«Жена не велела»: коррупционерам дадут оправдание

В Министерстве юстиции во вторник пояснили, какие именно коррупционные действия, совершенные под влиянием «обстоятельств непреодолимой силы», предлагается не считать нарушениями закона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РИА «Новости».

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Ранее Министерство юстиции проинформировало о разработке поправок в законодательство РФ для уточнения ряда моментов, касающихся отсутствия вины лиц, подозреваемых в коррупции. Предполагалось, что Минюст приведет конкретные примеры таких обстоятельств непреодолимой силы в феврале, но сделал это досрочно. По крайней мере, ряд примеров ненаказуемых фактов коррупции были обнародованы во вторник вечером.

По закону чиновники обязаны представлять декларации о своих доходах и имуществе и о доходах членов их семей, сообщать о степени родства для предотвращения конфликта интересов, а также заявлять о случаях, когда их склоняют к коррупции.

Однако, как считает Минюст, не всегда удается избежать конфликта интересов в моногородах, закрытых административно-территориальных образованиях, в районах Крайнего Севера и других местах, которые характеризуются отдаленностью и малочисленностью.

Еще один пример «легальной» коррупции: когда бывшие члены семьи чиновника не соглашаются предоставлять сведения о доходах и расходах общих детей. А иногда госслужащие нарушают антикоррупционный запрет из-за долгой и тяжелой болезни, отметили в ведомстве.

Поэтому решено внести в законодательство поправки, которые позволят не наказывать чиновников за коррупцию, если правонарушения невозможно было избежать по объективным причинам. Соответствующий закон разрабатывают в Минюсте в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018 — 2020 годы.

Такие поправки в законодательство Минюст разрабатывает совместно с МВД, Генпрокуратурой, СК и Минтрудом.

Минюст ранее пояснял, что в определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством РФ не предусмотрено. Теперь этот «пробел» предлагается ликвидировать.

Речь идет о действиях чиновников, которые лишь формально носят признаки нарушения, но при это не связаны с прямым злоупотреблением.

Для практикующих юристов замысел и логика такой законодательной инициативы пока является загадкой. Представить какой-либо перечень обстоятельств, декриминализирующих коррупционные действия, невероятно сложно, отмечает партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Понятно, что есть общий вектор на декриминализацию экономических преступлений, но до сих пор это касалось бизнеса, теперь, очевидно, настала очередь чиновников, добавляет он.

В России разворовывают государственные деньги и воруют «широко», констатировал в интервью «Коммерсанту» экс-министр финансов РФ, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно», — сказал он. Для сдерживания воровства в России не хватает ряда институтов, «в том числе политических и национальных», уверен Кудрин.

Содействовать борьбе с коррупцией должно все: и свобода слова, и политическая конкуренция, и фактическая, реальная подотчетность органов власти своим избирателям, — подчеркнул он, добавив, что самая сложная и самая коррупционная сфера — это госзакупки.

Обнародованное летом исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствует, что по мнению россиян, в число наиболее коррумпированных сфер входят медицина (23%), ГИБДД и полиция (по 16%), сфера ЖКХ (16%), судебная система и прокуратура (14%). Четверть опрошенных убеждены, что во взяточничестве погрязло все общество.

Ранее Генпрокуратура предоставила статистику коррупционных преступлений за 2018 год. По данным ведомства, с января по октябрь 2018 года был зарегистрирован 3171 случай получения взятки, в то время как за тот же период 2017 года таких преступлений было зарегистрировано 2899. Рост составил составил 9,4%.

Всего же с января по октябрь было зафиксировано 27,1 тыс. преступлений коррупционной направленности, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В 2015 году Минюст не поддержал законопроект о признании экономических санкций, введенных иностранными государствами в отношении России, российских физических и юридических лиц обстоятельствами непреодолимой силы. Об этом «Интерфаксу» сообщал источник, знакомый с документом.

В действующей редакции Гражданского кодекса (ГК) РФ обстоятельства непреодолимой силы определены как «чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях», конкретного перечня обстоятельств в документе нет.

Авторы законопроекта, депутаты фракции «Единая Россия» Евгений Федоров и Антон Романов, а также депутаты КПРФ Иван Никитчук и Олег Денисенко, предлагали добавить в ГК РФ положение о том, что к таким обстоятельствам относятся ограничительные меры, введенные иностранным государством или объединением государств в отношении Российской Федерации, граждан РФ и российских юридических лиц.

По мнению депутатов, это позволит серьезным образом пересмотреть основания неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств (в том числе кредитных) на территории РФ, которые зачастую становились следствием антироссийских санкций, говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме этого, в случае принятие законопроекта любые лица, осуществляющие экономическую деятельность на территории РФ, смогли бы ссылаться на санкции для освобождения от гражданско-правовой ответственности.

По мнению Минюста, к чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей контрагентом должника, отсутствие на рынке нужных товаров или отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В РФ сформировалась судебная практика, в соответствии с которой экономический кризис, противоправные действия третьих лиц, судебные приказы иностранных государств, изменение курса валют и рост инфляции не признаются обстоятельствами непреодолимой силы, отмечали в Минюсте.