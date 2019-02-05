«Нечестная игра»: кто виноват в росте цен на бензин

ФАС возложила вину за прошлогодний скачок цен на бензин и дизтопливо на двух трейдеров. Заместитель главы Федеральной антимонопольное службы Андрей Цариковский заявил во вторник, что ведомство намерено возбудить дело против двух трейдеров по признакам сговора на торгах нефтепродуктами, который привел к скачку цен. Об этом сообщает ТАСС.

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Цариковский напомнил, что скачок цен на топливо произошел в прошлом году. Он отметил, что некоторые игроки не хотели принимать участие в торгах, так как фиксировали «манипулирование ценами» и считали неприемлемым участвовать в «нечестной игре».

«Мы внимательно исследовали то, что происходило в то время на торгах нефтепродуктов, и в ближайшее время будет сформировано одно из очень интересных дел по признакам сговора участвовавших в торгах трейдеров», — рассказал Цариковский.

Он пояснил, что действия трейдеров могли повышать цены на бирже и, как следствие, подстегивать рост во всем оптовом звене и далее по цепочке в мелком опте и рознице.

Чиновник уточнил, что речь идет о деле против двух трейдеров, но не назвал их.

Также замглавы ФАС предположил, что впоследствии к делу в качестве ответчиков могут привлечены и другие компании.

Похожее мнение другого чиновника приводит РБК. «С точки зрения скачков цен на нефтепродукты это выглядит серьезно. По авиатопливу пока не готов сказать [есть ли дела] — может, через пару месяцев у нас что-то и появится», — уточнил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

Напомним, в ноябре 2018 года крупные нефтяные компании подписали соглашение с минэнерго и ФАС о заморозке цен на бензин и дизтопливо. По этому документу, нефтяники должны держать цены на уровне июня прошлого года. Ранее владельцы АЗС жаловались на дефицит дизтоплива, которое крупные компании отказывались продавать, и на завышенные оптовые цены.

По итогам прошлого года бензин в России подорожал на 9,4%, вдвое обогнав инфляцию.

По данным Росстата, с 24 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г. цены на бензин выросли на 21 коп., а на дизтопливо — на 48 коп. Впоследствии фиксировался рост на 0,1%.

При этом бензин в России по-прежнему один из самых дешевых в Европе, показало исследования агентства РИА «Рейтинг».

Специалисты агентства изучили ситуацию в 33 европейских странах, а также в Казахстане. Учитывались данные по состоянию на середину января, а для Норвегии, Казахстана и Украины — по итогам декабря. Сравнивались цены на 95-й бензин.

В абсолютных ценах наиболее низкая стоимость отмечена в Казахстане. В пересчете на российскую валюту литр 95-го стоит там 30,9 рубля. На втором месте — Россия с 45 рублями за литр. Третью строчку заняла Белоруссия — 46,9 рубля. За ней следует Украина — 72,1 рубля. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы тоже с относительно невысокими ценами на топливо. Самый дорогой бензин в Нидерландах — 117,7 рубля за литр.

Далее следуют Норвегия, Дания, Италия и Греция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 112 рублей за литр.

Наиболее дешевое дизельное топливо также продается в Казахстане (46,5 рубля за литр), России и Белоруссии (по 47,2 рубля).

Самый дорогой дизель в Норвегии — 114,5 рубля за литр. Также среди лидеров по дороговизне — Швеция, Великобритания, Италия, Франция и Финляндия. Там цена превышает 105 рублей.

Зарплаты не хватает

Из-за относительно низких зарплат РФ занимает лишь 20-е место в Европе по литрам бензина, которые россияне могут позволить себе на среднюю заработную плату.

Россия расположилась на 20-м месте рядом с Эстонией и Португалией. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 826 литров 95-го бензина.

С точки зрения зарплатных возможностей возглавляет рейтинг Люксембург — средний житель этой страны может купить на зарплату более 3 тыс. л топлива. В самом низу списка Украина, где средний гражданин может позволить себе 247 л — в 3,3 раза меньше, чем в России.

Второе место заняла Норвегия с 2,3 тысячи литров. Бензин здесь относительно дорогой, однако при этом и зарплаты также очень высокие. Лидерами по доступности топлива также являются Австрия, Великобритания, Швеция и Дания. Их жители могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров бензина. Среди аутсайдеров также Румыния, Болгария, Латвия и Белоруссия.

Составители рейтинга отмечают, что в большинстве государств цены на бензин сократились. Снижение отмечается в 26 из 33 стран, наиболее существенное — на Кипре (12,3%), в Венгрии (9,4%) и Словении (8,7%).

Рост цен зафиксирован лишь у семи участников исследования. Наиболее резкий скачок произошел в Белоруссии, где по сравнению с началом 2018 года цена бензина увеличилась на 19,7%. На втором месте — Россия (9,7%), на третьем — Украина (7,5%).

В России такой резкий рост наблюдается впервые за последние семь лет.