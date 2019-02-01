Мусорная реформа: за что платят россияне

Первые платежки

Россиянам уже начали приходить платежки за вывоз мусора по новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. С 1 января 2019 года она заработала в порядка 69 регионах страны.

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При этом платежки в одном регионе могут быть разными.

«В 10 городах Самарской области плата взимается исходя из площади жилья — 4,54 рубля за один квадратный метр. На остальной территории — исходя из количества жильцов, 97,2 руб. с одного человека в месяц», — сообщает местный портал samru.ru.

Аналогичная ситуация в Пензенской области, где тарифы в четырех выделенных зонах будут рассчитываться по-разному (разброс составляет 2,87-3,64 руб. за кв. м и 79,87-98,5 за человека), сообщает «Пензенская правда».

Если изначально планировалось, что размер платы за вывоз мусора будет зависеть от числа проживающих в жилом помещении, то в конце декабря 2018 года в постановление правительство были внесены изменения, которые дают региону право производить расчет по старой схеме — исходя из общей площади жилого помещения. Сегодня возможны оба варианта. Причем известны случаи, когда даже в городах параллельно действуют эти две схемы, поясняет исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Тарифы устанавливаются регионом.

В среднем речь будет идти о платеже в 100-120 рублей, говорит исполнительный директор Ассоциации операторов отрасли обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. По его словам, «мусорный платеж» составляет 3% всех коммунальных платежей.

Все в одну кучу

Правда, жители даже тех территорий, где уже постепенно вводят раздельный сбор мусора, недоумевают, почему с них собирают деньги, но при этом, как и прежде, отходы сваливают в одно место.

«Сейчас действительно есть случаи, когда по инициативе региона начинают вводить отдельный сбор мусора. Но при этом

часто получается, что ставят раздельные контейнеры, а потом все их сваливают в один грузовик и отвозят на один полигон»,

— говорит Разворотнева.

Так, например, происходит в Подмосковье.

В деревне Малые Вяземы Одинцовского района на помойке перед контейнерами висит объявление, в котором ответственная за вывоз мусора компания ООО «Рузский региональный оператор» объясняет, как нужно сортировать отходы, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По инструкции есть два бака. В один собирается пластик, макулатура, метал и стекло, в другой — средства личной гигиены, емкости от продуктов питания и пищевые отходы.

При этом в реальности люди видят выстроенные в ряд все те же грязные контейнеры, в которых в течение дня беспорядочно заполняются пакетами с далеко не отборными отходами.

Сегодня в регионах, например во Владимирской, Ивановской областях, можно увидеть, что около магазинов или в других общественных местах активисты организовывают отдельный сбор мусора для населения. «Так сдать и переработать можно только порядка 30%», — сказала Разворотнева.

Также есть отдельные дома, к примеру, в которых за все отвечает не управляющая компания, а само ТСЖ, и они могут самостоятельно продавать какие-то фракции: металл, пластик. «Макулатуру некуда девать, за батарейки приходится приплачивать, потому что единственное место сбора — Челябинская область», — сказала Светлана Разворотнева. При этом с начала года в разных регионах фиксировались проблемы с вывозом мусора.

Мусор некуда пристроить

Ранее министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что по России общий рост платежки составил 5,7%, а конкретно по мусору — 2,4%. При этом российские власти рассчитывают, что со временем платеж может быть снижен как раз за счет раздельного сбора мусора.

По словам вице-премьера Алексея Гордеева, «перспектива в том, чтобы вывоз части сухих отходов для жителей стал бесплатным, с учетом того, что это материальные ресурсы, которые могут быть возвращены в производство». Об этом он заявил в рамках заседания правительственной комиссии 31 января. Гордеев рассказал о переходе на прием отходов в два контейнера — для сухих и мокрых отходов. К первым он отнес пластик, метал, бумагу, стекло, а к «мокрым» — органику.

Раздельный собор мусора — один из элементов территориальной системы обращения с отходами, которая в каждом регионе своя. Все, что собрано раздельным способом, потом идет на мусоросортировочные заводы. В прошлом году было построено больше 40 таких объектов. Всего в рамках нацпроекта «Экология» будет создано более 200 заводов до 2024 года. Например, такие заводы есть в Нижнем Новгороде, Воронеже, Чебоксарах, Тюмени.

Однако в России остро стоит проблема недостаточности соответствующей инфраструктуры.

Если в субъекте ведется раздельный сбор мусора, но инфраструктура не создана, то от общего объема отходов на переработку уйдет только 2%.

Если же, наоборот, есть мусоросортировочное предприятие, но не ведется раздельного сбора мусора, то до 10%. Если в регионе есть и завод, и ведется раздельный сбор отходов, то объем фракций на переработку может достичь 20% отходов, говорит Губайдуллин.

По словам Разворотневой, проблема с переработкой мусора стоит остро: его некуда пристроить, а инфраструктура стала гораздо хуже, чем в советские времена.

«Есть какие-то примеры, которые мы сейчас выцарапываем. Вроде Алтайского края, где региональный оператор взял на себя не только вывоз, но и сортировку, и переработку части мусора. А так в основном система нигде не заработала», — сказала собеседница издания.

«Раздельного сбора мусора у нас в стране нет. Это признают и в правительстве, когда говорят, что система может быть налажена не раньше, чем через год. Но с жителей уже берут как за раздельный сбор. Так же как с них берут за мусоропеработку, инфраструктуру которой, на самом деле, дай Бог, построят лет через 10-15,»

— говорит депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

«По-хорошему, сначала государство с привлеченными инвесторами должно построить инфраструктуру и организовать раздельный сбор — а потом приходить к людям и презентовать услугу обсуждая цену на нее. Но у нас «телега ставится впереди лошади», — отмечает он.

Кто присмотрит за мусорными потоками

Поскольку региональные операторы работают от объема, и чем меньше объем — тем меньше они получают, им невыгодно, когда какая-то часть уже отсортированного мусора куда-то уходит. «Региональные операторы в своей массе ни за переработку, ни за сортировку не отвечают, а являются только перевозчиками, у которых зачастую нет ни своего транспорта, ни сотрудников. Они нанимают субподряд компании-перевозчиков , плюс платят НДС», — добавила Разворотнева.

Согласно федеральному законодательству, с 2019 года сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами.

Регионы должны были выбрать такие компании на конкурсной основе в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами. К программе должны присоединиться другие регионы, где на конкурсной основе будут выбраны регоператоры. При этом города федерального значения, как Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, вправе не применять нормы о деятельности региональных операторов до 1 января 2022 года.

В 2019 году должен заработать Российский экологический оператор, который, как предполагается, поможет Минприроды России отследить и проанализировать мусорные потоки в масштабах всей страны. При этом, заверяет Минприроды, при создании публично-правовой компании правительство учтет пожелания территорий, что расходы населения по платежке не должны вырасти еще больше.

«Относительно тарифов. Необходимо учитывать, что нормативы, утвержденные на сегодняшний день, формировались на основании данных жилищно-эксплуатационных компаний. С этого года, согласно закону, информацию об объемах образования отходов, их морфологии будет предоставлять непосредственный руководитель процесса — региональный оператор. Полагаем, что в течение 2019 года субъекты скорректируют нормативы», — рассказали «Газете.Ru» в ведомстве