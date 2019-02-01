Деньги из воздуха: зачем Италия снизила пенсионный возраст

Реформирование пенсионной системы в последние годы коснулось не только России, но и ряда европейских стран, включая Италию. Однако пока в других странах возраст выхода на пенсию постепенно повышается, Рим решил действовать иначе.

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На этой неделе президент страны Серджо Маттарелла подписал закон о снижении пенсионного возраста. Теперь он составляет 62 года, но при наличии 38-летнего трудового стажа. Таким образом, о повсеместном снижении пенсионного возраста речи не идет. Для людей с большим трудовым стажем пенсию определяют по правилу «квота 100»: возраст человека и его стаж должны быть в сумме не менее 100 лет. Минимальный возраст для выхода на пенсию для мужчин — 62 года, а стаж — 38 лет. То есть начать работать нужно в 24 года или раньше, если в труде предполагаются перерывы. Для женщин норматив составляет 58 лет при 35-летнем стаже.

В 2011 году Италия повысила пенсионный возраст до 67 лет при минимальном стаже в 20 лет. Тогда система была названа в честь экс-министра труда Эльзы Форнеро, она определяла размер пенсии по числу выплат в социальный фонд. Решение властей вызвало широкий общественный резонанс и привело к масштабным акциям протестов, так и не приведя к росту экономики.

Все не как у людей

Перестройка системы в Италии диссонирует с тем, что происходит с пенсиями в Европе и в мире. В странах Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва) к 2025–2027 годам пенсионный возраст будет повышен до 65 лет. В Великобритании в 2026-2028 годах возраст повысят до 67 лет, во Франции — к 2023 году. В Германии поэтапное повышение до 67 лет проводится с 2012 года. Почти все страны евразийского пространства и Восточной Европы повысили пенсионный возраст — для мужчин пенсионный возраст установлен на уровне 65 лет в Молдавии и Азербайджане, для женщин возраст выхода на пенсию в 63 года установлен в Армении и повышается в Казахстане. В США люди, родившиеся до 1960 года, могут выйти на пенсию в 66 лет, а родившиеся после 1960 года — в 67.

Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения Международной организации труда устанавливает возраст получения пособия по старости – не более 65 лет с оговорками. «Установленный возраст не превышает 65 лет. Однако компетентный орган власти может установить более высокий возрастной предел с учетом работоспособности пожилых лиц в соответствующей стране», — говорится в документе.

В числе причин — сокращение способности бюджетов вливать деньги в пенсионную систему, а также старение населения по всему миру. Повышение пенсионного возраста во многом спровоцировано экономическим кризисом. Такие меры почти всегда непопулярные, политики часто расплачиваются рейтингом. Тем не менее считается, что подобные пенсионные реформы действительно служат сокращению дефицита бюджета, помогают в преодолении безработицы, модернизируют экономику.

Снижение пенсионного возраста было предвыборным обещанием правящих партий «Движение «5 звезд» и «Лига». В полностью обновившийся состав правительства вошли девять представителей антисистемного «Движения 5 звезд», шесть — из правоцентристской партии «Лига», и трое беспартийных специалистов. «Я счастлив перейти от слов к делу. Это дорога, открытая для огромного числа итальянцев», — говорил лидер партии «Лига» и вице-премьер Маттео Сальвини, чью политику называют популистской.

Граждане Италии никогда не голосовали за повышение пенсионного возраста, предыдущее правительство приняло такое решение обманным путем,

отмечал вице-премьер Луиджи Ди Майо.

В планах также начать выплату «дохода от гражданства» и «пенсии гражданина» в 2019 году.

Минимальный доход каждого гражданина страны должен будет составлять не менее 780 евро в месяц.

Правительство Джузеппе Конте объясняет перемены в пенсионной системе тем, что ранний выход на пенсию будет провоцировать более активный экономический рост в стране, подпитывая рынок вакансий. По замыслу итальянских властей, новая пенсионная система будет стимулировать выход на рынок труда молодых людей и должна снизить безработицу среди молодежи.

