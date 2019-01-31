Газ для своих: кого арестовали по делу Арашукова

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в четверг журналистам, что Владимир Путин был в курсе готовящегося ареста сенатора Рауфа Арашукова. Парламентария задержали в среду непосредственно в сессионном зале Совета Федерации.

Фоторепортаж: Dolce vita: как живет клан Арашуковых __is_photorep_included12155935: 1

В этой акции участвовали глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, сенатор хотел «уйти с заседания», но она попросила его вернуться на место.

«Да, президент был в курсе этого мероприятия до того, как оно произошло», — сказал Дмитрий Песков. Сенатору предъявлены «достаточно тяжкие» обвинения, и «будет вестись следствие, за которым последует суд». «Пока больше сказать нечего», — отметил он.

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В среду сенатору были предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийствах, после чего суд отправил его на два месяца под стражу. По данным следствия, Арашуков причастен к совершению убийств заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова.

Его отец — Рауль Арашуков, советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» — также был задержан в среду. Его обвиняют в создании преступного сообщества, которое занималось хищением природного газа у «Газпрома». Сумма ущерба оценивается более чем в 30 млрд руб.

В тот же день у Арашуковых и их родственников прошли обыски. «Следователи обнаружили коллекцию холодного оружия народов Кавказа с элементами из драгоценных металлов и камней. В нее входят кинжалы, сабли и другие предметы. Также обнаружены старинные награды, слитки золота и серебра и большое количество ноутбуков и смартфонов», — сказал источник ТАСС, близкий к следствию.

Ранее источник сообщил, что была также обнаружена и изъята крупная сумма денег, большое количество драгоценностей, в том числе золотые слитки, и оружие. Для возмещения возможного ущерба на имущество Арашуковых будет наложен арест.

Видеосюжеты с кадрами обысков опубликованы на сайте Следственного комитета РФ (СК). Всего следователи совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД России работали в 11 городах страны, «проведено свыше 40 обысков по данному уголовному делу».

Помимо обысков, СК задержал еще несколько человек, которые по версии следствия входили в преступную группу, занимавшуюся хищением газа.

«В рамках уголовного дела о хищении природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей сегодня следователи Главного следственного управления СК России допрашивают в качестве подозреваемых и проводят иные следственные действия с Раулем Арашуковым, Русланом Арашуковым, Гузером Хашукаевым, Николаем Романовым и Игорем Травиновым», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Руслан Арашуков работает генеральным директором АО «Газпром межрегионгаз Астрахань», Хашукаев — руководит филиалом ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», Игорь Травинов возглавляет АО «Газпром газораспределение Ставрополь», а Николай Романов является его первым замом.

Вечером Басманный суд Москвы отправил их под арест, несмотря на просьбы адвокатов отпустить их под залог или под домашний арест.

Организатор газовой схемы Рауль Арашуков с 2002 по 2011 годы занимал должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», а сейчас является советником генерального директора ОАО «Газпром Межрегионгаз».

«Используя связи, он способствовал назначению своих родственников и знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса Северо-Кавказского федерального округа», — считает СК.

По версии следователей, соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли СКФО большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет. Ими создавались условия для хищения газа, поставленного несуществующим потребителям.

Дмитрий Песков прокомментировал также газовую тему, которая в последние дни вышла на первый план для СКФО. Напомним, что в январе случился скандал, когда в Чечне попытались списать 9 млрд рублей, которые местные жители задолжали за газ. Опровергал факт списания потом лично глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Он сказал, что разговоры о прощенных долгах региона за газ являются «беспочвенными», а работа по взысканию неоплаченной суммы не останавливалась.

«Также беспочвенны разговоры о девяти миллиардах рублей, которые якобы простили жителям Чечни, — приводятся слова Кадырова на сайте главы и правительства Чечни. — Окончательная сумма может быть установлена только после проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Грозный». А она охватывает период продолжительностью девять лет».

Глава региона отметил, что суд «не списал ни одного рубля». Кадыров указывает, что в «Газпром межрегионгаз Грозный» на протяжении длительного времени не было четкого учета реальных потребителей.

По мнению Дмитрия Пескова, «не важно — Северный Кавказ или другие регионы — там, где есть нарушения, предъявляется обвинение, потом суд принимает решение об обоснованности этих обвинений».

«Здесь вряд ли можно какую-то системную проблему вычленять», — уверен он. Пресс-секретарь президента считает, что этот вопрос надо адресовать правительству или в сами газовые компании.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов очень сдержанно прокомментировал задержание сенатора от республики.

«Все необходимые процедуры при лишении неприкосновенности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова соблюдены членами Совета Федерации. Далее — работа следственных органов, которые проведут расследование и дадут объективную оценку», — приводит его слова «Интерфакс».