До новых санкций: рубль залег на дно

Несмотря на все пессимистические прогнозы, российская валюта в 2019 году так и не упала на уровень на 70 рублей за американский доллар - уровень для американской валюты, который так охотно прогнозировали эксперты в конце 2018 года.

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По данным Банка России, официальный курс доллара расчетами на 5 февраля составил 65,59 рублей за американскую валюту. Курс евро - 75,06 рублей за американскую валюту.

На московской бирже валюты растут совсем немного: курс доллара составляет 65,64 руб., курс евро - 75,13 руб. Рост на 16.00 мск на 0,13% и 0,05% соответственно.

На валютные торги сейчас действуют разнонаправленные причины, объясняют эксперты.

Из позитивных факторов для рубля - рост цен на нефть. По данным на понедельник, 4 февраля, цена на фьючерс марки Brent с поставкой в апреле 2019 года колеблется в районе $62-63 за баррель.

В ближайшее время котировки «черного золота» могут вернуться к уровням $65-75, считает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов фондового рынка «БКС Брокер».

«Продолжение восстановления роста цен на нефть возможно на фоне снижения буровой активности в США, коллективного сокращения добычи странами ОПЕК, а также из-за приближающегося окончания срока, на который сделано исключение для покупателей иранской нефти (до мая)», - говорит эксперт.

Напомним, в прошлом году администрация США приняла решение, что американские санкции против Ирана не будут распространяться на восемь стран, разрешив им продолжить закупать иранскую нефть. В их числе Италия, Индия, Япония и Южная Корея.

Кроме растущей в цене нефти, другой позитивный фактор для рубля - решение ФРС США оставить учетную ставку на прежнем уровне. На прошлой неделе Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы объявил о сохранении учетной ставки на уровне от 2,25 до 2,5% годовых.

«Федрезерв США недвусмысленно указал на возросшую вероятность прекращения программы целенаправленного повышения учётной ставки: теперь главный Центробанк мира пообещал ориентироваться на реально выходящую макростатистику, то есть при прочих равных высоких доходностей инструментов в долларовой зоне теперь ждать не стоит.

Объём баланса ФРС останется также высоким, и программа его уменьшения тоже будет поставлена на паузу», - поясняет Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

По его словам, в частности, это повышает интерес к активам развивающихся рынков.

После решения ФРС немного отступили острые риски мировых финансовых рынков, давившие на цены на сырье, фондовые индексы и развивающиеся валюты в целом, соглашается Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade.

Отказ Федрезерва от агрессивного повышения ставок означает сохранение относительно недорогого кредитования в долларах, что даёт возможность более спокойного развития ситуации в мировой экономики, уменьшает риски обвалов и дефолтов на рынках.

Нефть также получила поддержку от таких изменений и вполне может подрасти к $65 и выше, добавляет Пушкарев.

При этом, по словам Карпунина, необходимо помнить про бюджетное правило, согласно которому ЦБ продолжит скупать валюту на открытом рынке.

С 2019 года регулятор возобновил покупки валюты для Минфина на открытом рынке, прерванные в августе этого года из-за повышенной волатильности курса рубля на фоне угрозы новых санкций. До 6 февраля регулятор направляет на эти цели 265,8 млрд рублей. С февраля ЦБ начнет также делать и отложенные покупки.

«Операций будет тем больше, чем выше будут подниматься цены на нефть. Такой механизм снижает потенциальную волатильность рубля из-за колебаний нефтяных котировок»,

- говорит Карпунин.

Хотя на прошлой неделе отечественная валюта предпринимала попытки к укреплению, но удержать свои позиции ей пока не удалось, говорит Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка..

Наиболее вероятным вариантом развития событий в данный момент выглядит снижение стоимости российской валюты до 65,8 рублей за доллар, говорит Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ. При этом если поводов для оптимизма не прибавится, то к концу марта курс может упасть до отметки в 66,5 рублей за американскую валюту, добавляет он.

По словам Пушкарева, в ближайшие месяцы предполагаемый диапазон курса доллара - 65-68 рублей за американскую валюту.

Впрочем, если намечаемые США «адские» санкции против госдолга России и долларовых расчетов российских банков будут приняты, то мы вполне можем увидеть курс в районе 70-72 рублей за доллар, добавляет он.