Грузы для Москвы: что будет с поставками продуктов

Роста цен на продукты питания в Москве, о котором ранее предупреждали транспортные и продовольственные ассоциации на фоне новых правил пропуска грузового транспорта, не будет. В этом жителей столицы заверил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Панические слухи о перебоях с завозом продуктов не имеют под собой никаких оснований. Пропусков на машины для завоза в магазины и торговые сети более чем достаточно», — написал он на своей странице в твиттере.

Новые правила мало чем отличаются от тех, что были. Единственное - дают возможность обеспечить более действенный контроль. Не всем это нравится, но без этого на дорогах будет хаос. Тем не менее готовы к нормальному диалогу со всеми заинтересованными сторонами. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 31 января 2019 г.

Ассоциация компаний розничной торговли заявила, что также не видит причин для перебоев с поставками продовольствия в Москве.

!Торговые сети АКОРТ обладают всеми необходимыми ресурсами для своевременного обеспечения магазинов товаром и не видят причин для перебоев с поставками продовольствия в столичном регионе», — сказал представитель ассоциации ТАСС.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что представители союзов поставщиков, транспортников и ретейлеров обратились к мэру города с просьбой пересмотреть постановление правительства города об изменении порядка оформления пропусков для грузовых автомобилей и правила их передвижения по столице, принятое 14 января.

Авторы обращения — руководители Ассоциации компаний розничной торговли, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), «Руспродсоюза» и других профильных объединений.

Они предупредили, что новые меры могут привести к перебоям с поставками продуктов, а также росту транспортных издержек, что в итоге отразится на стоимости продуктов питания.

Так, из-за новых правил более сложной стала процедура подачи заявки на получение разрешений: грузовикам запрещено оформлять разовые пропуска сроком на пять дней чаще двух раз в месяц, а срок рассмотрения заявки на разовый пропуск ограничен. За нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Процедура оформления разового пропуска проще, чем постоянного, к ней прибегали, когда не могли оформить годовой пропуск на транспортное средство. Теперь же, как отмечает исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) Ольга Федоткина, простой грузовиков возрастет.

Кроме того, по новым правилам транспортные средства грузоподъемностью свыше 12 тонн с 6:00 до 22:00 не могут въезжать в пределы МКАД, а грузовики более одной тонны — в пределы Третьего транспортного кольца. При этом в ночное время разгрузка автомобилей запрещена на большей части Москвы законом «О соблюдении покоя граждан и тишины».

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил в четверг журналистам, что

новые правила проезда большегрузов не приведут к перебоям с поставкой в Москву продуктов и грузов, а также повышению цен на них. Он признал, что время выдачи пропусков увеличилось с трех до восьми часов, однако добавил, что большинство ретейлеров получают пропуска сразу на квартал или на целый год.

В настоящее время действует 76 тыс. годовых пропусков на въезд в город в течение 24 часов, подчеркнули в Департаменте транспорта Москвы.

При этом Немерюк заверил, что департаменты транспорта и торговли и услуг будут проводить совещания по этому вопросу с представителями торговых сетей. С некоторыми переговоры уже проведены и никаких опасений высказано не было.

Никаких проблем с доставкой продуктов или грузов в Москве не будет, в настоящее время действует 76 тыс годовых пропусков на въезд в город в течение 24 часов и все постоянно работающие логистические компании имеют именно постоянные пропуска. — Московский транспорт (@DtRoad) 31 января 2019 г.

Между тем на грузовой автотранспорт приходится около 85% всех транспортных операций. Любые изменения способов и маршрутов доставки продуктов могут привести к росту расходов на логистику, которая сейчас в конечной цене продуктов для потребителей составляет 7–20%.