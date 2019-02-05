Бедность на Украине: Порошенко нашел виновника

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на низкий уровень благосостояния граждан повлияло то, что Россия «в один миг» закрыла рынки для украинских товаров. Об этом он сказал в эфире ICTV.

«Представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров из Канады, как бы упала канадская экономика», — сказал Порошенко.

В России рассчитывали на то, что остановится производство и миллионы безработных украинцев помогут сменить в стране власть, полагает украинский президент. Однако украинские власти нашли выход в виде зоны свободной торговли. В результате этого украинские товары вышли на рынок ЕС.

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Также, по словам Порошенко, Украина решила вопрос с поставками природного газа из Европы, когда Россия прекратила поставлять газ.

Глава Украины считает, что на данный момент есть основания для оптимистического прогноза на будущее.

«Мы не просто выжили, а мы возобновили производство, ориентируясь на европейские и мировые рынки. И сегодня создали мощный фундамент для того, чтобы обеспечить благосостояние граждан», — сказал он.

По словам Порошенко, макроэкономинические данные демонстрируют, что «худшее уже позади».

В конце декабря прошлого года Украина продлила эмбарго на ввоз продовольственных товаров из России до 2020 года. Пролонгировано также действие таможенных пошлин на некоторые товары из РФ, которые до 2015 года ввозились без пошлины.

Незадолго до этого Россия ввела запрет на ввоз с Украины пшеницы, подсолнечного масла, конфет, овощей, фруктов, пива, вина, тракторов, бумаги, турбин, мебели и других товаров. Сообщая о новых ограничительных мерах, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что «это — ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины».

В числе запрещенных промышленных товаров с Украины также оказалась галька, гравий, щебень, известняк, некоторые моющие средства, грелки, бумага и картон, обои, котлы, паровые и газовые турбины, мебель, сельскохозяйственная техника, автомобильные запчасти, провода и кабели, тракторы, прицепы.

Как оценивало Минэкономразвития, эти ограничения затронули около 10% импорта в РФ с Украины.

Несмотря на обмен санкционными ударами, Россия остается главным торговым партнером Украины.

«Что бы ни рассказывали, Россия является стратегическим торговым партнером. Это страна самая крупная по товарообороту», — говорил депутат Рады Евгений Мураев.

После введения взаимных ограничений в 2014 году товарооборот между Россией и Украиной обвалился, но начал постепенно восстанавливаться с 2017 года. По данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот между двух стран в 2017 году вырос на 25,6% — до $12,9 млрд.

По данным РАНХиГС, в 2018 году Украина и Россия продолжили наращивать объемы торговли.

«Украина сохранила третье место среди стран СНГ по объемам товарооборота с Россией, став при этом вторым по величине импортером», — отмечается в мониторинге.

Киев нарастил долю в товарообороте России за счет увеличения импорта товаров в РФ на 15,6%.

Слова Петра Порошенко расходятся со статистикой и оценкой ситуации в стране других экспертов. Как заявлял в январе депутат Верховной рады Украины, лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов в эфире телеканала NewsOne, превращение Украины в одно из самых бедных европейских государств стало «позорным провалом» политики властей страны.

Согласно данным Госслужбы статистики Украины,

минимальная зарплата в стране в долларовом эквиваленте остается самой низкой среди стран Европы — около $150.

«Экономический кризис, начавшийся в Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня — 25%», — заявляла в прошлом году директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен.

Международные институты, кредитующие Киев, вынуждают страну идти на непопулярные реформы, которые могут еще больше увеличить уровень бедности. В конце прошлого года власти страны заключили с МВФ соглашение о новой программе заимствований. Международный валютный фонд (МВФ) перечислил Украине транш на $1,4 млрд.

МВФ соглашается выдавать кредиты Украине в обмен на ряд требований, в частности речь идет о дальнейшем повышении цены на газ для населения. Очередное повышение цен на газ намечено на май 2019 года. Украина также обязана приравнять цены на газ для населения к рыночным с 2020 года.

По данным НБУ, в 2018 году потребительская инфляция в Украине составила 9,8%. При этом Национальный банк прогнозирует инфляцию в стране в 2019 году на уровне 6,3%.