«Застряли в лифте»: кто топит ЕАЭС

«Цифровой Давос»

Форум в Алма-Ате имеет все шансы стать «цифровым Давосом», заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев на форуме «Цифровая повестка 2.0». Мероприятие прошло в столице Казахстана в пятницу, 1 февраля, в преддверии очередного заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) с участием премьер-министров России, Казахстана, Армении, Киргизии и Белоруссии.

ЕврАзЭс создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Казахстана и Белоруссии. В рамках Союза обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной политики в ключевых отраслях экономики. С 2015 года к объединению присоединились Армения и Казахстан. Молдавия в 2018 году получила статус наблюдателя.

Прошлогоднее алматинское заседание запомнилось участникам внезапным землетрясением, из-за которого делегациям пришлось ненадолго прервать работу. В этом году обильные снегопады настроили участников совсем на другой лад.

«Никаких препятствий, чтобы здесь был цифровой Давос не существует. Горы не хуже, кстати, нисколько, чем в Альпах», — заявил Дмитрий Медведев.

Российских чиновников и компании пока еще зовут в Давос, но на фоне санкционного противостояния в последнее время все чаще дают понять, что присутствие там некоторых лиц из России крайне нежелательно.

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Во время дискуссии на пленарной сессии после слов главы российского правительства, что его впечатлили поездки на беспилотных автомобилях, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев пошутил, что уже знает задачу на следующий форум. Он пообещал Дмитрию Медведеву прокатить его на беспилотниках казахского производства.

Почти два триллиона рублей — такую сумму готово выделить правительство России в ближайшие пять лет на цифровизацию. Раньше госкомпании приходилось, как отметил Медведев, «толкать в спину» и заставлять вкладывать в НИОКРы, потому что проще было приобретать за границей, но сейчас «все вкладываются».

Остальные присутствующие на форуме премьер-министры также поспешили похвалиться своими успехами в продвижении цифровой повестки.

«В 2017 году экспорт только резидентов Парка высокий технологий превысил миллиард долларов. В 2018 году темп роста экспорта парка составит минимум 30%. В результате по экспорту программного обеспечения на душу населения Белоруссия сегодня опережает такие страны, как США, Китай, Индия»,

— заявил глава Совета министров Белоруссии Сергей Румас.

В Казахстане перспективным кадрам выделяются гранты: приезжайте, офис есть, «только привезите свои мозги», рассказал глава правительства страны.

В этом году Кыргызстан планирует завершить подключение всех школ к интернету, скромно заявил премьер-министр страны Мухаммедкалый Абылгазиев. Также, чтобы сократить теневую экономику, до конца года страна планирует внедрить электронную систему сбора налогов.

Участники мероприятия в Алма-Ате, как обычно на дискуссиях в рамках ЕАЭС, активно призывали к объединению. Хотя все имеют различные направления и преобразования, «необходимо действовать сообща», заявил Сергей Румас.

Российская делегация застряла в лифте

Результаты заседания Евразийского межправсовета, которые состоялся после цифрового форма, также оказались противоречивы. Странам удалось подписать соглашение по судоходству. Оно дает право доступа для стран в порты друг друга. Это обеспечит возможность странам свободно вести бизнес на общем рынке, отметил президент Армении Тигран Саркисян.

По словам Медведева, подготовлен проект соглашения регулирования алкогольного рынка, который предусматривает установление прозрачных принципов такого регулирования. «Это на самом деле важно, и чем быстрее будет сделано, тем ближе мы будем к новой фазе интеграционного взаимодействия», — заметил Медведев.

Также российский премьер уделил внимание вопросу маркировки товаров. Так, он напомнил, что пилотный проект по маркировке меховых изделий сейчас необходимо распространить на другие сферы, и обратился к главам делегаций стран ЕАЭС с просьбой ускорить ратификацию соглашения по маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском союзе.

