно им, Россия должна войти к 2024 году в пятерку крупнейших экономик мира. Предприниматели, в свою очередь, надеются обсудить стимулы для бизнеса.
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11:10

Мероприятие проходит в среду в Московском международном Доме музыки. Официально заявленная тема форума - «Роль бизнеса в достижении национальных целей развития».

11:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Сегодня президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании 11-го форума «Деловой России». «Газета.Ru» будет вести онлайн-трансляцию с мероприятия.