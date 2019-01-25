Никуда не денутся: Украина не верит в отмену транзита газа

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила в эфире интернет-канала UMN, что России придется заключить соглашение с Киевом по транзиту газа. По ее словам,

Россия будет вынуждена прийти к соглашению с Украиной по транзиту газа, так как «знаменитый и дорогой» газопровод «Северный поток — 2» не построят в ближайшее время.

«Им [российской стороне] все равно придется каким-то образом транспортировать свой газ в Европу. Это понимают европейцы, это понимают россияне, это понимаем мы», — сказала Бойко.

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Замминистра подчеркнула, что чем дольше Россия «тянет» с решением, тем «сложнее» пройдут финальные переговоры.

Встреча России, Украины и Еврокомиссии, на которой стороны обсуждали вопрос транзита топлива после 2019 года, прошла 21 января. На ней участники переговоров не достигли никаких договоренностей.

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил по итогам трехсторонней встречи, что Россия и Украина хотят заключить разные соглашения по транзиту.

По его словам, российская сторона хотела бы продлить существующее соглашение по транзиту газа. Украина, подчеркнул Климкин, хочет заключить новое соглашение, которое будет составлено по «европейским правилам».

Как заявлял ранее директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, украинская государственная компания готова снизить сумму иска к «Газпрому» с $12 млрд до $2 млрд при достижении договоренностей по транзиту газа.

«Мы коммуницировали этот месседж Европейской комиссии и нас услышали. Мы готовы этот вопрос, если нам акционер согласует, положить на стол переговоров с «Газпромом», — отмечал глава «Нафтогаза».

По его словам, главной целью иска против России является возмещение убытков от снижения стоимости газотранспортной системы (ГТС) Украины из-за строительства «Газпромом» обходных потоков в Европу.

Учитывается и якобы невыполнение обязательств Россией, содержащихся в действующем контракте. Срок контракта на транзит рассчитан до конца 2019 года.

В октябре коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко говорил, что компания подготовила план защиты своих интересов на случай, если газопровод «Северный поток — 2» будет запущен.

Украина намерена взыскать с России убытков, которые Украина понесет из-за простоя своей ГТС, пояснял Витренко. Убытки оценены в $12 млрд.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал Россию выплатить Украине $2,56 млрд за непоставку газа в рамках договора. «Газпром» потребовал его полную отмену. В свою очередь «Нафтогаз» подал иск на $12 млрд с требованием пересмотреть тариф на транзит топлива в 2018-2019 годах.

При этом победу над «Газпромом» в Стокгольме в «Нафтогазе» называли крупнейшим достижением года, беспрецедентным событием в масштабах всей Европы. Так ее описывал глава компании Андрей Коболев в статье «Экономической правды».

«Нам удалось доказать несправедливость применения принципа «бери или плати» в том виде, как того хотел «Газпром» (а их требования составляли 56 млрд долларов) и снизить цену на российский газ до европейского уровня. Более того, Украина выиграла 4,6 млрд долларов и уже получила 2,1 млрд долларов за этим решением», — отмечал он.

«Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта выступает США. Как заявлял президент России Владимир Путин, США преследует таким образом интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Россия ранее поясняла, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом, и он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС

Строительство газопровода одобряет подавляющее большинство немцев, свидетельствуют данные обнародованного недавно опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу медиагруппы RTL.

Согласно им, 67% немцев не разделяют мнение президента США Дональда Трампа о том, что новый газопровод сделает Германию зависимой от России. 73% респондентов одобряют строительство газопровода, а 16% выступают против.

Инвестиции «Газпрома» в строительство «Северного потока-2» в 2019 году составят 53,175 миллиарда рублей. Строительство планируется завершить к концу 2019 года.

Как заявил на днях глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле, чьи слова приводит агентство Bloomberg, «Северный поток — 2» будет запущен, несмотря на возражения со стороны США.