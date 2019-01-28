Столкнулись трубами: Варшаве не уйти от «Газпрома»

Польша рискует попасть в новую зависимость от «Газпрома».

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Варшаве необходимо согласовывать с российской стороной реализацию своего альтернативного маршрута газовых поставок Baltic Pipe, пишет Financial Times.

Трубопровод, который задумывался польской стороной как альтернативный российскому вариант поставок газа в страну, пересечется в Балтийском море с «Северным потоком-2», одним из самых ярых противников которого Варшава выступала последние годы.

Польской Gaz-System придется заключать соглашение с «Газпромом» по вопросу пересечения двух трубных магистралей.

«И в этом случае нужно будет заключить соглашение с «Газпромом». Это технический вопрос, но я могу представить себе, как «Газпром» откладывает его решение или делает весь процесс более длительным»,

— цитирует FT польского аналитика Роберта Томашевского.

О своем желании уйти от российского газа польская сторона говорит уже давно. В 2017 году Варшава предприняла очередной шаг выторговать себе у Москвы преференций на поставки «Газпрома», но не добилась желаемого эффекта и усилила борьбу с российскими газотранспортными проектами. Одновременно в стране рассматривали несколько вариантов диферсификации поставок, включая долгосрочный контракт на поставки американского СПГ и прокладку газопровода Baltic Pipe для подключения к норвежской газовой сети.

Трубу Baltic Pipe планировалось протянуть с норвежских газовых месторождений в Польшу через Данию, в том числе по дну Балтики. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 10 млрд кубометров в года. Кроме Польши газ по трубе может поставляться в Данию и Швецию. Стоимость сооружения газопровода оценивается в 1,6-2,1 млрд евро, финансирование предполагалось на паритетных условиях с польской и норвежской сторон. Запуск маршрута намечен на 2022 год.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Труба будет проходить через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, минуя транзитные государства. Свое согласие на строительство дали все страны, за исключением Дании, которая планирует заблокировать или отложить реализацию проекта.

Между тем сооружение газопровода уже ведется и на территории России, и в ЕС. Предполагается, что он будет готов к концу этого года, а запущен - в следующем.

Польской стороне действительно придется согласовывать строительство своего газопровода, соглашаются российские эксперты.

Пересечение двух газопроводов требует технической оценки на предмет безопасности такого соседства, разумеется если два таких энергетически важных объекта пересекаются на своих маршрутах, оба оператора этих проектов должны оценить все возможные технические стороны, чтобы избежать в будущем аварийные ситуации, по сути, это техническая необходимость, отмечает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Вряд ли российская сторона будет препятствовать этому строительству, так как в ответ может получить блок по своему проекту, полагает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

Вопрос согласования данных проектов находится в регуляторно-юридическом поле, обращает внимание директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Сказать наверняка, понадобится ли здесь согласование, сложно, добавляет он.

В теории же, проект Baltic Pipe, по которому газ из Норвегии сможет поставляться через Данию в Польшу, является конкурентом для «Газпрома», и «Газпром» заинтересован в том, чтобы проект не состоялся, рассуждает эксперт. Если у России будут реальные основания повременить с согласованием - нельзя исключить, что Москва этим действительно воспользуется,

добавляет он.

Сама же Польша использует любую возможность противостоять российскому проекту. В ноябре польский премьер Матеуш Моравецкий в ходе выступления в Гамбурге заявил, что запуск «Северного потока 2» грозит ростом агрессии России в адрес Киева. А в начале ноября 2018 года польская нефтегазовая компания PGNiG и американская компания Cheniere Marketing International заключили соглашение о поставке СПГ из США на 24 года.

В октябре PGNiG подписала долгосрочный контракт на закупку СПГ у американской компании Venture Global LNG. По нему ежегодные поставки составят 2 млн тонн в течение 20 лет. Кроме того, в ноябре 2017 года PGNiG подписала пятилетний контракт на поставки СПГ с британской Centrica.

По данным ВР, в 2017 оду потребление природного газа в Польше составило 19,1 млрд куб. м, собственная добыча – около 4 млрд куб. м. Почти 70% импортного газа поставлял Польше «Газпром».

В 2018 году, по данным самого «Газпрома», поставки российского газа в Польшу выросли почти на 10%.

Сейчас российский газ поставляется в Польшу по долгосрочному контракту, который был подписан еще в 1996 году. Договор предусматривает ежегодные поставки в Польшу российского газа в объеме до 10 млрд кубометров, но истекает в 2022 году.