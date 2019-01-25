«Нереальные предложения»: как избавить Россию от взрывов газа

— Сегодня остро стоит проблема безопасности многоквартирных домов, в которых установлены газовые плиты. Во сколько вы оцениваете газицифированный жилой фонд в России?

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— Это чуть меньше 80% жилищного фонда. Если точнее, то речь идет о где-то 78% жилых домов — только около 22% оборудованы электроплитами.

Предложения перевести весь объем газифицированного фонда на электрические плиты нереальны.

При таком переходе нагрузка на электросети вырастет в разы. И встает вопрос цены.

Владимир Трефилов/РИА «Новости»

— Какие законодательные изменения планируются, чтобы не допускать трагедий, которые уносят жизни людей?

— Мы внесли законопроект, который предполагает установку системы отключения снабжения газом в домах, которые требуют капитального ремонта. Этот жилищный фонд находится в большей зоне риска, потому что в старых домах уже по 50 лет стоят газовые плиты, и сами дома не ремонтировались 30-50 лет. Также это должно стать обязательным условием для новостроек. По остальным категориям жилого фонда вопрос установки такого оборудования должен решаться на добровольной основе.

— На чьи деньги будут устанавливаться и обслуживаться такие системы?

— Согласно проекту, на средства, которые уже внесены на счет капитального ремонта, потому что они не используются в полном объеме. Есть регионы, где этих денег не хватает, а есть те, в которых в фонде капитального ремонта эти денежки крутятся, дальше понятно…

— Законопроект о праве управляющей компании заключать договор за собственника на обслуживание газового оборудования был внесен еще в прошлом году, а о самой инициативе «Газета.Ru» писала еще в 2017-м. Когда планируется принять закон?

— Думаю, что в эту сессию мы этот закон обязательно примем, учитывая трагическую обстановку.

Закон давно бы приняли, но были возражения, что договор — всегда соглашение двух сторон (в данном случае предполагается дать право управляющей компании заключать договор со специализированной организацией на обслуживание газового оборудования внутри квартиры от имени собственника – «Газета.Ru»). Но когда речь идет не только о безопасности конкретного человека, который должен заключать договор, но и его соседей, тут работают уже другие нормы Гражданского кодекса.

— Как вы прокомментируете последний скандал по поводу списания долгов по газу Чечне?

— Согласно Гражданскому кодексу, срок исковой давности по таким делам составляет три года. Если до этого с Чечни не взыскали всю задолженность за газ, то извините, пусть ресурсники пишут жалобу сами на себя. То же относится к управляющей компании – она должна была обратиться в суд.

— Но другие регионы тоже захотели списать долги за газ. Как быть в этой ситуации?

— Всем хочется списать, но только не разобрались: когда списывать, за какой период? Если сейчас обратятся (ресурсоснабжающая организация – «Газета.Ru») в суд по взысканию давних долгов, то им скажут: «Ребята, срок исковой давности пришел. Дайте нам расшифровку, в каком году, сколько вам задолжали, чтобы не было желания вписывать в новые платежки старые долги». Такое, кстати, тоже делается.

— Насколько остро в регионах сегодня стоит проблема долгов за ЖКХ, и кто является основными неплательщиками?

— Долги по ЖКХ уже достигли триллиона рублей.

Но граждане не главные неплательщики. Среди должников очень много бюджетных организаций, федеральных органов власти, в первую очередь, Министерство обороны – очень серьезный должник.

— С этого года НДС подняли до 20%, и на этом фоне было принято решение проиндексировать тарифы на услуги ЖКХ в два этапа. Есть ли вероятность, что платежки вырастут намного больше ориентира в 4%?

— В целом по году предполагается, что тарифы увеличатся на 4,3%. Уже в феврале люди почувствуют увеличение на 1,7%. Но денежка-то за полгода набежит, и потом присоединится повторное повышение на 2,4%…

— Когда может быть запущена реновация в регионах?

— В прошлом году прошли парламентские слушания по законопроекту, далее он будет рассматриваться на экспертном совете у председателя Госдумы. К закону потребуется еще один законопроект, в котором будут предусмотрены изменения в Градостроительный и Земельные кодексы и другие нормативные акты. Также мы хотим внести еще один закон по аналогии с Москвой (Закон о реновации жилого фонда в Москве был принят в 2017 году – «Газета.Ru»), когда нельзя выставлять собственникам налоги выше, если им дали квартиру большей площади.

Законопроект рамочный, для каждого субъекта могут быть разные сроки. При этом для старта программы субъект должен принять свой закон. Возможно не только переселение, но и реконструкция жилых домов, а также включение в нее домов-памятников архитектуры. В целом, введение закона о реновации имеет смысл, когда основной объем аварийного жилищного фонда уже ликвидирован.

— Как вы оцениваете программу расселения аварийного жилья? Нет ли опасности, что в список к сносу будут включены те дома, которые в принципе пока не являются аварийными?

По данным Минстроя до 2024 года планируется расселить 9,5 млн квадратных метров жилья. Но с учетом тех домов, которые будут строиться в 2024 и 2025 годы, речь идет о 12 млн квадратных метров ветхого фонда. На это будет направлено 507 млрд рублей, из которых 432 млрд рублей составляют федеральные деньги и 7 млрд руб. - инвестиции, остальное - средства регионов.

— Здесь две крайности. Есть дома, которые категорически надо признавать аварийными. А есть случаи, когда граждане говорят, что у них хороший кирпичный дом и просят отстать от них, а их включают в списки аварийного фонда. В таких домах нужно провести реконструкцию, и людям никуда не придется переезжать.

--Сколько в России аварийных домов?

— По программе выделены средства на расселение 9,3 млн квадратных метров аварийных домов. Их на момент принятия бюджета было около 13 млн квадратных метров, а сейчас — уже 18 млн квадратных метров. То есть денег выделено меньше, чем объем, который требует финансирования.