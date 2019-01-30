Новые задержания: дело Арашуковых расползается по Кавказу

В Главном следственном управлении СК России сообщили, что в рамках уголовного дела о хищении природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей «в настоящее время проводятся следственные действия с рядом руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа: Русланом Арашуковым, Гузером Хашукаевым, Николаем Романовым и Игорем Травиновым».

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«Планируется их задержание», — отметила официальный представитель СК РоссииСветлана Петренко.

Напомним, что в среду СК задержал в здании Совета Федерации сенатора от Карачеево-Черкессии Рауфа Арашукова. Ему предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений — участие в преступном сообществе, давление на свидетеля, убийство. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, сенатор хотел «уйти с заседания», но она попросила его вернуться на место.

Его отца Рауля Арашукова задержали в Санкт-Петербурге и обвинили в организации хищения у «Газпрома» природного газа.

Рауль Арашуков уже много лет трудится в сфере сбыта газа. С 2002 по 2011 годы он занимал должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», ныне является советником генерального директора ОАО «Газпром Межрегионгаз», сообщал СК.

По версии следователей, Рауль Арашуков, используя связи, «способствовал назначению своих родственников и знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса Северо-Кавказского федерального округа».

Соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли СКФО большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей.

«После этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет. Ими создавались условия для хищения газа, поставленного несуществующим потребителям», — говорится в сообщении СК.

Стоит отметить, что «газовое дело» появилось, спустя несколько дней, после скандала со списанием долгов за газ жителей Чечни.

Заводской районный суд Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность населения за газ в размере 9 миллиардов рублей. Данное решение было опубликовано на сайте прокуратуры Чеченской республики, которая выступала истцом по этому делу.

После серии заявлений и выступлений, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сказал, что разговоры о прощенных долгах региона за газ являются «беспочвенными», а работа по взысканию неоплаченной суммы не останавливалась.

«Также беспочвенны разговоры о девяти миллиардах рублей, которые якобы простили жителям Чечни, — приводятся слова Кадырова на сайте главы и правительства Чечни. — Окончательная сумма может быть установлена только после проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Грозный». А она охватывает период продолжительностью девять лет».

Глава региона отметил, что суд «не списал ни одного рубля». Кадыров указывает, что в «Газпром межрегионгаз Грозный» на протяжении длительного времени не было четкого учета реальных потребителей.

«Договора в большинстве случаев составлялись без ведома населения. При этом в списках «потребителей» оказались десятки тысяч граждан, давно выехавших за пределы Чечни и страны, а также лица, погибшие в период военных действий», — говорит он.

Глава Чечни отмечает, что не было уточнено число реальных потребителей газа: «На несуществующие, нежилые дома, погибших или выехавших граждан начислялась задолженность за непотребленный газ».

Кроме того, тогда не было газовых счетчиков, а «огромной проблемой оставались потери при транспортировке газа».

Факты необоснованных начислений имели место как в послевоенный период начала работы региональной газовой компании, так и во время искусственного завышения результатов работы компании, пишет Кадыров. При этом он отмечает, что с июня 2018 года компании удалось снизить потери газа на 8,4%, или на 270 млн куб. м.

«Естественно, ни у кого нет возможности платить за газ, который не потреблял, или платить по пять раз за один и тот же кубометр газа. Если у кого-то в регионах есть проблемы с неуплатой долгов, их целесообразно решать, не упоминая при случае и без случая Чечню, — заключает он. — У себя мы наводим порядок. И в том, что рано или поздно он будет наведен, не стоит сомневаться».

По данным «Газпром Межрегионагаза», общая задолженность населения Чечни за газ с 2007 по 2015 год составила 9,3 млрд руб, а с 2015 по 1 декабря 2018 она увеличилась до 13,2 млрд руб.

Напомним, что куратором северокавказского региона в «Газпроме» был как раз задержанный в среду Рауль Арашуков. По информации двух источников «Газеты.Ru» знакомых с ситуацией, его отношения с Рамзаном Кадыровым можно назвать скорее конфликтными.

Впрочем, напрямую историю с со списанием чеченских газовых долгов и хищения газа у «Газпрома», они не связывают.

В сводке «Газпром Межрегионгаза», долги за газ трех предприятий Карачаево-Черкессии (ООО «Карачаево-Черкесский сахарный завод», ООО «Генерация» и ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго») на 1 декабря 2018 года составляли 83 миллиона рублей.

Всего в СКФО должников 64, больше всего их Кабардино-Балкарии (16), Ставропольском крае (15), Дагестане (14) и Северной Осетии (12). В Чечне всего три должника, в Ингушетии – один. Но именно чеченское предприятие - МУП «Теплоснабжение» г. Грозного – задолжало больше всех – 2,3 млрд руб. На втором месте ОАО «Владикавказские тепловые сети» с 1,2 млрд руб.

Как задержание отца и сына Арашуковых на процесс взыскания долгов, пока непонятно.