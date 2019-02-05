Покончить с рабством: кто проследит за счетчиками

Росстандарт совместно с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития в 2019 году собирается инициировать поправки в законодательство о системах учета, которые полностью освободят обязанности следить за корректностью показаний приборов учета в квартирах. Таким образом власти намерены избавить граждан от «поверочного рабства».

«Сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку. Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены… Нет, точность показаний должен обеспечивать поставщик — достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы»,

— сказал рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

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По его словам, такие решения, как по электросчетчикам, нужно принимать последовательно по всем направлениям учета коммунальных ресурсов: по воде, по теплу и по газу.

Напомним, что в конце декабря 2018 года Госдума приняла закон , который направлен на развитие интеллектуальных систем учета электроэнергии в России. По мере выхода из строя в домах старых счетчиков на электроэнергию появятся новые приборы учета. Старт реформе будет дан 1 июля 2020 года. Речь идет как о частных, так и многоквартирных домах по всей стране.

Ранее исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева сообщила РИА «Новости», что если говорить о газовых «умных» счетчиках, то их установка в квартирах невыгодна для населения.

«Приборы учета на газ выгодны в первую очередь поставщикам ресурса, потому что таким образом они экономят на снятии показаний. Потребителям они не выгодны, так как они дорогие.

При высокой стоимости прибора учета и низкой стоимости потребления это будет не очень выгодно», — сказала она агентству.

«Ставить счетчики и вести учет потребления на промышленных предприятиях и в частных домах будут «Россети», при этом стоимость прибора и работ компания окупит экономией за счет внедрения «умного» учета, которая составит до 30 процентов. Эти средства компания сможет сохранить у себя в течение десяти лет», — писала ранее «Российская газета».

Дело в том, что по закону об «умных» счетчиках, ответственность за установку оборудования должны взять на себя энергосбытовые компании и сетевые организации. Счетчик будет фиксировать, сколько электроэнергии расходуют жильцы, и затем данные дистанционно будут переданы в компанию.

Если семья не платит по счетам, подача электроэнергии может быть ограничена. Так ответственность за неуплату понесет сам нарушитель, а долг не ляжет на всех потребителей через тариф. «Граждане, кто не получит в срок новый прибор учета, будут иметь право вообще не платить за электроэнергию», — сообщило издание.

Также глава Росстандарта рассказал о проведенном эксперименте по централизованной поверке водосчетчиков. Он проводился в Калининградской, Тульской и Ярославской областях.

«Эксперимент затронул небольшое количество многоквартирных домов в трех городах. Хотя централизованная поверка водосчетчиков, на наш взгляд, была бы удобнее и выгоднее потребителям, мы убедились, что жители многоквартирников еще не готовы самоорганизовываться и обращаться за таким форматом обслуживания. А значит, здесь нужны государственные решения, тем более что трудно будет наладить такое взаимодействие без участия ресурсоснабжающих организаций», — рассказал Абрамов.

Он также обратил внимание, что конкретные механизмы перераспределения функций по поверке счетчиков будут обсуждаться, в том числе с Минстроем. «И мы планируем эту работу проводить в текущем году», — пояснил Абрамов.

Ранее в пилотных субъектах сообщили, что внедрение интеллектуальных приборов учета потребления электрической энергии помогло снизить ее потери на 10–30%. Такие результаты приводят специалисты из Калининградской, Тульской и Ярославской областей, где «умные» счетчики были установлены в 2015–2016 годах, сообщило ТАСС. По информации агентства, установка новых систем хоть и стоит недешево, но может себя окупить за счет снижения потерь в сетях в течение девяти лет.