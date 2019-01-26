Козни США: золото Мадуро пропало в Англии

Банк Англии отказался возвращать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро слитки золота на сумму $1,2 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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Утверждается, что это решение было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники попросили перекрыть доступ Мадуро к активам за рубежом. По словам одного из источников, в их числе госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Резервы центробанка Венесуэлы за рубежом оцениваются в $8 млрд, часть из них находится в Банке Англии.

Экономические отношения США с Венесуэлой будут осуществляться в контексте признания Хуана Гуаидо временным главой государства, заявили в минфине США.

«На этой неделе президент (США Дональд) Трамп признал Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэла. Дипломатические и экономические отношения между США и Венесуэлой должны согласовываться с признанием США Хуана Гуаидо и национальной ассамблеи (оппозиционного парламента)», — говорилось в заявлении.

При этом Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, уже прокомментировал сообщения о решении Банка Англии не выдавать действующему лидеру страны Николасу Мадуро золотые слитки на сумму $1,2 млрд.

«Начинается процесс защиты активов Венесуэлы. Мы не позволим больше злоупотреблений и чтобы крали деньги, предназначенные на еду, лекарства и на будущее наших детей», — написал он в твиттере.

Напомним, в среду, 23 января, президент Венесуэлы заявил о разрыве дипотношений с США и установил 72-часовой срок, чтобы персонал посольства США в Каракасе покинул Венесуэлу. Он сделал это после того, как президент США Дональд Трамп признал в качестве исполняющего обязанности президента южноамериканской страны председателя Национальной ассамблеи (парламента) и лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Попытка политического переворота в стране была сделана на фоне тяжелейшей экономической ситуации в Венесуэле.

В частности, как отмечал находящийся под контролем оппозиции однопалатный парламент, инфляция по итогам 2018 года составила порядка 1,7 млн процентов.

Многие жители страны уже по сути перешли на бартер, то есть натуральный обмен. Из-за перебоев с поставками бумаги перестал выходить ряд газет, а венесуэльская подземка перешла на бесплатные перевозки — просто потому, что не на чем было печать билеты.

Гиперинфляция, огромные внешние долги, разруха в медицинской, энергетической и социальной сферах — современные венесуэльские реалии.

Из страны уже уехали более 3 млн человек, и это создало проблему в странах-соседях Венесуэлы.

Большинство государств Северной и Южной Америк поддержали самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо. Но часть евразийских стран, в том числе Россия, Турция и Китай, считают, что власть должна остаться у действующего президента Николаса Мадуро.

Наряду со странами о своей позиции по поводу ситуации в Венесуэле высказываются также и международные институты.

Так, Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что следит за ситуацией в Венесуэле и в своих действиях будет ориентироваться на решение международного сообщества.

«По поводу Венесуэлы: мы внимательно следим за быстро меняющейся ситуацией. Как и в других случаях, международное сообщество служит ориентиром для официального признания, и мы будем руководствоваться этим», — написал представитель МВФ Джерри Райс на своей странице в твиттере.

Венесуэла сталкивается с многочисленными проблемами, и чиновник МВФ надеется, что «они разрешатся ради блага народа Венесуэлы».

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в свою очередь осудила насилие в Венесуэле и предупредила, что

ситуация в стране может выйти из-под контроля в любой момент, и это будет иметь катастрофические последствия.

Между тем, как заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, организация следит за ситуацией в Венесуэле с большим беспокойством.

По его словам, пока неизвестно как данные события повлияют на мировой рынок нефти.

Он также добавил, что находится в тесном контакте с министром нефти Венесуэлы Мануэлем Кеведо.