При этом в завершении Медведев призвал активизировать переговоры с партнерами по преференциальным торговым соглашениям. Речь идет о Сингапуре, Сербии, Египте, Израиле. «Переговоры на этом направлении будут демонстрировать эффективность нашего союза, нашу договороспособность и в целом состоятельность ЕАЭС», — заключил он.

На это Сергей Румас отметил, что если в прошлом году объем взаимной торговли увеличился на 27%, то в этом году только на 12%. С третьими странами взаимная торговля увеличилась гораздо выше — на 21%. «В чем причина»? Дмитрий Медведев был настроен более оптимистично, заявив, что объем торговли растет, а насколько, это уже не так важно.

Переговоры в рамках ЕАЭС словно «застряли в лифте», поскольку одна из стран блокирует решения, заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

Министр рассказал журналистам, что «после переговоров с казахской стороной спускались в лифте, и делегация наша застряла в лифте».

«То же самое у нас сейчас происходит немножко в ЕврАзЭс —

есть одна страна, которая блокирует решение вопроса».

По его словам, решение некоторых вопросов в рамках ЕАЭС пришлось отложить на более поздние сроки.

Однако Орешкин отказался называть, какая из стран-членов блокирует решение вопросов.

Кто недоволен Москвой

Несмотря на то что страны постоянно говорить об объединении, реально договориться им редко получается даже в формате двустороннего сотрудничества.

Самая популярная претензия — то, что политика России, по мнению союзников, не учитывает их интересы.

Например, весь прошлый год в Минске недвусмысленно намекали Москве, что Белоруссию очень сильно волнует компенсация России за проведение налогового маневра. В 2019-2024 годах по решению российского правительства будет реализован налоговый маневр в нефтяной отрасли. Он предполагает поэтапное увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых. В результате налогового маневра цена на российскую нефть для Белоруссии сравняется с мировой, что снизит рентабельность белорусских НПЗ.

Бюджет Белоруссии на 2019 год был сформирован с учетом пессимистического сценария развития экономики и учитывает реализацию налогового маневра в России. Бюджетные потери оцениваются 630 миллионов белорусских рублей ($300 млн). Суммарные потери до 2024 года могут составить от $8 до $12 млрд, говорили ранее белорусский чиновники.

Однако, несмотря на все уловки и более чем красноречивые намеки Минска, ничего определенного добиться Белоруссии не удалось. Итог один: страны продолжают диалог. Российский президент Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в ближайшее время, сообщил 31 января, в четверг, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Председательствующая в этом году в органах Евразийского экономического союза Армения также хочет быть услышана Москвой. Эффективность союза нужно повышаться за счет ликвидации торговых барьеров и улучшения регулирования «общего экономического пространства», заявил недавно премьер Армении Никол Пашинян. Он насчитал более 60 барьеров в пространстве ЕАЭС, которые не позволяют нормально развиваться интеграционным процессам.

«Необходимо активизировать усилия, направленные на проведение скоординированной энергетической политики и скорейшее решение чувствительного вопроса ценообразования на энергоресурсы и их транзит по территориям стран ЕАЭС на недискриминационной основе»,

— отметил Пашинян.

Ценообразование на рынке энергоресурсов — тема весьма болезненная для Еревана. В стране нет центрального отопления, и оплата счетов за газ составляет весомую часть расходов жителей страны. В конце уходящего года Россия и Армения все-таки смогли договориться о цене на газ. Впрочем, явно не так, как хотели бы в Ереване. Армения просила снижения тарифов, а добилась прямо противоположенного результата. В конце прошлого года Москва подняла тарифы для своего стратегического «союзника». С 2019 года цена на российский газ для Армении выросла с $150 до $165 за тысячу кубометров. Никол Пашинян, комментируя это решение, заверил, что для потребителей цена газа в новом году не изменится.

При этом во время пресс-конференции Саркисян назвал вопрос о создании единого энергорынка весьма чувствительной темой. Учитывая, что следующие заседание состоится в Ереване, Армения постарается склонить Москву на свою сторону.