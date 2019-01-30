Ставка на Мадуро: чем рискует Россия

Чиновники признали риски для работающих в Венесуэле российских компаний. Об этом заявил вице-премьер правительства Дмитрий Козак.

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«Было бы глупо, наверное, отрицать, что таких рисков нет», — сказал Козак, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам вице-премьера, ситуация, которая развивается в Венесуэле, труднопредсказуема, она накладывает отпечаток на межгосударственные отношения и отношения с компаниями.

Правительство надеется, что Венесуэла будет выполнять обязательства вне зависимости от политической ситуации как при сохранении действующего режима, так и при его смене, указал Козак.

На фоне продолжающегося несколько лет экономического кризиса, глава парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо объявил себя на днях временным президентом. При этом США, большинство европейских и латиноамериканских стран поддержали его. Россия, Мексика, Куба, Турция и Китай выступили на стороне действующего главы государства Николаса Мадуро.

В среду президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Гуайдо и поздравил его «с историческим вступлением в должность президента, а также вновь подтвердил твердую поддержку борьбе Венесуэлы за восстановление демократии».

Лидер оппозиции поблагодарил своего патрона и заявил, что в субботу пройдут массовые акции протеста против правительства Мадуро.

Западные страны передают Гуайдо финансовые ресурсы страны, а также продолжают дожимать Мадуро санкциями. Сначала Лондон отказался возвращать Каракасу золото на $1,2 млрд. 29 января стало известно, что Вашингтон предоставил самопровозглашенному президенту доступ к госсчетам Венесуэлы в американских банках. А затем были введены санкции против национальной нефтяной компании страны PDVSA.

Американские власти заблокировали все ее счета и активы, при том что в США поставлялось более половины всей венесуэльской нефти. В ответ на это PDVSA заявила, что намерена требовать от клиентов предоплату за поставки нефти.

»(Грузы) судов, выходящих из венесуэльских портов с нефтью, которая является ресурсом нашего народа, должны быть оплачены до того, как (танкеры) покинут (венесуэльские) морские терминалы», — заявил глава PDVSA Мануэль Кеведо журналистам.

Ранее PDVSA традиционно придерживалась при заключении контрактов на поставки нефти других правил. Компания договаривалась, что оплата за отгруженное углеводородное сырье будет проводиться в течение 30, 60 или 90 дней.

Кроме того, де-факто заморожена доля PDVSA в компании Citgo, которая ведет свою деятельность на территории США. Николас Мадуро в интервью РИА «Новости» подчеркнул, что «это решение США абсолютно нарушает нормы международного права, это незаконное решение в попытке экспроприировать венесуэльский актив».

«Я уверен, что мы выйдем победителями, защищая компанию Citgo как собственность народа Венесуэлы», — говорит он.

Николас Мадуро подчеркивает, что никаких рисков для сотрудничества РФ и Венесуэлы в нефтегазовой сфере нет.

«PDVSA — предприятие суверенной страны, и так как мы две независимые страны, мы ведем бизнес, осуществляем инвестиции и проводим реализацию больших проектов по добыче нефти. Все будет хорошо, бизнес между Россией и Венесуэлой в нефти и газе защищен броней», — говорит он.

Российские аналитики пока не драматизируют ситуацию с санкциями, хотя в Венесуэле работают российские компании, в том числе, «Роснефть».

«Санкции против государственной нефтяной корпорации Венесуэлы PDVSA, которые ввели США, по сути ограничивают экспорт нефти в США, но при этом разрешают Венесуэле вести торговые отношения с другими странами. Но при этом счета будут контролироваться США. Интересный ход со стороны Трампа, который может многим странам не понравиться», — отмечает Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра».

Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик компании TeleTrade, говорит, что глава венесуэльской PDVSA не зря принимает меры, опасаясь, что если не ввести систему предоплаты, то деньги за поставки уже отгруженной нефти от некоторых иностранных контрагентов могут попасть в итоге на банковские счета оппозиционных представителей.

«Роснефть» давно работает с Венесуэлой по предоплате, говорит аналитик, и, в случае смены власти, российские нефтяники могут потерять часть денег или доли в местном бизнесе. «Разумеется, все сделки защищены юридически контрактами, как и положено, но мы же видим, как сейчас мир склонен к подмене понятий: международное право трактуют как хотят», — добавялет Пушкарев.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский полагает, что у «Роснефти» могут возникнуть сложности с переработкой венесуэльской нефти, которая осуществляется в Германии.

«В связи с тем, что заводы находятся на территории ЕС и принадлежность их к «Роснефти» регулируется в правовом поле Евросоюза, введение таких жестких санкций может перекрыть привычную схему. При этом быстро перенаправить поставки своей нефти PDVSA, для того чтобы продолжить рассчитываться с РФ по кредитам, на какие-то другие заводы вряд ли сможет, поскольку такой завод необходимо будет еще поискать: нефть из Венесуэлы высокосернистая, и ее могут перерабатывать далеко не все предприятия», — отмечает Жарский.

В компании «Роснефть» не комментируют ситуацию в Венесуэле. Представители «Роснефти» на запрос «Газеты.Ru» не ответили.

Помимо нефтяного сектора, сложности могут возникнуть и в финансах. В российском Минфине уже признали, что из-за политического кризиса в Венесуэле возможны проблемы с обслуживанием долга страны перед Москвой.

По словам замминистра финансов Сергея Сторчака, выполнение финансовых обязательств зависит от верности венесуэльских военных «своему долгу и присяге». «Другую оценку трудно дать, невозможно», — заявил он журналистам.

Общая сумма долга Венесуэлы перед Россией официально не называлась. Агентство Reuters в 2017 году подсчитало, что с 2006 года «Роснефть» и российское правительство предоставили Каракасу кредиты или кредитные линии на общую сумму не менее $17 млрд. В эту сумму входит и аванс в размере $6 млрд, который «Роснефть» заплатила венесуэльской PDVSA за поставки нефти.

На деле, речь может идти о других суммах. Россия выдала Каракасу кредит на $4 млрд в 2011 году с целью финансирования закупок российских промышленных товаров. В ноябре 2017 года страны подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет.

Николас Мадуро уверяет, что все долги будут возвращены: «Венесуэла платит всегда вовремя».

Оппозиция пока также говорит о выполнении государственных обязательств. Как комментировал «Газете.Ru» один из оппозиционных лидеров, депутат Национального собрания Венесуэлы Хуан Пабло Гуанипа, долги перед Россией и Китаем «являются обязательными», хотя и не исключил возможности пересмотра соглашений.

«Они были взяты государством законно на основе заключенного контракта. Важно отметить, что в Венесуэле, как и при любой другой демократии, парламент выполняет функции контроля и должен подтвердить государственную задолженность. Новое правительство вместе с парламентом страны — Национальным собранием — должно сертифицировать законно заключенный долг и взять на себя обязательство выплатить или пересмотреть его», — заявил он. Впрочем, как будут развиваться события на самом деле, предсказать пока сложно.