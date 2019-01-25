Курица взлетела: почему в России резко подорожало мясо

Цены на мясо птицы в России выросли. По данным Минсельхоза, средневзвешенная цена сельскохозпроизводителей на мясо кур на 17 января составила 117,20 тыс. рублей за тонну. Рост к аналогичному периоду 2018 года — 21,8%. При этом если сравнивать с данными на конец декабря, то в оптовой торговле курятина подешевела на 0,2%.

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Еще сильнее выросли потребительские цены на мясо кур. Так, по данным Росстата на 14 января, килограмм куриного мяса в среднем стоил 152,71 рублей. Это на 0,3% больше, чем неделей ранее, с начала года рост 0,8%, а

по сравнению с аналогичным периодом 2018 года цены выросли на 22,4%.

Другие виды мяса подорожали при этом не так значительно: говядина стала дороже на 3,4%, свинина — на 8%.

Интересно, что согласно сведениям, опубликованным Минсельхозом, производство скота и птицы на убой в живом весе в России выросло на 2,7% за январь-ноябрь 2018 года. Объем промышленного производства мяса за тот же период составил 2,4 млн тонн, что на 12,4% больше аналогичных данных 2017 года.

Одновременно падал импорт куриного мяса. По данным ФТС, которые приводит Минсельхоз, к 13 января импорт мяса кур в РФ снизился на 39,3%.

Реальная причина роста стоимости мяса птиц заключается в стремительном росте цен на зерновые, то есть основное сырье для птицеводцеских хозяйств, полагает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

По итогам прошлого года зерновых было собрано на 17-20% меньше, чем годом ранее, при этом объемы экспорта существенно выросли: одной только пшеницы на внешние рынки за июль-декабрь было вывезено около 23,8 ММТ (международная единица измерения зерна — «Газета.Ru») против 21,5 ММТ за аналогичный период прошлого года, отмечает эксперт.

По данным профильного ведомства, экспорт российского зерна в первой половине текущего сельскохозяйственного года (с 1 июля 2018 года по январь 2019 г.) увеличился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона и составил 28,8 млн тонн. При том, что собранный урожай был ниже рекордных показателей предыдущих двух лет. Поставки пшеницы увеличились на 13,5% — до 24,3 млн тонн.

По данным источников «Коммерсанта», Минсельхоз РФ рекомендовал экспортерам зерна сдерживать темпы поставок во второй половине сезона для «соблюдения баланса».

Зерновые сейчас стоят не просто дорого, а очень дорого: по итогам прошлого года рост цен на зерновые в регионах составил от 31% до 45%. При таком роте цен на зерно не дорожать мясо птицы просто не может,

убежден Жарский.

Помимо роста цен на корма повышение стоимости мяса курицы связано с ростом цен на электроэнергию и ГСМ. Корма и ветеринарные препараты занимают до 60% в структуре себестоимости куриного мяса. Немаловажную роль играет и тот факт, что яйца Россия закупает за рубежом, обращает внимание заместитель председателя комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК, генеральный директор «Petrova 5 Consulting» Марина Петрова.

Мясо курицы долгое время не росло в цене, поэтому текущий рост связан с тем, что повышение откладывалось до того времени, пока дальнейшее сдерживание цены при росте себестоимости стало для производителей невозможным,

добавляет Петрова.

Эксперты уверены, что в ближайшее время можно ждать дальнейшего роста розничных цен.

Это произойдет в рамках общего тренда на удорожание всего производственного цикла от выращивания на убой до транспортировки до прилавка магазина, плюс к этому мы должны помнить про торговую наценку во всех розничных магазинах и сетях, отмечает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Растут общие издержки на производство мяса птицы и это отражается на общем итоговом стоимостном эквиваленте для конечного потребителя, что не удивительно, тем более при падении импорта и экспорта, добавляет он.

Тем временем в самом Минсельхозе отметили, что ожидают в 2019 году «корректировки цены на мясо птицы в связи с восстановлением ряда предприятий, пострадавших от птичьего гриппа в 2018 году». Так, по данным министерства, цена на живую птицу уже начала корректироваться: по состоянию на 17 января стоимость живой птицы у производителей составила уже 79,08 тысячи рублей за тонну, снизившись с начала года на 4,2%.