Пенсионные послабления теперь коснутся примерно 400 тыс. пожилых итальянцев, которые, как сказал Сальвини,

«уходили с работы прямо в могилу».

Италия тратит на пенсии 16% ВВП ежегодно — это второй показатель после Греции среди стран еврозоны. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 2016 год Италия занимает 7-е место в рейтинге стран по ожидаемой продолжительности жизни – 84,9 года для женщин и 80,5 года для мужчин.

Бюджету страны пенсионная реформа в 2019 году обойдется в €4 млрд, в 2020 и 2021 годах эта сумма вырастет вдвое. Правительству удалось утвердить бюджет с дефицитом 2,04% и договориться с ЕС — в Брюсселе ранее согласовывали дефицит в 1,8%.

В Евросоюзе скептически относятся к обещаниям итальянского правительства о том, что социальные меры позволят оживить экономику. «Решение не идеальное. Оно не обеспечивает долгосрочного решения экономических проблем в Италии», — говорил, например, заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Сработает или нет

Пенсионная реформа в Италии была запущена несмотря на плохую демографическую ситуацию и высокую безработицу и не раз подвергалась критике. В стране уже большое количество пенсионеров, а молодых гораздо меньше, пишет Affari Italiani.

Люди старше 65 лет составляют в общем населении страны 21%, тогда как молодежь от 15 до 24 лет — лишь 10%. Уже несколько лет в Италии сохраняется высокий уровень безработицы — 10% от трудоспособного населения.

Глава Пенсионного фонда Италии Тито Боэри отмечал, что у государства нет средств на снижение пенсионного возраста. «Во всех сценариях с 62-летним возрастом и 38-летним доходом наблюдается рост расходов бюджета с течением времени», — сказал Боэри газете Corriere della sera.

Дорогостоящие решения приведут Италию к серьезным экономическим проблемам, предупреждал Боэри. Внешний долг страны уже превышает $2 трлн — более 130% ВВП. Итальянская экономика сильно пострадала от финансового кризиса 2008 года и выросла всего на 0,8% в годовом исчислении в третьем квартале 2018 года, замедлившись с уровня 1,2% за аналогичный период прошлого года. В IV квартале сократилась еще на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Таким образом, итальянская экономика вошла в стадию технической рецессии.

Кроме пенсионного фонда и Евросоюза, против реформы выступали и профсоюзы. По их мнению, расчет пенсионного возраста не учитывает интересы всех заинтересованных, дискриминируя ряд категорий трудящихся, например, женщин.

Правительство, тем не менее, полагает, что снижение пенсионного возраста позволит высвободить более 600 тысяч рабочих мест для молодежи, а денег в бюджете хватит. Компенсировать расходы на пенсии должен экономический рост, который пенсионная реформа и подтолкнет. Принято считать, что привлечение как можно большего числа работников в народное хозяйство — лучшее решение для стимулирования производства и роста экономики.

Впрочем, ряд аналитиков считают, что мера продиктована только популизмом. «Италия совершила большую ошибку. Закон не повышает эффективность и рост экономики. Он по сути означает, что Италия — экономика с высокими налогами и высокими расходами, причем расходы сосредоточены на потреблении, а не на инвестициях», — сказал «Би-би-си» главный экономист банка Renaissance Capital Чарльз Робертсон.

Что касается высокой безработицы в стране, в декабре 2018 года показатели улучшились. Уровень безработицы в Италии по итогам месяца составил 10,3% — по сравнению с ноябрем показатель снизился на 0,2 п.п., сообщили в национальной службе статистики Istat. Однако успехом такое движение назвать пока нельзя — в стране увеличивается число сотрудников с временными контрактами, а с бессрочными, напротив, сокращается. При этом уровень молодежной безработицы по-прежнему остается очень высоким — он вырос на 0,1 п.п. до 31,9%.