Провинции и не снилось: сколько получают москвичи

Среднемесячная начисленная зарплата в Москве в 2018 году составила 80 881 рубль. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата за январь — ноябрь 2018 года, сообщает RT. Показатель за год увеличился на 11,7%.

«Больше всего зарплата выросла в сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг (83 599 рублей, +27,7%), образования (86 144 рубля, +22,2%) и деятельности в области информации и связи (118 903 рубля, +21,7%)», — говорится в статье.

Надо сказать, что средняя зарплата в Москве по статистике всегда традиционно высокая. Ранее в Мосгорстате замечали, что уровень средних зарплат в Москве традиционно выше, чем в среднем по России из-за развитости рынка, минимальной безработицы и высокого уровня инвестиционной активности.

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Но самые высокие заработные платы зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе, Чукотке и Hенецком АО. По результатам исследования РИА Рейтинг, в Ямало-Hенецком автономном округе свыше 27% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц. Самые низкие зарплаты — в Дагестане и Карачаево-Черкесии, а также в ряде субъектов центрального федерального округа.

Ранее RT сообщил со ссылкой на проректора Финансового университета при правительстве России Алексея Зубеца, что в 2019 году средние зарплаты могут вырасти на 4—6%, а по оптимистическому прогнозу — на 9%.

В числе лидеров рейтинга с точки зрения перспектив роста реальных зарплат в этом году находятся город Севастополь, Республика Крым, Ленинградская область, Республика Дагестан, Приморский край, Чеченская Республика, Самарская область, Кемеровская область, Алтайский край, Республика Саха (Якутия).

При этом Зубец не исключил, что инфляция в следующем году останется под контролем и, вероятно, не превысит уровня в 4%.

Ранее в Национальном агентстве финансовых исследований (НАФИ) сообщили, как зарабатывают представители разных профессий.

В «масле катаются» финансисты, а меньше всего зарабатывают работники гостиниц и общественного питания. Первые получают 87 991 рублей.

Другие высокооплачиваемые профессии — работники в сфере добычи полезных ископаемых (86 982 рублей) и информации и связи — (70 839 рублей).

«Финансисты уже не первый год подряд выделяются размером зарплат выше средней по стране. Символично, что второе место по уровню достойной оплаты труда занимает сырьевая отрасль. Важно понимать, что финансовая отрасль не только в нашей, но и в других странах сосредоточила в себе довольно широкий круг направлений — от банальной бухгалтерии до управления личными финансами и активами и банковского обслуживания», — поясняет генеральный директор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

По данным Росстата, в 2018 году ускорился рост среднемесячной начисляемой заработной платы. В номинальном выражении речь идет о 43 400 рублей, что к 2017 году больше на 9,9%. Если посмотреть динамику 2017 года к 2016 году, то речь идет о росте на 6,7%.

Реальные зарплаты выросли на 6,8%. По итогам 2017 года показатель увеличился только на 2,9%.

Ранее Росстат представил статистику по реальным располагаемым доходам населения. Как отмечается, в 2018 году этот показатель уменьшился на 0,2% с учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей в январе 2017 года. Доходы снижаются пятый год подряд. Так, в 2017 году они сократились 1,7%, в 2016-м — на 5,8%, в 2015-м — на 3,2%, в 2014-м — на 0,7%.

Исследовательский холдинг «Ромир» не так давно сообщил, что в 2018 году у жителей России выросло количество «свободных денег».

По данным аналитиков, в декабре 2018 года среднегодовой объем «свободных денег» составил более 50% от общих доходов россиян, что вывело показатель на уровень 36,7 тыс. руб. За год индекс увеличился на 20% и остановился на отметке в 24,2 тыс. руб.

Индекс «свободных денег» (ИСД) вырос сразу на четверть в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек. В городах-миллионниках за год ИСД стал больше всего на 3%.

По мнению аналитиков, ИСД — показатель, показывающий динамику потребления товаров и услуг сверх необходимых потребностей.