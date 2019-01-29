Плакали наши денежки: Госдеп забрал счета Венесуэлы

Проблемы с обслуживанием госдолга Венесуэлы на $3 млрд перед Россией возможны из-за политического кризиса в стране, признал замминистра финансов Сергей Сторчак. По его словам, выполнение финансовых обязательств зависит от верности венесуэльских военных «своему долгу и присяге».

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«Другую оценку трудно дать, невозможно», — заявил Сторчак журналистам. Впрочем, по его словам, на данный момент просрочек по кредиту не было. Последний платеж состоялся 30 сентября.

«У нас платежи — сентябрь и март. Просроченных сумм нет», — подчеркнул замминистра.

В марте Венесуэла должна вернуть более $100 млн.

Наша страна дала Венесуэле кредит на $4 млрд в 2011 году с целью финансирования закупок российских промышленных товаров. В ноябре 2017 года страны подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет.

И на данный момент у Венесуэлы сохраняется льготный период по госдолгу перед Россией, разъяснил Сторчак.

«В последний раз достаточно крупная сумма (платежа) была — больше $100 млн. Предстоящий платеж такой же. У нас фиксированная процентная ставка. Когда начинается период возврата кредита, вместе с процентами гасится часть долга, это классическая схема погашения госдолга»,

— пояснил замглавы Минфина.

Реструктуризация долга Венесуэлы должна была помочь восстановлению экономики, комментировал РИА «Новости» член Национального учредительного собрания южноамериканской страны Хесус Фария.

«Это дает нам передышку не только, чтобы продолжить применять политику восстановления производства, но и чтобы преодолеть тяжелые и серьезные последствия от действий Вашингтона с целью дестабилизации ситуации и провоцирования переворота», – заявил Фария.

Однако передышка не помогла Венесуэле. На фоне продолжающейся несколько лет тяжелой экономической ситуации: гиперинфляции, дефицита продуктов и предметов первой необходимости в стране недавно произошла попытка политического переворота. При этом США и большинство европейских и латиноамериканских стран поддержали объявившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо.

На данный момент «начинается процесс защиты активов Венесуэлы», заявил лидер оппозиции.

Хуан Гуайдо уже получил право распоряжаться активами правительства и центрального банка Венесуэлы, находящимися на счетах американских банков, сообщил госдепартамент США. Речь идет о финансовых счетах кабинета министров и Центробанка Венесуэлы в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и в других американских банках.

Ранее Банк Англии отказался возвращать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро слитки золота на сумму $1,2 млрд, выяснило агентство Bloomberg.

Как отмечает старший аналитик «БКС Капитал» Сергей Суверов, вполне возможно, что отношение к долгу перед Россией в Венесуэле будет таким же, как и к долгу перед нашей страной на Украине.

Новые власти также могут расценить эти деньги как кредит в поддержку режима Николаса Мадуро и на этом основании оспаривать в суде.

Напомним, кредит Киеву на $3 млрд был выдан через покупку Москвой специального выпуска украинских еврооблигаций. Администрация Петра Порошенко этот долг не признала, назвав его «взяткой Кремля Януковичу», чтобы тот не подписывал соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

В 2016 году Россия подала на Украину в Высокий суд Лондон, и он вынес решение в пользу Москвы. Судья Уильям Блэр посчитал, что Украина не предоставила никаких аргументов в свою пользу.

Впоследствии Киев неожиданно выиграл апелляцию. Суд посчитал достойными отдельных слушаний доводы о том, что кредит был взят по принуждению.

«Мы защитились от требований РФ вернуть деньги, которые были вброшены в декабре 2013 года Януковичем, который положил, причем на камеры, эти средства кэшем в свои грузовики и вывез с Украины. И мы доказали, что это несправедливо — требовать от Украины этих платежей», — заявлял, комментируя это решение, Петр Порошенко.

Россия подала свою апелляцию в Верховный суд Великобритании.

Между тем, как заявил на днях в интервью «Газете.Ru» один из лидеров оппозиции, депутат Национального собрания Венесуэлы Хуан Пабло Гуанипа, долги перед Россией и Китаем «являются обязательными».

«Они были взяты государством законно на основе заключенного контракта. Важно отметить, что в Венесуэле, как и при любой другой демократии, парламент выполняет функции контроля и должен подтвердить государственную задолженность. Новое правительство вместе с парламентом страны — Национальным собранием — должно сертифицировать законно заключенный долг и взять на себя обязательство выплатить или пересмотреть его», — заявил он.

По его словам, венесуэльское правительство погрязло в коррупции, Венесуэле навязывают нежизнеспособную модель развития и подвергают население постоянному унижению. «Надеемся, Россия сможет понять ветер перемен, который сейчас вдохновляет венесуэльцев», — отметил он в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Источник «Газеты.Ru» среди российских чиновников отмечает, что «это межправительственные соглашения и вся процедура будет регулироваться международными нормами».

«Вне зависимости от исхода внутриполитического конфликта в Венесуэле, обязательства по госдолгу, в том числе внешнему, самого суверенного государства, равно как и организаций (например компании PDVSA) сохраняются. Смена власти не подразумевает списания долга, он может быть либо погашен, либо реструктурирован, либо должник может объявить о дефолте по своим обязательствам, что приведет для него к крайне серьезным последствиям вплоть до ограничений на привлечения заемного капитала в будущем», — комментирует Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер».

По мнению эксперта, госдолг будет проблемным для взыскания даже если Николас Мадуро останется у власти.

«Венесуэла — государство полностью зависимое от экспорта нефти. Объемы добычи падают, только в декабре они снизились на 10%. Из 1,25 млн баррелей в сутки добываемой нефти до 0,6 уходит в США, к крупнейшему импортеру. Санкции США в отношении PDVSA фактически лишают компанию, да и все государство вместе с ней главного рынка сбыта, что негативно скажется на способности Венесуэлы обслуживать уже сформированное долговое бремя», — резюмирует эксперт.