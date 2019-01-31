Золото нации: зачем боинги из России летали в Каракас

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство выделит €1 млрд на программу «Прекрасная Венесуэла», в рамках которой инвестиции получат 62 самых крупных города страны.

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Эти средства будут направлены на то, чтобы превратить населенные пункты Венесуэлы в самые «красивые и современные» города в Латинской Америке, пообещал Мадуро. На эти цели каждый из 62 городов получит по €16 млн.

Однако непонятно,

откуда у находящейся на грани гуманитарной катастрофы Венесуэлы такие деньги.

Вашингтон заблокировал госсчета Венесуэлы в американских банках, заморозил счета и активы национальной нефтяной компании страны PDVSA. В то же время Лондон отказался возвращать золото Боливаринской республики на $1,2 млрд, которое хранится на территории Соединенного Королевства.

Версию с участием Москвы выдвинула «Новая газета».

Издание пишет, что в январе в Венесуэлу совершил два рейса российский грузовой самолет Boeing 757. 29 января он вылетел из аэропорта «Внуково» и сел в Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае. Оттуда борт отправился в Венесуэлу, совершив две промежуточные посадки — в марокканской Касабланке и в городке Эшпаргуш в Кабо-Верде.

18–19 января самолет совершил рейс по маршруту Москва — Дубай — Агадир (Марокко) — Каракас. А 21–23 января вернулся в Москву тем же маршрутом. Прямого регулярного авиасообщения между Москвой и Каракасом нет.

По информации издания,

воздушное судно вывозило из России принадлежащее южноамериканскому государству золото, которое затем обменивалось на наличные доллары в ОАЭ, после чего валюта доставлялась в Каракас.

Передвижения Boeing подтверждаются скриншотами с сайта flightradar24.com. Существование «золотого груза» официально не подтвердил ни Каракас, ни Москва.

Золотой запас Каракаса, по данным Всемирного золотого совета на 2019 год, оценивается в 161,2 тонны. Доля золота в общем объеме национальных резервов составляет 76,6%.

До 2011 года большая часть золотого запаса Венесуэлы хранилась в банках Европы и США. В августе 2011 года тогдашний президент страны Уго Чавес объявил о своем решении вернуть золотой запас страны в Венесуэлу. К ноябрю 2012 года за границей осталось 57 тонн венесуэльского золота, большую часть которого было доверено хранить ЦБ России, отмечает газета, добавляя, что по данным на январь 2019 года Центробанк России хранил около 30 тонн принадлежащего Венесуэле золота.

Однако глава Банка России Эльвира Набиуллина опровергла эту информацию.

«Эта информация не соответствует действительности», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, действительно ли Венесуэла хранила свой золотой запас в России.

В таком случае непонятно, что перевозил грузовой борт из России в Венесуэлу.

Ранее появилась информация о другом самолете из России, который также прилетел в Каракас. Речь о Boeing 777 компании Nordwind Airlines. По данным СМИ, борт прилетел в Венесуэлу, а спустя несколько дней 31 января вернулся обратно.

В Кремле с недоумением восприняли эту информацию. «Мы ничего не знаем», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать данные сведения.

В это же время депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы, большинство которых находятся в оппозиции к действующей власти, заявляли, что из банка страны хотят вывезти 20 тонн золота в Россию. И самолет за запасами уже прибыл.

«Мы требуем предоставить все подробности. Это не золото Каликсто Ортеги (глава Банка Венесуэлы — «Газета.Ru»). Оно принадлежит народу», — написали они в твиттере.

Сообщения о прибытии в Каракас самолетов из России появлялись и ранее. В частности, издание The Bell сообщало со ссылкой на Flightradar, что Gulfstream G500 с бортовым номером TC-TTC вылетел из московского аэропорта Внуково и приземлился в Каракасе.

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опровергал эту информацию. Как заявил он в интервью РИА «Новости», никаких разрешений на это представители дипмиссии не оформляли.

Напомним, на фоне продолжающейся несколько лет тяжелой экономической ситуации (гиперинфляции, дефицита продуктов и предметов первой необходимости) в стране недавно произошла попытка политического переворота. При этом США и большинство европейских и латиноамериканских стран поддержали объявившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо. Ему были переданы права распоряжаться активами правительства и центрального банка Венесуэлы, находящимися на счетах американских банков, сообщил госдепартамент США.

Президент США Дональд Трамп еще 1 ноября распорядился ввести санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом. Это, как поясняется в документе, сделано, чтобы помешать властям латиноамериканской страны, в частности, «расхищать богатство Венесуэлы в своих коррумпированных целях» и «наносить ущерб инфраструктуре Венесуэлы и экологии страны путем бесхозяйственного управления».

Изначально Венесуэла отправляла свое золото на обработку в Швейцарию, а затем возвращала на родину, однако после введения ЕС санкций с 2018 года правительство Мадуро стало использовать для этих целей Турцию. В середине ноября вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами пригласил к участию в добыче золота в стране Россию.