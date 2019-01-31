«Ничего, кроме горя»: Украине предрекли крах без России

Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что стране грозит крах экономики, если отношения с российской стороной продолжат ухудшаться. Украинская сторона должна проводить независимую политику, а не унижаться перед западными странами и не быть «попрошайкой», заявил бывший министр в эфире NewsOne. Экс-министр уверен, что Киеву стоит наладить диалог с РФ.

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«Есть объективная реальность — заканчивается январь, а вместе с ним и квоты в Европу. Цифры — вещь упрямая. Вот ту ложь, которую выбрали украинские руководители и их тон — они ничего кроме горя украинскому народу не приносят», — отметил он.

Червоненко напомнил, что российская сторона не предпринимала каких-либо мер против трех миллионов украинцев, которые работают в России. РФ дает возможность украинцам зарабатывать и жить, чего их лишает собственная страна.

«(РФ) не трогает три миллиона наших людей, которые там работают и живут. Их не бьют, в них не плюют. Они там зарабатывают, потому что своя страна не дает. Без России нам сегодня экономический крах», — заявил бывший министр.

Экс-министр считает, что Киеву следует предпринять шаги, которые позволят Украине стать достойной страной. Только тогда в Москве украинскую власть смогу воспринимать всерьез, сказал он.

В конце декабря прошлого года Украина продлила эмбарго на ввоз продовольственных товаров из России до 2020 года. Пролонгировано также действие таможенных пошлин на некоторые товары из РФ, которые до 2015 года ввозились без пошлины.

Всего в списке более 30 видов товаров: мясо крупного рогатого скота, птицы и свинина (свежее, охлажденное или замороженное), мясо и съедобные мясные субпродукты, соленые или в рассоле, рыба и ракообразные, молочные продукты, плавленые сыры, хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, кофе, чай черный, продукты детского питания, сигареты с фильтром, пиво, водка, а также ряд других товаров.

Под запретом на ввоз находится также локомотивы, вагоны, стрелочные переводы и другое железнодорожное оборудование.

Незадолго до этого Россия ввела запрет на ввоз с Украины пшеницы, подсолнечного масла, конфет, овощей, фруктов, пива, вина, тракторов, бумаги, турбин, мебели и других товаров. Сообщая о новых ограничительных мерах, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что «это — ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины».

Всего в перечень попали более 50 видов продуктов.

Несмотря на обмен санкционными ударами, Россия остается главным торговым партнером Украины.

«Что бы ни рассказывали, Россия является стратегическим торговым партнером. Это страна самая крупная по товарообороту», — говорил депутат Рады Евгений Мураев.

После введения взаимных ограничений в 2014 году товарооборот между Россией и Украиной обвалился, но начал постепенно восстанавливаться с 2017 года. По данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот между двух стран в 2017 году вырос на 25,6% — до $12,9 млрд.

Пик российско-украинских торговых отношений приходится на 2011 год. Тогда объем взаимной торговли составил $50,6 млрд.

По данным РАНХиГС, в 2018 году Украина и Россия продолжили наращивать товарооборот.

«Украина сохранила третье место среди стран СНГ по объемам товарооборота с Россией, став при этом вторым по величине импортером», — отмечается в мониторинге.

Украина нарастила долю в товарообороте России за счет увеличения импорта товаров в РФ на 15,6%.

Между тем, темпы роста экономики Украины замедляются. По итогам 2018 года НБУ прогнозировал рост ВВП на 3,4%, а на 2019 год прогноз уже более пессимистичный — 2,5%. Кредитование бизнеса не растет, разве что кредиты от госбанков госкомпаниям. Крупные банки, включая Ощадбанк, просят деньги на докапитализацию.

В 2018 году зафиксирован колоссальный рост долгов за услуги ЖКХ — долги населения составили более 40 млрд гривен. Украинские СМИ сообщали, что в провинции переходят на дрова, в столице все лето не было горячей воды.

На прошлый год была поставлена задача, что инфляция не должна составить больше 7%. Однако уровень инфляции за 2018 год в годовом исчислении составил 9,78%.

Нацбанк отмечал, что предстоящие в марте 2019 года выборы президента и парламента принесут новые риски для экономики. «Дополнительные факторы риска — вероятное ухудшение условий торговли и вхождения страны в избирательный период», — говорится в материалах НБУ.