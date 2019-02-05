Сафонов уволен: что будет с Ростуризмом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова.

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Во вторник в ходе совещания с вице-премьерами он также дал поручение аппарату правительства подготовить предложения по кадровому усилению работы на этом направлении.

«Все это нужно делать (развивать туристическую отрасль), уделять этому внимание, правильно расставлять приоритеты и деньгами эффективно управлять. Мы в этом контексте приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени Министерство экономического развития, поэтому сам орган по управлению был туда передан. Нужно повысить эффективность работы», – сказал Медведев.

По информации источника «Газеты.Ru» на рынке, обсуждается возможность ликвидации Ростуризма как самостоятельного ведомства, а основные полномочия по развитию отрасли отдадут профильному департаменту Минэкономразвития. При этом уже есть человек, который может возглавить это подразделение. В Минэкономразвития пока эту тему никак не прокомментировали.

Другой источник, напротив, полагает, что агентство вряд ли будет упразднено. Профильный департамент и Ростуризм имеют разный функционал. Департамент определяет политику в этом направлении, готовит проекты законодательных актов, а агентство занимается конкретными проблемами отрасли. Например, «разруливает» ситуации с банкротствами отдельных туроператоров, срывом чартерных программ и тому подобное.

Источники считают, что гендиректор крымского детского центра «Артек» Алексей Каспржак, о котором сообщали ранее СМИ как возможном кандидате на место Сафонова, точно не будет назначен. Помимо Каспржака в числе кандидатов назывались экс-глава комитета по туризму Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев, губернатор Мурманской области Марина Ковтун и бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков.

По информации «Газеты.Ru», к деятельности Сафонова есть много претензий, источники говорят, что он руководствовался в своей деятельности скорее личными интересами, а не интересами отрасли.

«Планируется назначить на эту должность более энергичного руководителя», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

Еще один собеседник издания рассказал, что знал о заявлении, которое могло быть подписано до 14 февраля, но комментировать работу экс-главы Ростуризма не стал.

Олег Сафонов до своего прихода в Ростуризм в мае 2014 года не трудился в туристической отрасли — он финансист. Работал в коммерческих банках, бирже РТС, «Уралвагонзаводе». Четыре года был финансовым директором «Центра Наукоемких Технологий».

В первый же год в Ростуризме он столкнулся с масштабным отраслевым кризисом. Объявили о приостановке своей деятельности туроператоры «Нева», «Роза ветров МИР», «Экспо-тур», «Лабиринт», «Интаэр», «Нордик стар». Все последующие годы рынок продолжал терять игроков. Например, в прошлом году проблемы настигли одного из многолетних лидеров «Натали турс». Из последних случаев — в декабре 2018 года прекратил работу туроператор «Атурис-тур».

«Благодаря, наверное, где-то и жестким мерам по «закручиванию гаек» сейчас те туроператоры, которые работают на рынке, работают ровнее, чем раньше. Каких-либо потрясений больших мы не ожидаем. Если анализировать прошлый год, то с рынка ушло не более 1% туроператоров», — сообщил 2 февраля начальник управления Ростуризма Евгений Куделя.

Сафонов «отличился» и своими рассуждениями про то, что «необходимость пляжа и моря — это во многом навязанный стереотип последних лет, который мы уже воспринимаем как собственное мнение».

«Наши предки, даже обеспеченные, не ездили массово на заграничные моря», — заявлял он в 2015 году в интервью «Российской газете».

Относительным успехом Ростуризма можно считать фактический запуск программы развития внутреннего туризма, в том числе в Крым, который вошел в состав РФ в марте 2014 года, проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года, когда Россия приняла и обеспечила перемещение по стране миллионов иностранцев и российских граждан. Кроме того, можно говорить о внедрении электронных сервисов для туристов.

При Сафонове была внедрена «электронная путевка» — это государственная информационная система, в которую туроператоры и турагенты могут направлять информацию обо всех проданных ими турах.

В интервью «Газете.Ru» он отмечал, что ее появление стала ответом на вызовы 2014-2015 годов, когда в результате череды банкротств крупных туроператоров встал вопрос защиты прав и законных интересов туристов. «Тогда обманутые клиенты либо вообще не получили компенсации за утерянные туры, либо получили от 3 до 10% от их стоимости», — объяснил Сафонов. В его планах было сделать «электронную путевку» не добровольной, а обязательной для всех туроператоров.